Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

नए आगरा में मिलेगी बोटिंग और वॉकवे की सुविधा, दुर्लभ पेड़-पौधों से सजेगा क्षेत्र

Mar 05, 2026 10:45 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, आगरा
share Share
Follow Us on

नया आगरा (न्यू आगरा अरबन सेंटर) पर्यटन और मनोरंजन का केंद्र बनेगा। यहां पर्यटकों को लुभाने के लिए बोटिंग और वॉकवे की सुविधा होगी। इसके लिए 823.7 हेक्टेयर में ग्रीन रिवर बफर जोन बनेगा। यहां कई प्रजातियों के रंग-बिरंगे फूल और दुर्लभ पेड़-पौधे लगाए जाएंगे।

नए आगरा में मिलेगी बोटिंग और वॉकवे की सुविधा, दुर्लभ पेड़-पौधों से सजेगा क्षेत्र

नया आगरा (न्यू आगरा अरबन सेंटर) पर्यटन और मनोरंजन का केंद्र बनेगा। यहां पर्यटकों को लुभाने के लिए बोटिंग और वॉकवे की सुविधा होगी। इसके लिए 823.7 हेक्टेयर में ग्रीन रिवर बफर जोन बनेगा। यहां कई प्रजातियों के रंग-बिरंगे फूल और दुर्लभ पेड़-पौधे लगाए जाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने विगत बोर्ड बैठक में 14480 हेक्टेयर में नए आगरा को बसाने के लिए मास्टर प्लान 2041 प्रस्तुत किया था। मास्टर प्लान के अनुसार नए आगरा शहर तीन चरणों में विकसित होगा। यह शहर-हरा भरा और मनोरंजन का हब बनेगा।

यहां पर वेलनेस टूरिज्म (कल्याण पर्यटन) से जुड़ी गतिविधियां होंगी। योग, आयुर्वेदिक मसाज और उपचार से लोग शरीर और मन को स्वस्थ बना सकेंगे। इसके अलावा हस्तशिल्प कारीगरी से भी लोगों को रूबरू कराया जाएगा। लोग यहां मिट्टी के बर्तन, लकड़ी पर कारीगरी, कपड़ा रंगाई, बुनाई और पेटिंग समेत स्थानीय कला और संस्कृति की झलक देख सकेंगे। शहर में बायोफिलिक वेलनेस सेंटर (जैव प्रेमी कल्याण केंद्र)भी बनाया जाएगा, जो पूरी तरह से प्राकृतिक होगा। नए शहर में 15 लाख लोगों के काम करने और रहने की व्यवस्था होगी।

ये भी पढ़ें:पांच साल पहले खोए बेटे का होली पर मां से मिलन, दिल्ली पुलिस पर लगे आरोप

खेल गांव और गोल्फ कोर्स

मास्टर प्लान 2041 के तहत 100 हेक्टेयर में गोल्फ कोर्स और 100 हेक्टेयर में खेल गांव भी विकसित होगा। 40 हेक्टेयर में बायोडायवर्सिटी पार्क प्रस्तावित किया गया है। शहर में कुल 460 हेक्टेयर का क्षेत्रफल मनोरंजन और ग्रीन क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है। यह कुल क्षेत्र का 3.08 फीसदी है।

एसीईओ यीडा, शैलेंद्र भाटिया ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि नया आगरा (न्यू आगरा अरबन सेंटर) पर्यटन और मनोरंजन का केंद्र रहेगा। स्कूल ऑफ प्लानिंग बोर्ड के बाद संशोधित मास्टर प्लान को विगत बोर्ड बैठक में रखा गया। इस पर आम लोगों की आपत्ति ली जा रही है। इसके बाद शहर को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

ये भी पढ़ें:शिया धर्म गुरू कल्बे जवाद के बेटे, बहन ईरान में फंसे; वतन वापसी की देख रहे राह

लग्जरी होटल और रिसोर्ट बनेंगे

मास्टर प्लान में 405 हेक्टेयर में पर्यटन क्षेत्र को दो जोन में विकसित किया जाएगा। इसमें लक्जरी, बजट होटल, रिसोर्ट, एग्जीबिशन एंड ट्रेड सेंटर, रिवरफ्रन्ट, थीम पार्क, वेलनेस सेंटर आदि रहेंगे। ग्रीन बेल्ट के लिए शहर स्तरीय दो और जिलास्तरीय चार पार्क बनेंगे। ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) के अंतर्गत होने के चलते यहां ऐसी कोई औद्योगिक गतिविधि नहीं होगी, ताकि ताजमहल की सुंदरता पर प्रभाव पड़े। आगरा परिक्षेत्र में 20 से कम प्रदूषण स्कोर वाले उद्योगों की स्थापना को ही वरीयता दी जाएगी।

ये भी पढ़ें:होली मिलने के बहाने कारोबारी के घर में घुसे बदमाश, लूट ले गए जेवरात और रुपये
Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Agra News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |