यूपी में बिजली की नई दरें घोषित, रेट नहीं बढ़ा; कुछ उपभोक्ताओं को बिल में 10 परसेंट की छूट भी

यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। बिजली की नई दरों की घोषणा हो गई है। रेट में परिवर्तन यानी की बढ़ोतरी नहीं हुई। इसके साथ ईवी चर्जिंग को लेकर भी राहत दी गई है। नोएडा के उपभोक्ताओं को बिजली बिल में पहले की तरह 10 प्रतिशत छूट मिलती रहेगी।

यूपी में करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश में बिजली की नई दरें घोषित हो गई हैं। लगातार सातवें साल भी बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं किया गया है। यूपी देश का एकमात्र राज्य जहां सात साल से बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड के उपभोक्ताओं को बिजली बिल में पहले की तरह 10 प्रतिशत छूट मिलती रहेगी। वही ईवी चार्जिंग स्टेशनों को बिजली दर में राहत दिया गया है। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चार्जिंग में इस्तेमाल होने वाली बिजली की दरों में 20 प्रतिशत की रियायत मिलेगी।

इसके साथ ही उपभोक्ताओं से पुराने मीटरों को बदलकर लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों के दाम नहीं लिए जाएंगे। पावर कॉरपोरेशन ने इस साल का खर्च 3838 करोड़ दिखते हुए इसके एवज में बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। नियामक आयोग ने पावर कॉरपोरेशन के इस प्रस्ताव खारिज कर दिया है।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने प्रदेशवासियों को दी बधाई वहीं इस फैसले के बाद ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी। एके शर्मा ने पोस्ट पर लिखा कि यूपी का विद्युत व्यवस्थापन एतिहासिक है। उत्तर प्रदेश में लगातार सातवें वर्ष भी बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गईं। 7 वर्ष से विद्युत दरों में एक पैसे की भी वृद्धि नहीं की गई। सभी उपभोक्ताओं के लिए 2026-27 में भी वही दरें रहेंगी जो सात वर्ष पहले थीं। और यह तब जब विद्युत आपूर्ति भी अधिकतम है। इस वर्ष गर्मी में देश की अधिकतम आपूर्ति का एक नया रिकॉर्ड बना: 32673 MW। प्राकृतिक अवरोधों के बावजूद हर शहर, हर गाँव, हर सड़क, हर गली में 24x7 बिजली देने का हो रहा प्रयास। प्रदेशवासियों को बधाई।