UP News Live: सीएम योगी का मेरठ और हापुड़ दौरा, पश्चिम यूपी के वोटर साधने को ओवैसी की भी रैली आज
UP News Live: पश्चिमी यूपी में आज सियासी पारा बढ़ेगा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ और हापुड़ के दौरे पर रहेंगे। साथ ही आज की मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी भी रैली करेंगे। दोपहर में सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। वहीं शाम को ओवैसी की जनसभा होगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ और असदुद्दीन ओवैसी की मेरठ में रैली आज
UP News Live: पश्चिम यूपी की राजनीति का केंद्र माने जाने वाले मेरठ में आज सियासी हलचल तेज रहेगी। आज मेरठ में दोपहर को सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा है। इसी के बाद शाम को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी रैली करेंगे। सीएम योगी आद हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर और मेरठ के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री गंगा स्नान मेले की तैयारियों का जायजा लेंगे और फिर मेरठ में पूर्व सैनियों की रैली में शामिल होंगे।
वहीं, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के साथ अपने गठबंधन का ऐलान करने के बाद अब पश्चिम यूपी के वोटरों को साधने के लिए रैली करेंगे। रैली में भीड़ जुटाने के लिए एआईएमआईएम एवं आसपा के नेताओं, पदाधिकारियों ने जनसंपर्क किया।
UP News LIVE: असदुद्दीन ओवैसी आज मेरठ में करेंगे रैली
UP News LIVE: विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर एआईएमआईएम एवं आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने गठबंधन करते हुए सामाजिक परिवर्तन मोर्चा खड़ा कर लिया है। आज पश्चिम यूपी में वोटरों को साधने के लिए एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी रैली करेंगे। रैली में आसपा प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के आने का कार्यक्रम स्पष्ट नहीं हुआ है।
UP News Live: मुख्यमंत्री योगी आज मेरठ और हापुड़ में
UP News Live: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को हापुड़ और मेरठ के दौरे पर रहेंगे। वह पहले गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। इसके बाद मेरठ में पूर्व सैनिकों की रैली में शिरकत करेंगे और राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर के आवास पर उनके पिता को श्रद्धांजलि देने जाएंगे।