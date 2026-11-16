UP News Live: आईएएस के बाद 55 पीसीएस अफसरों के तबादले, आजम खां पर आज सुनवाई
UP News Live: यूपी में आईएएस अधिकारियों के बाद रविवार की देर रात 55 पीसीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। इनमें कई उप जिलाधिकारी और विकास प्राधिकरणों के सचिव शामिल हैं। वहीं, आजम खां पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी भी उन्हें गाजियाबाद में पेश करेगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (दाएं) और सपा महासचिव आजम खां (फाइल फोटो)
UP News Live: यूपी में आईएएस अधिकारियों के बाद रविवार की देर रात 55 पीसीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। इनमें कई उप जिलाधिकारी और विकास प्राधिकरणों के सचिव शामिल हैं। वहीं, समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दूसरी तरफ उनकी रिमांड भी पूरी हो रही है। कहा जा रहा है कि ईडी रिमांड बढ़ाने की अपील नहीं करेगी। उन्हें गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया जाएगा।
उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पाती को 50 सप्ताह पूरे होने पर लखनऊ में विशेष आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी ने सोमवार को अपनी पाती में कहा कि सत्ता और समाज के बीच संवाद लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी संवाद को आत्मीयता, संवेदना और विश्वास के सूत्र में पिरोने की पहल ‘योगी की पाती’ अब अपने 50 सप्ताह पूरे कर रही है।
UP News Live: बिजली कनेक्शन वालों को बड़ी राहत
उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन वालों को अब बड़ी राहत मिलने जा रही है। नया बिलिंग रीडिंग पोर्टल लागू हो गया है। इससे मनमानी रुकेगी और तकनीकी कारणों से होल्ड बिल भी जारी किए जा सकेंगे। नया पोर्टल बिलिंग प्रक्रिया को और सटीक बनाएगा।
UP News Live: यूपी में चुनाव से पहले अवैध पिस्टल-राइफल की फैक्ट्री पकड़ी
यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बरेली में असलहा फैक्ट्री पकड़ी है। यहां पिस्टल, राइफल समेत कई बने और अधबने हथियार के साथ इन्हें बनाने के उपकरण मिले हैं। पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल से पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से बातचीत के वीडियो-चैट मिले हैं।
भवन स्वामियों को बकाया कर जमा करने के लिए शासन ने बड़ी राहत दी है। शासन ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि एक माह बढ़ा दी है। अब भवन स्वामी 14 दिसंबर तक योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे। वहीं योजना के तहत निर्धारित धनराशि जमा करने और प्राप्त आवेदनों के अंतिम निस्तारण की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2027 तय की गई है।
UP News Live: हाईकोर्ट के गेट पर पुलिसकर्मी के बैग में मिला अवैध असलहा
हाईकोर्ट में गेट नंबर छह पर चेकिंग के दौरान सुरक्षाकर्मियों को पुलिस कर्मी के बैग में अवैध असलहा मिला। बैगेज स्कैनर से चेकिंग के दौरान असलहा पकड़ा गया। सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस कर्मी को पकड़कर असलहे समेत विभूतिखंड थाने के सुपुर्द कर दिया। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी सुलतानपुर जनपद के कुड़वार थाने में मुख्य आरक्षी के पद पर तैनात बाल गोविंद कुशवाहा है।
शुक्रवार दोपहर हाईकोर्ट की सूचा ड्यूटी में दरोगा शिवपाल गौतम गेट नंबर छह पर हेड कांस्टेबल सुधीर सिंह राणा के साथ तैनात थे। इस बीच करीब सवा एक बजे मुख्य आरक्षी बाल गोविंद कुशवाहा पहुंचे। बैग की स्कैनर से चेकिंग हुई। असलहे की पुष्टि हुई। बैग खोलकर देखा गया तो उसमें 315 बोर का एक कंट्रीमेड पिस्टल मिली। पूछताछ में बाल गोविंद सटीक जानकारी नहीं दे सके। इसके बाद दरोगा शिवपाल गौतम ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। विभूतिखंड पुलिस पहुंची। मुख्य आरक्षी बाल गोविंद कुशवाहा को तमंचे समेत विभूतिखंड थाने की पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। बाल गोविंद कुशवाहा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
UP News Live: मुख्यमंत्री आज कॉफी टेबल बुक का विमोचन करेंगे
सत्ता और समाज के बीच संवाद लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी संवाद को आत्मीयता, संवेदना और विश्वास के सूत्र में पिरोने की पहल ‘योगी की पाती’ अब अपने 50 सप्ताह पूरे कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस अनूठी पहल के 50 सप्ताह पूरे होने पर 16 नवंबर को विशेष आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में ‘योगी की पाती’ के 50 सप्ताह की यात्रा पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन करेंगे। इसके साथ ही वह 1090 परिसर में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से आयोजित विशेष प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। प्रदर्शनी में पाती के माध्यम से पहुंचाए गए संदेशों, विचारों से जुड़े विषयों को प्रदर्शित किया जाएगा।
UP News Live: आजम खां की रिमांड नहीं बढ़वाएगी ईडी
ईडी कई बिंदुओं पर लंबी पूछताछ के बाद भी सपा नेता आज़म खां की जुबान से ज्यादा जवाब नहीं निकलवा सकी। आज़म की चुप्पी के आगे ईडी ने उनकी पुलिस रिमांड अवधि न बढ़वाने का फैसला किया है। ईडी आज़म को सोमवार सुबह गाजियाबाद स्थित पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगा, जहां से उन्हें वापस न्यायिक अभिरक्षा में डासना जेल भेज दिया जाएगा। हाईकोर्ट में सोमवार को आज़म खां की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई भी होनी है।