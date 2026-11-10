UP News LIVE: पश्चिमी यूपी में हादसों में 24 घंटे में 28 की मौत, यूपी चुनाव लड़ेंगे CBI के पूर्व चीफ

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UP News LIVE: पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में कार पलटने से छह लोगों की जिंदा जलकर हुई मौत को छोड़ भी दें तो भी दीपावली पर मेरठ और सहारनपुर मंडल के आठ जिलों में हुए हादसों में 28 लोगों की जान चली गई। कई लोग हादसों में घायल हुए। मेरठ में हुए हादसे में नागालैंड निवासी छात्रा की मौत हो गई, जबकि उसके साथी घायल हो गए। बिजनौर में नौ लोगों की जान गई, सहारनपुर में दो, बुलंदशहर में दो, बागपत में पांच, शामली में सात, हापुड़ में दो लोगों की हादसे में मौत हो गई। हादसों के बाद से मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के पूर्व प्रमुख एम. नागेश्वर राव की पार्टी 'सर्वजन सनातन पार्टी' उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए संभावित उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया के पहले चरण की शुरुआत कर दी है।

10 Nov 2026, 07:56:28 AM IST UP News LIVE: दो दिन में NCR को मिलने लगेगी गंगा जल की सप्लाई, मेरठ से दिल्ली तक राहत करीब 20 दिनों के बाद अब एक-दो दिनों में मेरठ, गाजियाबाद और राजधानी दिल्ली के लोगों को गंगा जल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। बीते 20 दिनों से बंद पड़ी गंगाजल की आपूर्ति अब दोबारा शुरू होने जा रही है। वार्षिक रखरखाव और गंग नहर की सफाई के चलते बंद की गई पानी की सप्लाई बहाल कर दी गई है। दीवाली की रात को हरिद्वार से छोड़ा गया गंगाजल अब तेजी से गंग नहर और उससे जुड़े स्थानीय जलाशयों और वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटों की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल गंग नहर में कीचड़ सी स्थिति है। यहां पढ़ें पूरी खबर

10 Nov 2026, 07:53:54 AM IST UP News LIVE: केजरीवाल की एडवांस बधाई के बाद अखिलेश ने CM योगी पर कसा तंज, कहा-डर बिगाड़ रहा बोल आम आदमी पार्टी के रष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर की गई पोस्ट को लेकर अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर आंतरिक साजिश का आरोप लगाते हुए इशारों में सीएम योगी पर तंज कसा। उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा- एक अन्य दल के पूर्व मुख्यमंत्री; एक वर्तमान मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ उनके दल के अंदरूनी षड्यंत्र का ख़ुलासा करते हुए एक तीसरे दल के भावी मुख्यमंत्री को अग्रिम बधाई दे रहे हैं। जो किसी और को दिख रहा है, उसका डर ही, आज के सत्ताधिकारी के बोल बिगाड़ रहा है।



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