पति का गला दबाकर मौत के घाट उतारने वाली पत्नी गिरफ्तार, रस्सी बांधकर लटकाना था शव और फिर...

संपत्ति के लालच में आकर पति की हत्या करने वाली पत्नी कविता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी दिनेशचंद बघेल ने बताया कि 29 जुलाई को भोपाल सिंह निवासी गांव टांडा माजरा थाना बुढ़ाना ने पुलिस को सूचना दी उसके बेटे संजय की हत्या उसकी पत्नी कविता ने की है।

Srishti Kunj मुजफ्फरनगर/सरधना, हिन्दुस्तान टीमSun, 31 Aug 2025 10:36 AM
संपत्ति के लालच में आकर पति की हत्या करने वाली पत्नी कविता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी दिनेशचंद बघेल ने बताया कि 29 जुलाई को भोपाल सिंह निवासी गांव टांडा माजरा थाना बुढ़ाना ने पुलिस को सूचना दी उसके बेटे संजय की हत्या उसकी पत्नी कविता ने की है। पुलिस ने कविता निवासी रार्धना थाना सरधना मेरठ को गिरफ्तार कर लिया। उसने बताया कि पति संजय की पहले भी शादी हो चुकी थी।

वर्ष 2000 में उसकी संजय निवासी सैनिक विहार एटूजेड थाना नई मंडी से शादी हुई थी। उसे डर था कि वह सारी सम्पत्ति पहली पत्नी के बच्चों को दे देगा। 26 जुलाई की रात्रि सो रहे पति की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या को आत्महत्या दर्शाने पति रस्सी से बांधकर लटकाने का प्रयास किया। उसके पति का बेटा नीशू आ गया। उसने पति को नीचे उतारकर दिल का दौरा पडने का ड्रामा रच दिया। ससुराल पक्ष के लोग शव को पैृतक गांव टांडा माजरा में चले गये, चोट के निशान देखकर पुलिस को मामले की सूचना दी।

