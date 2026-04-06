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बाबा साहेब की हर मूर्ति पर लगेगा छत्र, आंबेडकर पार्कों का होगा कायाकल्प, सीएम योगी का बड़ा ऐलान

Apr 06, 2026 11:48 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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भाजपा के स्थापना दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि यूपी में बाबा साहेब आंबेडकर की हर मूर्ति पर छत्र लगाया जाएगा और पार्कों का सुंदरीकरण होगा। 13 अप्रैल को स्वच्छता अभियान और 14 अप्रैल को पुष्पांजलि कार्यक्रम के साथ भाजपा कार्यकर्ता घर-घर पदयात्रा निकालेंगे।

बाबा साहेब की हर मूर्ति पर लगेगा छत्र, आंबेडकर पार्कों का होगा कायाकल्प, सीएम योगी का बड़ा ऐलान

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थापना दिवस समारोह के दौरान बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के सम्मान में कई बड़े और दूरगामी ऐलान किए हैं। गोरखपुर के रामलीला मैदान में आयोजित भव्य समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार और संगठन मिलकर बाबा साहेब की विरासत को सहेजने और उसे भव्य रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में जहां-जहां भी बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाएं स्थापित हैं, वहां सरकार उनके ऊपर 'छत्र' लगाने का कार्य करेगी। इसके साथ ही, जिन पार्कों में बाबा साहेब की मूर्तियां लगी हैं, वहां की बाउंड्री वॉल (चारदीवारी) का निर्माण कराया जाएगा और पूरे पार्क परिसर का सुंदरीकरण किया जाएगा। सीएम ने कहा कि केवल आंबेडकर ही नहीं, बल्कि महर्षि वाल्मीकि की मूर्तियों के आसपास भी सुंदरीकरण का कार्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर कराएगी।

स्वच्छता अभियान और पुष्पांजलि का महा-अभियान

आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर भाजपा ने व्यापक कार्यक्रम तय किए हैं। सीएम योगी ने कहा कि 13 अप्रैल को जयंती की पूर्व संध्या पर प्रदेश के हर बूथ स्तर पर स्थित आंबेडकर प्रतिमाओं और पार्कों में विशेष 'स्वच्छता अभियान' चलाया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता स्वयं झाड़ू थामकर इन स्थलों को स्वच्छ करेंगे।

14 अप्रैल को जयंती के दिन हर मूर्ति पर भाजपा कार्यकर्ता भव्य पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से इस अभियान के दौरान सेल्फी लेने और उसे सोशल मीडिया पर साझा करने का भी आह्वान किया, ताकि जन-जन तक यह संदेश पहुंचे।

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पदयात्रा के जरिए घर-घर पहुंचेगी सरकार की उपलब्धियां

स्थापना दिवस से 14 अप्रैल तक के लिए सीएम ने कार्यकर्ताओं को 'पदयात्रा' का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि धूप को देखते हुए सुबह या शाम को एक से दो किलोमीटर की पदयात्रा निकालें। इस दौरान 'डबल इंजन' सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर पहुंचाएं। सीएम ने जोर देकर कहा कि जिस तरह गंदगी बीमारी का कारण बनती है, उसी तरह 'राजनीतिक गंदगी' राष्ट्र और प्रदेश को बीमार कर देती है, जिसे साफ करना भाजपा कार्यकर्ताओं का दायित्व है।

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विरासत का अपमान बर्दाश्त नहीं

विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा गुलामी के चिह्नों को स्वीकार नहीं करेगी और विरासत का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद करते हुए कहा कि संगठन जितना बड़ा होगा, चुनौतियां उतनी ही ज्यादा होंगी। भारत की प्रगति से जलने वाले दुश्मन दुष्प्रचार और षडयंत्र करेंगे, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता घर-घर जाकर इनका जवाब देंगे।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को देख रहे हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं। पत्रकारिता में 25 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। सिटी टीम का नेतृत्व भी किया। बीकॉम में ग्रेजुएट और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर रिपोर्टिंग भी की है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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