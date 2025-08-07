UP Muzaffarnagar Woman ANM Murdered in House Throat slit with sharp object घर में अकेली महिला एएनएम का गला काटकर हत्या, धारदार हथियार के निशान मिले, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Muzaffarnagar Woman ANM Murdered in House Throat slit with sharp object

घर में अकेली महिला एएनएम का गला काटकर हत्या, धारदार हथियार के निशान मिले

यूपी में मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव शहाबुद्दीनपुर में महिला एएनएम की गला रेत कर हत्या कर दी गई। उसका शव मकान में बेड पर पड़ा मिला। वारदात के समय घर में महिला के अलावा कोई मौजूद नहीं था।

Srishti Kunj संवाददाता, मुजफ्फरनगरThu, 7 Aug 2025 02:12 PM
यूपी में मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव शहाबुद्दीनपुर में महिला एएनएम की गला रेत कर हत्या कर दी गई। उसका शव मकान में बेड पर पड़ा मिला। वारदात के समय घर में महिला के अलावा कोई मौजूद नहीं था। महिला चरथावल सीएचसी में एएनएम के पद पर कार्यरत थी। वारदात की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस व सीओ सिटी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया है।घटना को लेकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है।

शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव शहाबुद्दीनपुर निवासी बबीता चरथावल सीएचसी में एएनएम के पद पर कार्यरत थी। उसका बेटा गौरव रेलवे डिपार्टमेंट में ड्यूटी करता है।पति की मृत्यु होने के बाद महिला अकेली ही घर में रह रही थी। बुधवार देर रात पड़ोस के परिवार ने महिला के नंबर फोन मिलाया तो फोन नहीं उठा उसके बाद घर जाकर देखा तो महिला का शव कमरे में बेड पर पड़ा है। जानकारी शहर कोतवाली पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। महिला के गर्दन पर धारदार हथियार के निशान थे। सूचना मिलने के बाद सीओ सिटी राजू कुमार साव भी घटना कल पहुंचे। उन्होंने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुला लिया।

महिला घटना के समय घर में अकेली थी। महिला के आंख व गर्दन पर घाव के निशान मिले हैं। फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुट गई। गांव में हत्या की सूचना पर आसपास की भीड़ मौके पर जमा हो गई पुलिस ने लोगों को समझा कर वापस घर भेज दिया है। जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध पुलिस को दिखाई दिया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

