अखिलेश यादव और राहुल गांधी

UP News LIVE: यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मंगलवार यानी आज प्रस्तावित पहले दौर की बातचीत सोमवार देर शाम टाल दी गई। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को 181 विधानसभा सीटों की एक सूची सौंपी है। इसी सूची में से कांग्रेस अपने लिए सीटें चाहती है, जिसपर मंगलवार से बातचीत होनी थी। हालांकि, सोमवार देर शाम बैठक टलने को कांग्रेस-सपा के बीच तालमेल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में बैठक टालने को 'सूची' पर सपा की जवाबी प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी की मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) किया जा रहा है। मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। जिसमें करीब 13.56 करोड़ वोटर हैं। यूपी में 10 अप्रैल को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) की अंतिम मतदाता सूची जारी की गई थी। जिसमें कुल 13.39 करोड़ वोटर थे। ऐसे में पिछले सात महीने में करीब 17 लाख मतदाता बढ़े हैं।

17 Nov 2026, 07:53:59 AM IST UP News LIVE: बुलेट ट्रेन के लिए अयोध्या में ड्रोन सर्वे, दिल्ली से पटना तक बनेगा हाई स्पीड कॉरिडोर अयोध्या रामनगरी अब हाईस्पीड रेल के नक्शे पर आ गई है। नॉर्दर्न हाईस्पीड रेल कॉरिडोर योजना के तहत अयोध्या से होकर प्रस्तावित रूट के सर्वे की कवायद तेज हो गई है। कॉरिडोर के अलाइनमेंट, जमीन की स्थिति और तकनीकी पहलुओं का आकलन करने के लिए ड्रोन सर्वे शुरू कर दिया गया है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक, करीब 15 दिनों से सर्वे का काम चल रहा है। इस कॉरिडोर पर भविष्य में बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। यहां पढ़ें पूरी खबर

17 Nov 2026, 07:52:59 AM IST UP News LIVE: IAS-PCS के बाद यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में तबादला, 496 BEO इधर से उधर भारत निर्वाचन आयोग के एक जिले में तीन साल से तैनात अधिकारियों को हटाने के आदेश के बाद ताबड़तोड़ तबादले जारी हैं। आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादलों के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग में ट्रांसफर हुए हैं। 496 खंड शिक्षा अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है।

17 Nov 2026, 07:46:35 AM IST UP News LIVE: नितिन नवीन का आज मथुरा दौरा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज मथुरा पहुंचेंगे। वह दोपहर 12 बजे मथुरा पहुंचकर पार्टी की चिंतन बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान वह बैठक को संबोधित भी करेंगे।