इस तारीख ये यूपी में महंगी हो जाएगी अंग्रेजी शराब, जानें कितनी बढ़ेगी कीमत

संक्षेप: यूपी में नई आबकारी नीति लागू होगी। इसके तहत शराब 100 रुपये तक महंगी होगी। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नई नीति का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके बाद दाम बढ़ेगा। नवीनीकरण को इस बार भी नीति में शामिल किया गया।

यूपी में एक अप्रैल से लागू होने वाली नई आबकारी नीति के बाद अंग्रेजी शराब का 100 रुपये तक महंगा होना लगभग तय है। लाइसेंस फीस में 10 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव मुख्यालय से बनाकर लखनऊ भेज दिया गया है। जिसे जनवरी में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस बार भी दुकानों का नवीनीकरण किया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया नहीं होगी।

नई आबकारी नीति एक अप्रैल से लागू होगी। पिछले साल आई नीति में शराब के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। इस बार लाइसेंस शुल्क नवीनीकरण में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि क्वार्टर की कीमत 15 से 20 रुपये, हॉफ की कीमत में 50 रुपये और एक बोतल की कीमत में 100 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। इस प्रस्ताव को मुख्यालय में हुई बैठक में तैयार किया गया है।

अंतिमतौर पर शासन की अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि हालांकि दाम में बढ़ोतरी बड़े ब्रांड पर होने के आसार हैं। लेकिन प्रयास यही रहेगा कि प्रीमियम वाइन पर बढ़ोतरी अधिक हो। रेगुलर ब्रांड पर अधिक बढ़ोतरी होने से लोग कुछ सस्ते वाले ब्रांड पर आते हैं। इसके साथ ही रात में दुकानों को खोलने के समय में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। अगर अनुमति मिली तो दुकानें रात 11 बजे तक खुलेंगी।