यूपी में बिजली की नई दरें घोषित, रेट नहीं बढ़ा; कुछ उपभोक्ताओं को बिल में 10 परसेंट की छूट भी
यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। बिजली की नई दरों की घोषणा हो गई है। रेट में परिवर्तन यानी की बढ़ोतरी नहीं हुई। इसके साथ ईवी चर्जिंग को लेकर भी राहत दी गई है। नोएडा के उपभोक्ताओं को बिजली बिल में पहले की तरह 10 प्रतिशत छूट मिलती रहेगी।
यूपी में करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश में बिजली की नई दरें घोषित हो गई हैं। लगातार सातवें साल भी बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं किया गया है। यूपी देश का एकमात्र राज्य जहां सात साल से बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड के उपभोक्ताओं को बिजली बिल में पहले की तरह 10 प्रतिशत छूट मिलती रहेगी। वही ईवी चार्जिंग स्टेशनों को बिजली दर में राहत दिया गया है। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चार्जिंग में इस्तेमाल होने वाली बिजली की दरों में 20 प्रतिशत की रियायत मिलेगी।
इसके साथ ही उपभोक्ताओं से पुराने मीटरों को बदलकर लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों के दाम नहीं लिए जाएंगे। पावर कॉरपोरेशन ने इस साल का खर्च 3838 करोड़ दिखते हुए इसके एवज में बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। नियामक आयोग ने पावर कॉरपोरेशन के इस प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने प्रदेशवासियों को दी बधाई
वहीं इस फैसले के बाद ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी। एके शर्मा ने पोस्ट पर लिखा कि यूपी का विद्युत व्यवस्थापन एतिहासिक है। उत्तर प्रदेश में लगातार सातवें वर्ष भी बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गईं। 7 वर्ष से विद्युत दरों में एक पैसे की भी वृद्धि नहीं की गई। सभी उपभोक्ताओं के लिए 2026-27 में भी वही दरें रहेंगी जो सात वर्ष पहले थीं। और यह तब जब विद्युत आपूर्ति भी अधिकतम है। इस वर्ष गर्मी में देश की अधिकतम आपूर्ति का एक नया रिकॉर्ड बना: 32673 MW। प्राकृतिक अवरोधों के बावजूद हर शहर, हर गाँव, हर सड़क, हर गली में 24x7 बिजली देने का हो रहा प्रयास। प्रदेशवासियों को बधाई।
प्रस्ताव पर नियामक आयोग ने मार्च और अप्रैल में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की थी
आपको बता दें कि बिजली की नई दरों पर सभी बिजली कंपनियों के प्रस्ताव पर नियामक आयोग ने मार्च और अप्रैल में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की थी। इसके बाद राज्य सलाहकार समिति की बैठक भी हुई। नियम के मुताबिक नियामक आयोग को पांच जून के पहले ही दरें घोषित कर देनी चाहिए थीं। हालांकि, अब नई दरों को ऐलान हो गया है। पावर कॉरपोरेशन और बिजली वितरण कंपनियों ने वर्ष 2024-25 के ट्रू-अप में लगभग 3,995 करोड़ रुपये और वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 12,453 करोड़ रुपये के राजस्व का अंतर बताया। उन्होंने लगभग 16,448 करोड़ रुपये के अंतर को आधार बनाकर बिजली दरों में इजाफे की मांग की थी। इसके अलावा स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग योजना के तहत लगभग 3,838 करोड़ रुपये के खर्च को उपभोक्ता बिलों में शामिल करने का भी प्रस्ताव पावर कॉरपोरेशन ने दिया। नोएडा पावर कंपनी के उपभोक्ताओं को मिल रही 10 प्रतिशत रियायत बरकरार रहे इसके लिए भी पैरवी की गई।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें