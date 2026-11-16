UP News Live: आईएएस के बाद 55 पीसीएस अफसरों के तबादले, आजम खां पर आज सुनवाई

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (दाएं) और सपा महासचिव आजम खां (फाइल फोटो)

UP News Live: यूपी में आईएएस अधिकारियों के बाद रविवार की देर रात 55 पीसीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। इनमें कई उप जिलाधिकारी और विकास प्राधिकरणों के सचिव शामिल हैं। वहीं, समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दूसरी तरफ उनकी रिमांड भी पूरी हो रही है। कहा जा रहा है कि ईडी रिमांड बढ़ाने की अपील नहीं करेगी। उन्हें गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पाती को 50 सप्ताह पूरे होने पर लखनऊ में विशेष आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी ने सोमवार को अपनी पाती में कहा कि सत्ता और समाज के बीच संवाद लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी संवाद को आत्मीयता, संवेदना और विश्वास के सूत्र में पिरोने की पहल ‘योगी की पाती’ अब अपने 50 सप्ताह पूरे कर रही है।

16 Nov 2026, 07:07:07 AM IST UP News Live: गृहकर में ओटीएस का लाभ 14 दिसंबर तक भवन स्वामियों को बकाया कर जमा करने के लिए शासन ने बड़ी राहत दी है। शासन ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि एक माह बढ़ा दी है। अब भवन स्वामी 14 दिसंबर तक योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे। वहीं योजना के तहत निर्धारित धनराशि जमा करने और प्राप्त आवेदनों के अंतिम निस्तारण की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2027 तय की गई है।

16 Nov 2026, 07:07:07 AM IST UP News Live: हाईकोर्ट के गेट पर पुलिसकर्मी के बैग में मिला अवैध असलहा हाईकोर्ट में गेट नंबर छह पर चेकिंग के दौरान सुरक्षाकर्मियों को पुलिस कर्मी के बैग में अवैध असलहा मिला। बैगेज स्कैनर से चेकिंग के दौरान असलहा पकड़ा गया। सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस कर्मी को पकड़कर असलहे समेत विभूतिखंड थाने के सुपुर्द कर दिया। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी सुलतानपुर जनपद के कुड़वार थाने में मुख्य आरक्षी के पद पर तैनात बाल गोविंद कुशवाहा है। शुक्रवार दोपहर हाईकोर्ट की सूचा ड्यूटी में दरोगा शिवपाल गौतम गेट नंबर छह पर हेड कांस्टेबल सुधीर सिंह राणा के साथ तैनात थे। इस बीच करीब सवा एक बजे मुख्य आरक्षी बाल गोविंद कुशवाहा पहुंचे। बैग की स्कैनर से चेकिंग हुई। असलहे की पुष्टि हुई। बैग खोलकर देखा गया तो उसमें 315 बोर का एक कंट्रीमेड पिस्टल मिली। पूछताछ में बाल गोविंद सटीक जानकारी नहीं दे सके। इसके बाद दरोगा शिवपाल गौतम ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। विभूतिखंड पुलिस पहुंची। मुख्य आरक्षी बाल गोविंद कुशवाहा को तमंचे समेत विभूतिखंड थाने की पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। बाल गोविंद कुशवाहा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।