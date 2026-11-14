UP News Live: सीएम योगी का मेरठ और हापुड़ दौरा, पश्चिम यूपी के वोटर साधने को ओवैसी की भी रैली आज

UP News Live: पश्चिम यूपी की राजनीति का केंद्र माने जाने वाले मेरठ में आज सियासी हलचल तेज रहेगी। आज मेरठ में दोपहर को सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा है। इसी के बाद शाम को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी रैली करेंगे। सीएम योगी आद हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर और मेरठ के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री गंगा स्नान मेले की तैयारियों का जायजा लेंगे और फिर मेरठ में पूर्व सैनियों की रैली में शामिल होंगे।