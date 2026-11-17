UP News LIVE: कांग्रेस-सपा में सीट बंटवारे पर होने वाली पहली बैठक टली, आज जारी होगी SSR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट
UP News LIVE: सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच पहले दौर की बातचीत टल गई है। कहा जा रहा है कि अब तीन चार दिन बाद बैठक हो सकती है। उधर, यूपी की वोटर का एसएसआर किया जा रहा है। आज एसएसआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी।
UP News LIVE: यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मंगलवार यानी आज प्रस्तावित पहले दौर की बातचीत सोमवार देर शाम टाल दी गई। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को 181 विधानसभा सीटों की एक सूची सौंपी है। इसी सूची में से कांग्रेस अपने लिए सीटें चाहती है, जिसपर मंगलवार से बातचीत होनी थी। हालांकि, सोमवार देर शाम बैठक टलने को कांग्रेस-सपा के बीच तालमेल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में बैठक टालने को 'सूची' पर सपा की जवाबी प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है।
यूपी की मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) किया जा रहा है। मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। जिसमें करीब 13.56 करोड़ वोटर हैं। यूपी में 10 अप्रैल को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) की अंतिम मतदाता सूची जारी की गई थी। जिसमें कुल 13.39 करोड़ वोटर थे। ऐसे में पिछले सात महीने में करीब 17 लाख मतदाता बढ़े हैं।
UP News LIVE: आपस में ही शादी की जिद पर अड़ीं युवतियां, विवाद के बाद परिवार के साथ जाने से भी इनकार
फिरोजाबाद में शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की दो युवतियां एक-दूसरे के साथ जीवनभर रहने और शादी की जिद पर अड़ गई हैं। परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ने किसी की भी बात मानने से इनकार कर दिया। इस दौरान दोनों परिवारों के बीच विवाद हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों युवतियों को थाने ले गई। देर शाम तक दोनों ने परिजनों के साथ घर जाने से इनकार कर दिया। इससे पुलिस भी असमंजस में पड़ गई।
UP News LIVE: बुलेट ट्रेन के लिए अयोध्या में ड्रोन सर्वे, दिल्ली से पटना तक बनेगा हाई स्पीड कॉरिडोर
अयोध्या रामनगरी अब हाईस्पीड रेल के नक्शे पर आ गई है। नॉर्दर्न हाईस्पीड रेल कॉरिडोर योजना के तहत अयोध्या से होकर प्रस्तावित रूट के सर्वे की कवायद तेज हो गई है। कॉरिडोर के अलाइनमेंट, जमीन की स्थिति और तकनीकी पहलुओं का आकलन करने के लिए ड्रोन सर्वे शुरू कर दिया गया है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक, करीब 15 दिनों से सर्वे का काम चल रहा है। इस कॉरिडोर पर भविष्य में बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है।
UP News LIVE: IAS-PCS के बाद यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में तबादला, 496 BEO इधर से उधर
भारत निर्वाचन आयोग के एक जिले में तीन साल से तैनात अधिकारियों को हटाने के आदेश के बाद ताबड़तोड़ तबादले जारी हैं। आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादलों के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग में ट्रांसफर हुए हैं। 496 खंड शिक्षा अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है।
UP News LIVE: अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी, केशव ने अखिलेश को ललकारा
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को मथुरा में कहा कि अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि यदि वह सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो श्रीकृष्ण जन्मभूमि के लिए कारसेवा में शामिल होने मथुरा आएं। वह भी उनके साथ कारसेवा में शामिल होंगे। मौर्य ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 60 प्रतिशत वोट के भरोसे जनता के बीच जाएगी। शेष 40 प्रतिशत मतों में भी भाजपा का हिस्सा है।
UP News LIVE: आजम की गिरफ्तारी में नियमों का पालन हुआ या नहीं?
आजम खान की गिरफ्तारी में नियमों के पालन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त रुख सामने आया है। हाई कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को उस संबंधित अधिकारी का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसने आजम खान से उनके परिवार के सदस्यों के नाम देने को कहा था, ताकि उनकी गिरफ्तारी की सूचना उन्हें दी जा सके और यह स्पष्ट हो सके कि गिरफ्तारी के दौरान संबंधित नियमों का पालन किया गया था।
UP News LIVE: सरकार किसी की भी बने... हमारा दबदबा बना रहेगा; 2027 के चुनाव पर बोले बृजभूषण शरण सिंह
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि प्रदेश में सरकार किसी की भी बने...उनका दबदबा बना रहेगा। यूजीसी के मुद्दे पर राजा भैया का समर्थन करते हुए कहा कि यह व्यवस्था न कभी लागू थी और न ही भविष्य में लागू होगी। प्रतापगढ़ के कुंडा में आयोजित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा को लेकर बोले- हर सनातनी और हिंदू को कथा सुनने जाना चाहिए। वह स्वयं भी कथा में शामिल होंगे।
UP News LIVE: यूपी के सभी बूथों पर 20 नवंबर तक टेबल टॉप एक्सरसाइज, ऐसे दूर होंगी वोटर लिस्ट की खामियां
उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) किया जा रहा है। मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। जिसमें करीब 13.56 करोड़ वोटर हैं। यूपी में 10 अप्रैल को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) की अंतिम मतदाता सूची जारी की गई थी। जिसमें कुल 13.39 करोड़ वोटर थे। ऐसे में पिछले सात महीने में करीब 17 लाख मतदाता बढ़े हैं। 17 से 20 नवंबर तक प्रदेश के सभी बूथों पर टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर को मतदाता सूची की गहन जांच और त्रुटियों को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं।
UP News LIVE: धीरेंद्र शास्त्री के सारथी बने राजा भैया, खुद कार चलाकर एयरपोर्ट से कुंडा लाए
यूपी के प्रतापगढ़ स्थित योगीराज देवरहा बाबा मंडपम में मंगलवार से होने वाली श्रीराम कथा सुनाने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सोमवार शाम बजे पहुंच गए। बमरौली एयरपोर्ट से कुंडा विधायक राजा भैया उनके सारथी बने और खुद कार चलाकर कथा स्थल तक ले आए। बेंती में उनका जोरदार स्वागत हुआ। यहां तीन दिन कथा कहने के बाद 20 नवंबर को वह दिव्य दरबार लगाएंगे।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज मथुरा पहुंचेंगे। वह दोपहर 12 बजे मथुरा पहुंचकर पार्टी की चिंतन बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान वह बैठक को संबोधित भी करेंगे।
UP News LIVE: सीएम योगी यूपी के इस मंडल के 50 हजार युवाओं को देंगे टैबलेट, तारीख तय
सीएम योगी आदित्यनाथ 20 नवंबर को गोरखपुर मंडल के 50 हजार स्टूडेंट्स को टैबलेट देंगे। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना' के तहत शहर के रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित चंपा देवी पार्क में आयोजित होने वाले इस भव्य समारोह को लेकर प्रशासन की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। टैबलेट वितरण समारोह में गोरखपुर मंडल के 4 जिलों गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर के स्टूडेंट्स शामिल होंगे। अकेले गोरखपुर जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के 35 हजार छात्र-छात्राओं को टैबलेट दिए जाएंगे। इसके अलावा मंडल के अन्य तीन जिलों देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज के 5-5 हजार स्टूडेंट्स को भी टैबलेट दिए जाएंगे। इस तरह एक ही दिन में कुल 50 हजार युवाओं के हाथों में आधुनिक तकनीक की सौगात पहुंचेगी।