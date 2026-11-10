UP News LIVE: पश्चिमी यूपी में हादसों में 24 घंटे में 28 की मौत, यूपी चुनाव लड़ेंगे CBI के पूर्व चीफ
UP News LIVE: पश्चिमी यूपी में बीते 24 घंटे में 28 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। मेरठ एक, बिजनौर में 9, सहारनपुर में , बुलंदशहर में 2, बागपत में 5, शामली में 7, हापुड़ में 2 लोगों की हादसे में मौत हो गई। उधर, CBI के पूर्व प्रमुख एम. नागेश्वर राव की पार्टी 'ससपा' यूपी चुनाव लड़ेगी।
UP News LIVE: पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में कार पलटने से छह लोगों की जिंदा जलकर हुई मौत को छोड़ भी दें तो भी दीपावली पर मेरठ और सहारनपुर मंडल के आठ जिलों में हुए हादसों में 28 लोगों की जान चली गई। कई लोग हादसों में घायल हुए। मेरठ में हुए हादसे में नागालैंड निवासी छात्रा की मौत हो गई, जबकि उसके साथी घायल हो गए। बिजनौर में नौ लोगों की जान गई, सहारनपुर में दो, बुलंदशहर में दो, बागपत में पांच, शामली में सात, हापुड़ में दो लोगों की हादसे में मौत हो गई। हादसों के बाद से मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के पूर्व प्रमुख एम. नागेश्वर राव की पार्टी 'सर्वजन सनातन पार्टी' उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए संभावित उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया के पहले चरण की शुरुआत कर दी है।
UP News LIVE: दो दिन में NCR को मिलने लगेगी गंगा जल की सप्लाई, मेरठ से दिल्ली तक राहत
करीब 20 दिनों के बाद अब एक-दो दिनों में मेरठ, गाजियाबाद और राजधानी दिल्ली के लोगों को गंगा जल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। बीते 20 दिनों से बंद पड़ी गंगाजल की आपूर्ति अब दोबारा शुरू होने जा रही है। वार्षिक रखरखाव और गंग नहर की सफाई के चलते बंद की गई पानी की सप्लाई बहाल कर दी गई है। दीवाली की रात को हरिद्वार से छोड़ा गया गंगाजल अब तेजी से गंग नहर और उससे जुड़े स्थानीय जलाशयों और वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटों की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल गंग नहर में कीचड़ सी स्थिति है।
UP News LIVE: केजरीवाल की एडवांस बधाई के बाद अखिलेश ने CM योगी पर कसा तंज, कहा-डर बिगाड़ रहा बोल
आम आदमी पार्टी के रष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर की गई पोस्ट को लेकर अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर आंतरिक साजिश का आरोप लगाते हुए इशारों में सीएम योगी पर तंज कसा। उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा- एक अन्य दल के पूर्व मुख्यमंत्री; एक वर्तमान मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ उनके दल के अंदरूनी षड्यंत्र का ख़ुलासा करते हुए एक तीसरे दल के भावी मुख्यमंत्री को अग्रिम बधाई दे रहे हैं। जो किसी और को दिख रहा है, उसका डर ही, आज के सत्ताधिकारी के बोल बिगाड़ रहा है।
UP News LIVE: संजय निषाद ने नितिन नवीन से कर दी शिकायत, बोले- NDA को कमजोर कर रहे भीतरघाती, निशाना कौन?
उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री डॉ. संजय निषाद ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से सोमवार को मुलाकात करके भीतरघातियों की शिकायत की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भाजपा और निषाद पार्टी (एनडीए) का गठबंधन कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं।
UP News LIVE: दिवाली पर लापरवाही भारी, हाथ में फटा पटाखा, ऑपरेशन में पंजा काटना पड़ा
यूपी के बिजनौर में आतिशबाजी के दौरान लापरवाही दो बच्चों पर भारी पड़ गई। मंडावर क्षेत्र में पटाखे फोड़ते समय हुए अलग-अलग हादसों में दो बच्चे घायल हो गए। एक किशोर के हाथ में पटाखा फटने से उसका पंजा बुरी तरह झुलस गया। चिकित्सकों को ऑपरेशन कर किशोर का पंजा काटना पड़ा। वहीं दूसरे बच्चे का हाथ झुलस गया।
UP News LIVE: कार पर नीली बत्ती, ED का ID कार्ड और अफसरों पर गांठने लगा रौब, पोल खुली तो गिड़गिड़ाने लगा फर्जी अधिकारी
यूपी के मथुरा में ईडी का अधिकारी बनकर रौब गांठने वाले मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। निजी गाड़ी पर नीली बत्ती लगाकर पिछले दो साल से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर रॉब झाड़ रहे इस फर्जी ईडी अधिकारी का पर्दाफाश करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। रिफाइनरी के पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रवीण तिवारी ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी को अपने दफ्तर में ही दबोच लिया। पुलिस की सख्ती के आगे फर्जी अधिकारी का रसूख चंद मिनटों में हवा हो गया और वह फूट-फूटकर रोने लगा।
UP News LIVE: सनातन तीर्थाटन की वैश्विक राजधानी बनेगी अयोध्या, अखिलेश यादव बोले- तेल के साथ घी भी देंगे
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम नगरी अयोध्या को लेकर चुनावी वादों की झड़ी लगा दी है। सोमवार को दीपोत्सव के बाद तेल बटोरते लोगों का वीडियो शेयर कर मुफ्त राशन में तेल भी देने का वादा करने के बाद अब घी भी देने की घोषणा की है। कहा कि अयोध्या राम मंदिर के दान में हुई चोरी से लगी चोट को दुरुस्त करने के लिए कई काम किए जाएंगे। चोरी के बाद कम हो रहे श्रद्धालुओं के कारण कारोबारियो को हो रहे नुकसान को कम करने के लिए कई काम किए जाएंगे।
UP News LIVE: यूपी की हवा हुई खराब, मेरठ में AQI 900 पार; आज कोहरे के आसार
यूपी के कई जिलों में दिवाली की रात पटाखों के धुएं से जहरीली हो गई है। रविवार देर शाम से आधी रात के बाद तक पटाखे जलाने के चले सिलसिले के असर से सांस में ली जाने वाली हवा की गुणवत्ता मुरादाबाद में भी काफी तेजी से बिगड़ी। मेरठ में एक्यूआई 900 पार हो गई। वहीं, आज यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा होने की उम्मीद है।
UP News LIVE: CBI के पूर्व चीफ की पार्टी UP चुनाव में ठोकेगी ताल
CBI के पूर्व प्रमुख एम. नागेश्वर राव की सर्वजन सनातन पार्टी यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 लड़ेगी। पार्टी ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए संभावित उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं।