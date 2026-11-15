UP News LIVE: योगी आज 50 हजार विद्यार्थियों को देंगे टैबलेट, यूपी में हैट्रिक के लिए नेताओं की फौज उतारेगी भाजपा

सीएम योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

UP News LIVE: यूपी कांग्रेस बूथवार मतदाता सूची के मिलान का अभियान शुरू करेगी। हर बूथ पर चार सदस्यों की एक समिति बनाई जाएगी। यह समिति विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद तैयार मतदाता सूची का परीक्षण करेगी। अगर किसी अपात्र का नाम जुड़ा है तो उसकी शिकायत की जाएगी और छूटे गए नामों को मतदाता सूची में जुड़वाया जाएगा। बीते दिनों कांग्रेस ने पीलीभीत में मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा किया था। कांग्रेस ने बताया था कि एसआईआर के बाद दस हजार से ज्यादा मतदाता पहचान पत्रों के की संख्या तो वही रहने दी गई, लेकिन उनके नाम बदल दिए गए। कांग्रेस के आरोप के बाद निर्वाचन आयोग को इसके लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई भी करनी पड़ी थी। अब पार्टी इस तरह की और गड़बड़ियां चिह्नित करके उन्हें ठीक करवाने का अभियान शुरू करने की योजना तैयार की है। इसके लिए हर बूथ पर समिति बनाई जाएगी। यह समिति न केवल अभी मतदाता सूची का परीक्षण करके उनकी कमियां दुरुस्त करवाएगी बल्कि चुनाव तक लगातार मतदाता सूची पर नजर बनाए रखेगी। भाजपा ने मिशन-2027 के लिए सूबे में माहौल गरमाने की तैयारी कर ली है। पार्टी प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए नेताओं की फौज उतारने जा रही है। इसका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। संगठनात्मक क्षेत्र, कमिश्नरी, जिला और विधानसभा स्तर पर दूसरे राज्यों से आने वाले नेताओं को लगाया जाएगा। बंगाल, बिहार सहित अन्य राज्यों की तर्ज पर पार्टी ने चुनावी तैयारियों की दृष्टि से दूसरे राज्यों के प्रदेश संगठन मंत्रियों को भी छह संगठनात्मक क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी जा रही है।

15 Nov 2026, 07:45:55 AM IST UP News LIVE: वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर BLO-ERO पर ऐक्शन होगा, इतने महीने का मानदेय कटेगा मतदाता सूची में गड़बड़ी मिलने पर बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, ईआरओ और एईआरओ का मानदेय काटा जाएगा। बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर का एक महीने, ईआरओ और एईआरओ का दो महीने का मानदेय काट दिया जाएगा। मतदाता सूची में गलतियां ढूंढ़ने वाले नागरिकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा द्वारा शनिवार को जिलों को भेजे निर्देश कहा गया है कि मतदाता सूची में होने वाली गड़बड़ियों के जिम्मेदार अधिकारियों को डीएम चिह्नित करें। 17 नवंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद 16 दिसंबर तक दावे व आपत्तियां लेने तक की अवधि के दौरान यह आंकलन किया जाएगा। इस दौरान बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, ईआरओ व एईआरओ की जवाबदेही तय की जाए और नियमानुसार मानदेय में कटौती की जाए।





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