UP SIR फाइनल लिस्ट; पुरुषों की तुलना में महिलाओं के नाम ज्यादा बढ़े, 14 लाख नए वोटर
यूपी एसआईआर 2026 की अंतिम सूची में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। जेंडर रेशियो 10 अंक सुधरकर 834 हो गया है, जबकि 14.29 लाख नए युवा वोटर जुड़े हैं।
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के 'विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026' (SIR) की फाइनल सूची घोषित कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा द्वारा जारी आंकड़ों में इस बार आधी आबादी और युवाओं की जबरदस्त भागीदारी देखने को मिली है। एसआईआर के बाद नई मतदाता सूची राजनीतिक विश्लेषकों के लिए चौंकाने वाले आंकड़े लेकर आई है। शुक्रवार को प्रकाशित अंतिम निर्वाचक नामावली के अनुसार, प्रदेश में अब कुल मतदाताओं की संख्या 13,39,84,792 हो गई है। इस बार की सूची की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नए पंजीकरण में महिलाओं ने पुरुषों को कड़ी टक्कर दी है और जेंडर रेशियो (लिंगानुपात) में सुधार हुआ है।
महिलाओं और युवाओं की 'साइलेंट' क्रांति
मसौदा (Draft) सूची के सापेक्ष अंतिम सूची में कुल 84,28,767 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। इनमें महिला मतदाताओं की संख्या में 42,00,778 का इजाफा हुआ है, जबकि पुरुषों के नाम में 42,27,902 की बढ़ोतरी हुई। हालांकि संख्या में पुरुष थोड़े आगे हैं, लेकिन प्रतिशत और जेंडर रेशियो के लिहाज से महिलाओं की वृद्धि दर कहीं अधिक रही है। इसी का परिणाम है कि यूपी का जेंडर रेशियो 10 अंक सुधरकर 834 तक पहुंच गया है, जो पहले 824 था।
वहीं, पहली बार वोट डालने जा रहे 18-19 आयु वर्ग के युवाओं के बीच भारी उत्साह देखा गया। इस श्रेणी में 14,29,379 नए मतदाताओं के नाम जुड़े हैं, जिससे अब प्रदेश में युवा मतदाताओं की कुल संख्या 17,63,360 (1.32%) हो गई है। यह आंकड़े साफ करते हैं कि आगामी चुनावों में युवा और महिला वोटर ही 'किंगमेकर' की भूमिका में होंगे।
प्रयागराज और साहिबाबाद में सबसे ज्यादा उछाल
क्षेत्रीय आंकड़ों की बात करें तो प्रयागराज जनपद में सर्वाधिक 3,29,421 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद और जौनपुर का स्थान रहा। विधानसभा क्षेत्रों में गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट ने रिकॉर्ड कायम किया है, जहाँ 82,898 नए मतदाता सूची में शामिल हुए हैं। जौनपुर और लखनऊ पश्चिम की सीटों पर भी मतदाताओं की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है।
छूटे हुए लोगों के पास अभी भी मौका
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि यद्यपि फाइनल लिस्ट जारी हो गई है, लेकिन मतदाता पंजीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है। उन्होंने कहा, "जिन पात्र नागरिकों के नाम सूची में अभी भी नहीं हैं, वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा, किसी गलत नाम को हटवाने के लिए फॉर्म-7 का उपयोग किया जा सकता है।" मतदाता अपना नाम voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।