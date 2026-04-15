यूपी में बाइक-कार चालकों पर आज से शिकंजा, यह नहीं किया तो दस हजार जुर्माना

उत्तर प्रदेश में बुधवार से वाहनों के लिए नियम कड़े कर दिए गए हैं। अब बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) वाले वाहनों का प्रदूषण सर्टिफिकेट (PUC) नहीं बनेगा। इसके चलते उन पर 10 हजार रुपये तक के जुर्माने का खतरा मंडरा रहा है।

यूपी में 2.22 करोड़ बाइक-कार वाहन स्वामियों पर 10 हजार जुर्माने की तलवार लटक गई है। वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) न लगवाने वाले इन वाहनों का आज यानी बुधवार से प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। ऐसे में अब इन्हें यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने पर ही राहत मिल सकेगी। ये ऐसे वाहन स्वामी हैं जिन्होंने एक अप्रैल वर्ष 2019 के पहले वाहन खरीदे थे।

वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगी होने पर पांच हजार रुपये जुर्माने का प्राविधान है और अब प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी न होने से इन वाहन स्वामियों की दोहरी मुसीबत खड़ी होगी। यूपी में 31 मार्च 2019 तक पंजीकृत कार्मिशियल व प्राइवेट वाहनों की कुल संख्या 3.12 करोड़ है। जिसमें से अभी तक सिर्फ 90.90 लाख वाहनों पर ही यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग पाई है यानी सिर्फ 29.05 प्रतिशत वाहन ही ऐसे हैं, जिन पर यह नंबर प्लेट लगी हुई है।

परिवहन विभाग की ओर से कई बार पत्र जारी कर वाहन स्वामियों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की चेतावनी दी गई लेकिन इन्होंने यह नहीं लगवाई। एक अप्रैल 2019 के बाद के सभी वाहनों पर अनिवार्य रूप से यह नंबर प्लेट लगकर आ रही है। ऐसे में इसके पहले के वाहनों पर इसे लगाया जाना है। 70 प्रतिशत वाहनों के स्वामियों ने अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई। ऐसे में अब यह बुधवार से रडार पर होंगे।

अब वाहन पर बिना एचएसआरपी लगवाए इन्हें बुधवार से प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं जारी किया जाएगा। अभी तक प्रदूषण सर्टिफिकेट सामान्य नंबर प्लेट की एक अप्रैल 2019 के पहले की इन गाड़ियों का जारी हो जाता था। फिलहाल अब केंद्र सरकार के निर्देश पर इसे सख्ती से लागू कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।