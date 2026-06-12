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दिल्ली से उत्तराखंड का सफर होगा आसान, मेरठ से ऋषिकेश को जोड़ेगी नमो भारत

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, मेरठ
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दिल्ली से उत्तराखंड का सफर आसान होगा। 'नमो भारत' हाईस्पीड रेल सेवा का विस्तार अब धार्मिक नगरी हरिद्वार और ऋषिकेश तक किया जाएगा। इस विस्तार के लिए सर्वे शुरू करने पर अपनी सहमति दे दी है।

दिल्ली से उत्तराखंड का सफर होगा आसान, मेरठ से ऋषिकेश को जोड़ेगी नमो भारत

दिल्ली, मेरठ और उत्तराखंड के बीच यात्रा करने वालों का सफर आसान होगा और नमो भारत की सुविधा मिलेगी। दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के बीच चल रही 'नमो भारत' हाईस्पीड रेल सेवा का विस्तार अब धार्मिक नगरी हरिद्वार और ऋषिकेश तक करने की तैयारी तेज हो गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से दिल्ली-एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच की दूरी और कम हो जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने इस विस्तार के लिए सर्वे शुरू करने पर अपनी सहमति दे दी है।

एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को पत्र भेजकर इस प्रोजेक्ट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। इस रूट के सर्वे, अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 7.02 करोड़ रुपये के अंशदान पर सहमति मांगी गई है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद इसे कैबिनेट में मंजूरी को रखा जाएगा।

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बालियान उठा चुके हैं मांग

उत्तराखंड में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए पुष्कर सिंह धामी केंद्र सरकार के साथ समन्वय कर रहे हैं। राज्य के परिवहन विभाग ने इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग से परामर्श लेना शुरू कर दिया है। पूर्व केन्द्रीय मंत्री डा.संजीव बालियान कई बार मुजफ्फरनगर को जोड़ने की मांग कर चुके हैं।

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दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे से तालमेल

हाल ही में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के शुरू होने से सड़क मार्ग से दिल्ली की दूरी मात्र ढाई घंटे रह गई है। अब रेल नेटवर्क जुड़ने से उत्तराखंड की दिल्ली-एनसीआर से कनेक्टिविटी और अधिक सुदृढ़ हो जाएगी। वहीं हरिद्वार और ऋषिकेश धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र हैं। इस रेल सेवा के जुड़ने से तीर्थयात्रियों के साथ-साथ कारोबारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी।

डेढ़ सौ किलोमीटरका होगा रेल रूट

मेरठ से उत्तराखंड तक नमो भारत का प्रस्तावित रूट 150 किमी का है। इसमें 72 किमी में यूपी आएगी। 78 किमी हिस्सा उत्तराखंड में होगा। इस रूट में 14 किमी हिस्सा दिल्ली में है। एनसीईआरटीएस ने इस रूट का खाका तैयार कर लिया है।

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अभी दिल्ली से मेरठ तक नमो भारत ट्रेन संचालित हो रही है। दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक नमो भारत का कॉरिडोर फैला है। इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ी है। साथ ही दिल्ली और मेरठ के सफर में भी लोगों को सुविधा मिली है। हरिद्वार और ऋषिकेश तक इसका विस्तार होने से धार्मिक पर्यटन, व्यापार करने वाले लाखों लोगों को सीधा लाभ मिल सकेगा। सीधे दिल्ली से उत्तराखंड का सफर आसान होगा।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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