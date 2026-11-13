UP News LIVE: ओवैसी-आजाद गठबंधन के असर पर दावे और काउंटर, ट्रिपल मर्डर आरोपी के घर हथियारों का जखीरा

आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्रशेखर आज़ाद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी

UP News LIVE: असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन सामाजिक परिवर्तन मोर्चा ने यूपी में राजनीति गलियारों में हलचल कर दी है। इसे लेकर दावे और काउंटर का दौर शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि दलित-मुस्लिम बाहुल्य 46 सीटों का चुनावी समीकरण बिगड़ सकता है। इस गठबंधन का असर पश्चिम की कई सीटों पर दिखेगा। इन सीटों पर अगर गठबंधन का असर हुआ तो सपा, कांग्रेस व बसपा के समीकरण बिगड़ना तय है। लखनऊ में ट्रिपल मर्डर के आरोपी ऋषभ शुक्ला के घर पर बुलडोजर एक्शन के दौरान लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम को असलहों का जखीरा मिला। ऐसे में सआदतगंज पुलिस पर लापरवाही को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या हत्याकांड के 15 दिन बाद भी पुलिस ने मकान की तलाशी नहीं ली? बताया गया कि बरामद असलहों में अधिकतर अवैध है। एलडीए की टीम ने असलहों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

13 Nov 2026, 02:10:07 PM IST UP News LIVE: अज्ञात चौपहिया वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत UP News LIVE: रायबरेली में लालगंज कस्बे के डलमऊ रोड स्थित दतौली गांव के पास बृहस्पतिवार की देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अज्ञात चौपहिया वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, लालगंज-डलमऊ मार्ग पर दतौली गांव के पास रात करीब साढ़े नौ बजे यह हादसा हुआ। मृतक की पहचान अशोक यादव (50) पुत्र स्वर्गीय पूरन यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।

13 Nov 2026, 01:35:50 PM IST UP News LIVE: पुलिस ने सात वारंटियों को किया गिरफ्तार UP News LIVE: श्रावस्ती में थाना मल्हीपुर पुलिस ने न्यायालय बहराइच से गिरफ्तारी वारंट के आधार पर सात वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा। थाना मल्हीपुर पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में देखभाल, रात्रि गश्त एवं वांछित अभियुक्तों तथा वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा था। वारंटियों को उनके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सभी वारंटियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय बहराइच के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए रवाना किया गया।

13 Nov 2026, 01:00:20 PM IST UP News LIVE: लक्ष्मी पूजा पंडाल से लौट रहे पिता-पुत्र पर लाठी-डंडों से हमला UP News LIVE: बलरामपुर में थाना महाराजगंज तराई क्षेत्र के ग्राम शिवचरनडीह मजरे जुड़वनडीह में लक्ष्मी पूजा का पंडाल देखकर घर लौट रहे पिता-पुत्र पर लाठी-डंडों से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। हमले में दोनों लोगों के सिर व शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोप है कि गाली-गलौज का विरोध करने पर चारों आरोपियों ने एकजुट होकर शिवम और राजेंद्र पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमलावरों ने दोनों युवकों को जमकर पीटा, जिससे उनके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं।

13 Nov 2026, 12:58:58 PM IST UP News LIVE: तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत UP News LIVE: बलरामपुर में घर लौटने की राह में एक बुजुर्ग के साथ ऐसा हादसा हुआ, जिसने परिवार की खुशियां छीन लीं। सड़क पर पैदल चल रहे 55 वर्षीय राम बहादुर चौहान को पीछे से आए तेज रफ्तार बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन और आसपास के लोग उन्हें बचाने के लिए तत्काल अस्पताल लेकर दौड़े, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच चल रही जंग में उन्हें बचाया नहीं जा सका। अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई।

13 Nov 2026, 11:34:58 AM IST UP News LIVE: रायबरेली के पुस्तक मेले में धाविका अनामिका और गूगल गर्ल अंशिका का सम्मान UP News LIVE: रायबरेली में आयोजित पुस्तक मेले में गोंडा की दो होनहार बहनों ने अपनी प्रतिभा से जिले का नाम रोशन किया। इटियाथोक क्षेत्र की नन्हीं धाविका अनामिका मिश्रा और उनकी बड़ी बहन गूगल गर्ल अंशिका मिश्रा को आयोजकों की ओर से सम्मानित किया गया। दोनों बहनों को स्मृति चिह्न भेंटकर उनकी उपलब्धियों की सराहना की गई। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी स्मृति न्यास की ओर से आयोजित पुस्तक मेले का शुभारंभ 12 नवंबर को हुआ। 18 नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन की थीम 'लोक रंग-पुस्तकों संग' रखी गई है।

13 Nov 2026, 11:09:20 AM IST UP News LIVE: वाहन की टक्कर से बाइक सवार किशोर की मौत UP News LIVE: बहराइच में देहात कोतवाली क्षेत्र में बहराइच-सीतापुर हाईवे पर मानपुरवा स्थित महाकाल पेट्रोल पंप के पास गुरुवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मृतक की पहचान रामगांव थाना क्षेत्र के बेहटाभया लोनियनपुरवा निवासी राहुल (17) पुत्र बालगोविंद के रूप में हुई है। परिवारजन के मुताबिक, राहुल बाइक से जगीर अपने बहन के घर जा रहा था। इसी दौरान मानपुरवा के पास महाकाल पेट्रोल पंप के निकट अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि राहुल की मौके पर ही मौत हो गई।

13 Nov 2026, 10:27:09 AM IST UP News LIVE: अखिलेश का दावा, बीजेपी को दो से तीन प्रतिशत वोट का नुकसान अखिलेश यादव ने ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन का स्वागत करते हुए दावा किया कि बीजेपी को 2 से 3 प्रतिशत वोट का नुकसान होगा। कहा कि समाज के स्तर पर परिवर्तन होना ही चाहिए लेकिन सच में सफलता तब ही मिलेगी जब ‘राजनीतिक परिवर्तन मोर्चा’ सक्रिय होगा। पीडीए समाज के भले के लिए जो भी साम्प्रदायिक ताक़तों से सच में लड़ेगा और पीडीए समाज की आवाज़ उठाएगा, उसकी ईमानदार आवाज़ अवाम तक पहुंचाने में हम सहयोग करेंगे। इसका एक फ़ायदा विपक्ष को ये मिलेगा कि भावनात्मक जुमलों और छलावे में आकर जो लोग साम्प्रदायिक शक्तियों को वोट दे देते थे, वो अब उनकी तरफ़ नहीं जाएंगे। बहकावे में आकर वोट देने वाले ऐसे भोले-भाले लोगों के लिए अब एक और विकल्प खुला होगा। इससे भाजपा को 2-3% वोटों की हानि और होगी। भाजपा तो कहीं की नहीं रहेगी। पूरी खबर यहां पढ़ें

13 Nov 2026, 10:21:13 AM IST UP News LIVE: पिकअप की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत, एक घायल UP News LIVE: सीतापुर में लहरपुर के किशुनपर के पास गुरुवार देर रात तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई। वहीं, तीसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर हादसे के बाद पिकअप चालक गाड़ी छोड़कर मौके से भाग गया। लहरपुर के कुलताजपुर निवासी विनोद कुमार, छोटकन (40) व हरेराम (25) गुरुवार को भदफर स्थित चेनिया गये थे। रात करीब 11 बजे तीनों लोग एक ही बाइक से घर लौट रहे थे। वह भदफर मार्ग पर किशुनपुर पुलिया के पास पहुंचे ही थे तभी लहरपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक सवार तीनों लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गये।

13 Nov 2026, 09:27:55 AM IST UP News LIVE: राष्ट्रपति भवन के गार्ड को गोली मारने वाले दो बदमाश यूपी पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार UP News LIVE: बागपत में रमाला थाना क्षेत्र के गांव गोपालपुर खड़ाना में दीपावली की रात को पड़ोसियों के बीच हुई गोलाबारी और राष्ट्रपति भवन में तैनात सुरक्षा गार्ड सौरभ कुमार को गोली मारकर घायल करने के मामले में यूपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुरुवार की देर रात रमाला पुलिस टीम ने 10-10 हजार रुपये के इनामी दो वांछित अभियुक्तों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी घायल हो गया है।