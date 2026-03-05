नए आगरा में मिलेगी बोटिंग और वॉकवे की सुविधा, दुर्लभ पेड़-पौधों से सजेगा क्षेत्र

नया आगरा (न्यू आगरा अरबन सेंटर) पर्यटन और मनोरंजन का केंद्र बनेगा। यहां पर्यटकों को लुभाने के लिए बोटिंग और वॉकवे की सुविधा होगी। इसके लिए 823.7 हेक्टेयर में ग्रीन रिवर बफर जोन बनेगा। यहां कई प्रजातियों के रंग-बिरंगे फूल और दुर्लभ पेड़-पौधे लगाए जाएंगे।

नया आगरा (न्यू आगरा अरबन सेंटर) पर्यटन और मनोरंजन का केंद्र बनेगा। यहां पर्यटकों को लुभाने के लिए बोटिंग और वॉकवे की सुविधा होगी। इसके लिए 823.7 हेक्टेयर में ग्रीन रिवर बफर जोन बनेगा। यहां कई प्रजातियों के रंग-बिरंगे फूल और दुर्लभ पेड़-पौधे लगाए जाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने विगत बोर्ड बैठक में 14480 हेक्टेयर में नए आगरा को बसाने के लिए मास्टर प्लान 2041 प्रस्तुत किया था। मास्टर प्लान के अनुसार नए आगरा शहर तीन चरणों में विकसित होगा। यह शहर-हरा भरा और मनोरंजन का हब बनेगा।

यहां पर वेलनेस टूरिज्म (कल्याण पर्यटन) से जुड़ी गतिविधियां होंगी। योग, आयुर्वेदिक मसाज और उपचार से लोग शरीर और मन को स्वस्थ बना सकेंगे। इसके अलावा हस्तशिल्प कारीगरी से भी लोगों को रूबरू कराया जाएगा। लोग यहां मिट्टी के बर्तन, लकड़ी पर कारीगरी, कपड़ा रंगाई, बुनाई और पेटिंग समेत स्थानीय कला और संस्कृति की झलक देख सकेंगे। शहर में बायोफिलिक वेलनेस सेंटर (जैव प्रेमी कल्याण केंद्र)भी बनाया जाएगा, जो पूरी तरह से प्राकृतिक होगा। नए शहर में 15 लाख लोगों के काम करने और रहने की व्यवस्था होगी।

खेल गांव और गोल्फ कोर्स मास्टर प्लान 2041 के तहत 100 हेक्टेयर में गोल्फ कोर्स और 100 हेक्टेयर में खेल गांव भी विकसित होगा। 40 हेक्टेयर में बायोडायवर्सिटी पार्क प्रस्तावित किया गया है। शहर में कुल 460 हेक्टेयर का क्षेत्रफल मनोरंजन और ग्रीन क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है। यह कुल क्षेत्र का 3.08 फीसदी है।

एसीईओ यीडा, शैलेंद्र भाटिया ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि नया आगरा (न्यू आगरा अरबन सेंटर) पर्यटन और मनोरंजन का केंद्र रहेगा। स्कूल ऑफ प्लानिंग बोर्ड के बाद संशोधित मास्टर प्लान को विगत बोर्ड बैठक में रखा गया। इस पर आम लोगों की आपत्ति ली जा रही है। इसके बाद शहर को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू होगी।