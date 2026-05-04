Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बाइकों पर काटा बवाल, पीस कमेटी के सदस्य और साथियों ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे

May 04, 2026 07:32 am ISTYogesh Yadav बरेली, मुख्य संवाददाता
share

बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार में क्रिकेट मैच खेलकर लौट रहे युवकों द्वारा 'पाकिस्तान जिंदाबाद' और देश विरोधी नारे लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने दो नामजद आरोपियों, इमरान और कासिफ, समेत 15-16 अज्ञात लोगों के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

बाइकों पर काटा बवाल, पीस कमेटी के सदस्य और साथियों ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे

UP News: यूपी के बरेली में क्रिकेट मैच खेलकर लौट रहे आठ बाइक पर सवार 15-16 युवकों ने कैंट के सदर बाजार इलाके में पाकिस्तान जिंदाबाद और देश विरोधी नारे लगाए। एक युवक ने विरोध किया तो उससे गालीगलौज कर मारपीट पर आमादा हो गए। कैंट पुलिस ने दो नामजद समेत अज्ञात पर देशद्रोह समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है। एक नामजद आरोपी थाने की पीस कमेटी का सदस्य है। पुलिस वायरल वीडियो से अन्य आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।

कैंट में सदर बाजार निवासी विकास ने पुलिस को बताया कि रविवार दोपहर करीब 12:20 बजे किसी काम के सिलसिले में साईं कंप्यूटर शॉप पर खड़े थे। तभी मदारी पुलिया की ओर से आठ बाइकों पर 15-16 लड़के पाकिस्तान जिंदाबाद और देश विरोधी नारे लगाते हुए वहां से गुजरे। उन्होंने इसका विरोध किया तो उनका नेतृत्व कर रहे सदर बाजार निवासी इमरान और कासिफ अभद्रता करते हुए मारपीट पर आमादा हो गए। इसको लेकर उन्होंने थाना कैंट में शिकायत में कर इमरान व कासिफ समेत अन्य अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज कराई है।

Voice of UP 🎤: यूपी का सबसे बड़ा Talent Contest— Register करो, talent दिखाओ ✨ Download App
ये भी पढ़ें:स्मार्ट मीटर पर मिलेगी राहत? उर्जा विभाग पर उपभोक्ता परिषद ने उठाए सवाल

इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मामला संज्ञान में आते ही कैंट पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी धरपकड़ शुरू कर दी है। कैंट इंस्पेक्टर संजय धीर ने बताया कि दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ कर अन्य की जानकारी की जा रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि कासिफ पीस कमेटी का सदस्य है।

पीस कमेटी का सदस्य है कासिफ, थाने में बैठकर करता था नेतागिरी

बरेली। देश विरोधी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों में कासिफ नाम का युवक थाने की पीस कमेटी में शामिल है। इसको लेकर क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि इस तरह की घटना से सदर बाजार का माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने मामला संज्ञान में आते ही रिपोर्ट दर्ज कर धरपकड़ शुरू कर दो युवकों को दबोच लिया।

क्षेत्र के लोगों ने बताया कि इमरान और कासिफ दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। क्षेत्र में ही रहने वाले सत्ताधारी पार्टी के एक नेता का कासिफ पर हाथ है, जिसके चलते उसने समाजसेवा का चोला ओढ़ रखा है। वह थाने की पीस कमेटी में भी शामिल है, इसी वजह से उसका पुलिस में उठना-बैठना था। इसके चलते लोगों पर वह रौब गांठता रहता है और कोई विवाद होने पर निपटाने को थाने पहुंच जाता था। इस वजह से रविवार को आरोपियों द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद और देश विरोधी नारे लगाने के चलते क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है।

ये भी पढ़ें:मेरे प्यारे बच्चों…, पानी टंकी हादसे ने सीएम योगी को झकझोरा, लिखी भावुक चिट्ठी

उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कैंट पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त कर उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। इसके चलते सदर बाजार के तमाम युवक घरों से फरार हो गए हैं। सदर बाजार में लगे कई कैमरों की वीडियो फुटेज पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है, उनसे भी आरोपियों की पहचान की जा रही है।

बरेली बवाल के दौरान कर चुके थे खुराफात की कोशिश

क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि कैंट में धोपेश्वरनाथ चौक बनने के बाद से ही इस घटना में शामिल कुछ खुराफाती लगातार माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 26 सितंबर 2025 को कानपुर प्रकरण को लेकर जब मौलाना तौकीर ने भीड़ बुलाई थी तो इनमें से कुछ लोग सिविल लाइंस पहुंचे थे। सदर बाजार चौक पर भी इन लोगों ने भीड़ जमा की थी। मगर बवाल के बाद वे अंडरग्राउंड हो गए और साक्ष्य के अभाव में कार्रवाई न होने से उनके हौसले बढ़े हुए हैं।

सीओ सिटी आशुतोष शिवम के अनुसार घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। वीडियो के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त कर उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

ये भी पढ़ें:गंगा एक्सप्रेसवे पर दावों की खुली पोल, कहीं नीलगाय, कहीं सांड ने कराए हादसे
Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।