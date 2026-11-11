UP News Live: यूपी की वोटर लिस्ट से तीन करोड़ से ज्यादा नाम गायब, संविदा कर्मचारियों को गुड न्यूज

वोटर लिस्ट में अपना चढ़वाने के लिए दस्तावेज देते लोग (फाइल फोटो)

UP News Live: यूपी की पंचायत चुनाव व निकाय चुनाव की मतदाता सूची के मुकाबले विधानसभा की मतदाता सूची में 3.38 करोड़ वोटर कम हैं। अब तीनों सूचियों का मिलान होगा। रायबरेली के मकदूमपुर में हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई जांच में 114 पात्र वोटरों के नाम जोड़ने के बाद अब प्रदेश भर में जांच होगी। मुस्लिमों के 1.65 प्रतिशत नाम बढ़ने की बात कही जा रही है, हालांकि यह आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है। वहीं हिंदुओं के नाम ज्यादा कम हुए हैं। चुनाव आयोग ने अब तीन सूचियों के मिलान के आदेश दिए हैं। वहीं, मिर्जापुर में ट्रैक के पास मिट्टी धंसने से ट्रेनें डायवर्ट की गई हैं। घटना दिल्ली-कोलकाता रूट पर यूपी में मिर्जापुर-झिंगुरा खंड के बीच आमघाट में खजुरी नदी पर तीसरी रेल लाइन के लिए बन रहे पुल पर हुआ है। दूसरी तरफ संविदा कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। 15 हजार से अधिक मानदेय पाने वालों को ईपीएफ का लाभ मिलेगा। साथ ही सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के साथ ही आयुष्मान योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जाएगी। पिछले महीने यूपी एनएचएम संविदा कर्मचारी संघ और संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ द्वारा आंदोलन किया गया था।

11 Nov 2026, 07:07:39 AM IST UP News Live: मेरठ में हिस्ट्रीशीटर ने जेल से छूटते ही घर के बाहर बरसाईं गोलियां मेरठ में भावनपुर थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर हर्ष स्याल ने जेल से छूटते ही मेडिकल स्थित प्रवेश विहार कॉलोनी में मंगलवार रात को स्वयंसेवक के घर के बाहर फायरिंग कर दी। 24 घंटे में हत्या करने का एलान करके आरोपी फरार हो गए। दो गाड़ियों में सवार होकर 9-10 हमलावारों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। फिलहाल सूचना के बाद मेडिकल पुलिस मौके पर दौड़ी। आरोपियों का देर लरात तक कोई सुराग नहीं लगा। पीड़ित पक्ष की ओर से मेडिकल थाने में तहरीर दी गई है।

11 Nov 2026, 07:06:52 AM IST UP News Live: अंबेडकरनगर में दो बाइकों की भिड़ंत में तीन मरे, तीन घायल अम्बेडकरनगर में जहांगीरगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहांगीरगंज के पास कम्हरिया-जहांगीरगंज मुख्य मार्ग पर हुआ। दोनों बाइकों पर तीन-तीन लोग सवार थे। मृतकों की पहचान जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के बिशनपुर बजदहा गांव निवासी राजकुमार पुत्र चुन्नीलाल, संजय निषाद पुत्र रामबचन और आलापुर थाना क्षेत्र के मकरहीं गांव निवासी सौरभ पुत्र रमेश के रूप में हुई है। घायलों में ओमप्रकाश पुत्र हरखू, संहसा गांव निवासी ओमप्रकाश पुत्र श्रीपति और मकरहीं गांव निवासी रमेश हैं।

11 Nov 2026, 07:05:50 AM IST UP News Live: अनियंत्रित कंटेनर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, मां-बेटी की मौत खीरी में नेशनल हाईवे 30 के पर पसगवां कोतवाली क्षेत्र के जेबीगंज बाईपास के छोर पर अनियंत्रित कंटेनर ने बाइक से जा रहे हरदोई के परिवार को टक्कर मार दी। हादसे में जख्मी मां-बेटी की मौत हो गई, जबकि पति को हायर सेंटर रेफर किया गया है। मंगलवार शाम हरदोई के थाना पिहानी क्षेत्र के अकेलापुरवा गांव निवासी प्रकाश (28) बाइक से मोहम्मदी में गांव पचतौन निवासी रिश्तेदार के घर जा रहे थे। बाइक पर उनके साथ पत्नी रोली (24), बेटी नित्या (07) व दो अन्य बच्चे आरजू (3) व सनी (04) भी थे।

11 Nov 2026, 07:04:53 AM IST UP News Live: मेरठ के आर्मी क्षेत्र में संदिग्ध युवक पकड़ा मेरठ कैंट क्षेत्र में आर्मी इंटेलिजेंस ने मंगलवार देर शाम एक संदिग्ध युवक को पकड़ा। आरोपी ने पूछताछ में शुरुआत में बताया कि वह बांग्लादेश का रहने वाला है। हालांकि बाद में अपना नाम अमन बताने लगा। प्रारंभिक छानबीन के बाद खुलासा हुआ कि युवक मुस्लिम है। युवक के पास कोई पहचान पत्र और मोबाइल भी बरामद नहीं हुआ। फिलहाल पूछता जारी है और संदिग्ध युवक को लालकुर्ती पुलिस के हवाले किया गया है।