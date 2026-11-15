UP News LIVE: योगी आज 50 हजार विद्यार्थियों को देंगे टैबलेट, यूपी में हैट्रिक के लिए नेताओं की फौज उतारेगी भाजपा
UP News LIVE: यूपी कांग्रेस बूथवार मतदाता सूची के मिलान का अभियान शुरू करेगी। कांग्रेस की एक समिति SIR के बाद तैयार मतदाता सूची का परीक्षण करेगी। उधर, भाजपा ने मिशन-2027 के लिए सूबे में माहौल गरमाने की तैयारी कर ली है। पार्टी प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए नेताओं की फौज उतारने जा रही है।
UP News LIVE: यूपी कांग्रेस बूथवार मतदाता सूची के मिलान का अभियान शुरू करेगी। हर बूथ पर चार सदस्यों की एक समिति बनाई जाएगी। यह समिति विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद तैयार मतदाता सूची का परीक्षण करेगी। अगर किसी अपात्र का नाम जुड़ा है तो उसकी शिकायत की जाएगी और छूटे गए नामों को मतदाता सूची में जुड़वाया जाएगा। बीते दिनों कांग्रेस ने पीलीभीत में मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा किया था। कांग्रेस ने बताया था कि एसआईआर के बाद दस हजार से ज्यादा मतदाता पहचान पत्रों के की संख्या तो वही रहने दी गई, लेकिन उनके नाम बदल दिए गए। कांग्रेस के आरोप के बाद निर्वाचन आयोग को इसके लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई भी करनी पड़ी थी। अब पार्टी इस तरह की और गड़बड़ियां चिह्नित करके उन्हें ठीक करवाने का अभियान शुरू करने की योजना तैयार की है। इसके लिए हर बूथ पर समिति बनाई जाएगी। यह समिति न केवल अभी मतदाता सूची का परीक्षण करके उनकी कमियां दुरुस्त करवाएगी बल्कि चुनाव तक लगातार मतदाता सूची पर नजर बनाए रखेगी।
भाजपा ने मिशन-2027 के लिए सूबे में माहौल गरमाने की तैयारी कर ली है। पार्टी प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए नेताओं की फौज उतारने जा रही है। इसका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। संगठनात्मक क्षेत्र, कमिश्नरी, जिला और विधानसभा स्तर पर दूसरे राज्यों से आने वाले नेताओं को लगाया जाएगा। बंगाल, बिहार सहित अन्य राज्यों की तर्ज पर पार्टी ने चुनावी तैयारियों की दृष्टि से दूसरे राज्यों के प्रदेश संगठन मंत्रियों को भी छह संगठनात्मक क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी जा रही है।
UP News LIVE: हिंदुओं को इस्लाम से सीखनी चाहिए एकजुटता, राजा भैया का बड़ा बयान
जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के अध्यक्ष और कुंडा से विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने रामकथा रोके जाने की बात पर बड़ा बयान दिया। राजा भैया ने हिंदुओं को सलाह देते हुए कहा, उन्हें इस्लाम से एकजुटता सीखनी चाहिए। क्या कोई ऐसी विचारधारा है जो हिंदुओं को एकजुट करे, इस सवाल पर राजा भैया ने कहा, हिंदुओं को किसी राजनीतिक दल के दायरे में बंधकर नहीं रहना चाहिए।
UP News LIVE: वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर BLO-ERO पर ऐक्शन होगा, इतने महीने का मानदेय कटेगा
मतदाता सूची में गड़बड़ी मिलने पर बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, ईआरओ और एईआरओ का मानदेय काटा जाएगा। बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर का एक महीने, ईआरओ और एईआरओ का दो महीने का मानदेय काट दिया जाएगा। मतदाता सूची में गलतियां ढूंढ़ने वाले नागरिकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा द्वारा शनिवार को जिलों को भेजे निर्देश कहा गया है कि मतदाता सूची में होने वाली गड़बड़ियों के जिम्मेदार अधिकारियों को डीएम चिह्नित करें। 17 नवंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद 16 दिसंबर तक दावे व आपत्तियां लेने तक की अवधि के दौरान यह आंकलन किया जाएगा। इस दौरान बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, ईआरओ व एईआरओ की जवाबदेही तय की जाए और नियमानुसार मानदेय में कटौती की जाए।
UP News LIVE: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 का आ गया सर्वे
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले Vote Vibe का सर्वे सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक, राज्य में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा चुनावी मुकाबला होता दिख रहा है। सर्वे में पूछा गया कि 2027 के चुनाव में यूपी में किस गठबंधन या पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे? इसके जवाब में 41.9% लोगों ने भाजपा गठबंधन के प्रति भरोसा जताया। सपा गठबंधन को 39.1% लोगों ने वोट देने की बात कही। बसपा को 6.4%, अन्य को 4.9% और कह नहीं सकते वालों की संख्या 7.8% रही।
UP News LIVE: अखिलेश के अयोध्या दौरे पर सियासी घमासान, भाजपा पर संतों को भड़काने का आरोप
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। रामलला के दर्शन के लिए उनके प्रस्तावित आगमन पर संतों के एक वर्ग ने विरोध जताया है। इस बीच सपा और भाजपा के नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने संतों के विरोध को भाजपा प्रायोजित बताया, जबकि भाजपा के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने अखिलेश यादव के दौरे को चुनावी राजनीति से जोड़कर सवाल उठाए।
UP News LIVE: यूपी में बारिश के आसार, अगले तीन दिन छाया रहेगा घना कोहरा
यूपी में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश के कुछ इलाकों में इस सीजन का अब तक का घना कोहरा देखने को मिल रहा है। वहीं, कुछ स्थानों पर आज और कल हल्की बारिश होने के आसार हैं। हालांकि, राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने इसे लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। इस बीच न्यूनतम तापमान में भी गिरावट होने की संभावना है, जिससे ठंड का असर बढ़ सकता है।
UP News LIVE: मंत्री संदीप सिंह और उनके भाई को आशीर्वाद देने पहुंचे सीएम योगी, सामने आईं रिंग सेरेमनी की तस्वीरें
पूर्व मुख्यमंत्री स्व. कल्याण सिंह के नाती एवं बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह की मेघना और उनके भाई सौरभ सिंह की अंतरा त्यागी के साथ अलीगढ़ में रिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ। इस समारोह में सीएम योगी समेत कई बड़े दिग्गज वर-वधु को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। रिंग सेरेमनी का आयोजन होटल लेमन ट्री में रखा गया था। मंत्री की सगाई को लेकर अंदर से बाहर तक होटल का डेकोरेशन जबरदस्त तरीके से किया गया था।
UP News LIVE: यूपी में कांग्रेस को कितनी सीटें देगी सपा? सीट शेयरिंग को लेकर 17 नवंबर को होगी बड़ी बैठक
2027 का किला फतह करने को लेकर यूपी में सपा-कांग्रेस का गठबंधन है। दोनों पार्टियां मिलकर यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अभी सीटों को लेकर दोनों दलों के बीच बात नहीं बन पाई है। कुछ दिन पहले कांग्रेस ने सपा से 181 सीटें मांगी थीं, लेकिन सपा इतनी कांग्रेस को इतनी सीटें देने की मूड में नहीं दिख रही है। कांग्रेस को सपा कितनी सीटें देंगी? इसको लेकर 17 नवंबर को बड़ी बैठक होगी। यह बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल्लकार्जुन खरगे के साथ यूपी कांग्रेस के नेतृत्व में आयोजित की जाएगी। हालांकि ये बैठक कहां होगी? इस पर भी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।
UP News LIVE: बसपा ने इस सीट पर घोषित किया उम्मीदवार, आकाश आनंद बोले-पांचवी बार मुख्यमंत्री बनेंगी मायावती
बिजनौर के अफजलगढ़ में बहुजन समाज पार्टी की ओर से शनिवार को आयोजित जनसभा को पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने संबोधित करते हुए भाजपा, सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता बहन मायावती को पांचवीं बार मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। साथ ही बढ़ापुर विधानसभा सीट से तान्या नागपाल को बसपा प्रत्याशी घोषित किया।
UP News LIVE: रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' सबसे बड़े माफिया, हाई कोर्ट ने मांगी लिस्ट: अखिलेश यादव
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के बाहुबलियों में शुमार रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को सबसे बड़ा माफिया बताया। उन्होने कहा कि "यूपी के टॉप माफिया के कोई नाम ही नहीं पढ़ता है, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग नहीं पढ़ेंगे। कोर्ट ने इन बाहुबलियों की आपराधिक रिपोर्ट मांगी है। जिसमें रघुराज प्रताप सिंह, धनंजय सिंह, सुशील सिंह, विनीत सिंह, अजय मरदह, सुजीत सिंह बेलवा, उपेंद्र सिंह गुड्डू, पप्पू भौकाली शामिल हैं। ये लिस्ट हाईकोर्ट मांग रहा है। इस पर कोई नहीं बोलता है, ये लिस्ट हाईकोर्ट की है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने 81 बार सरकार के लोगों से कहा कि आप यूपी में क्या कर रहे हैं।"
UP News LIVE: चंदे की रकम के सवालों पर दूसरों पर जिम्मेदार टालते रहे आजम
ईडी ने जौहर यूनिवर्सिटी व ट्रस्ट में धांधली के मामले में सपा नेता आजम खां से दूसरे दिन भी पूछताछ जारी रखी। सूत्रों के अनुसार शनिवार को आजम खां से जौहर ट्रस्ट को मिली चंदे की रकम को लेकर कई सवाल किए, जिन पर वह अपने करीबियों पर ही जिम्मेदारी टालते रहे। कई तथ्यों की जानकारी न होने की बात कहकर कुछ सवालों को टाल भी गए। ईडी ने आजम खां को चार दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर शुक्रवार को दिल्ली स्थित मुख्यालय में पूछताछ शुरू की थी। शनिवार को उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाकर स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया। ईडी आजम खां से जौहार ट्रस्ट को मिले चंदे के अलावा जौहार यूनिवर्सिटी में हुए करोड़ों रुपये के खर्च को लेकर सवाल-जवाब कर रही है। ईडी ने छापेमारी के दौरान सहारनपुर निवासी आजम खां के सीए के ठिकानों से मिले दस्तावेजों के आधार पर भी कई सवाल किए। सपा नेता के करीबियों व परिवारीजन की भूमिका भी जांच के दायरे में है। आजम से पूछताछ का सिलसिला रविवार को भी जारी रहेगी।