जहीर फारूकी की पहल पर कांवड़ियों के भंडारे के लिए पांच मिनट में जुट गए सात लाख
पुरकाजी में कांवड़ियों के भंडारे के लिए पांच मिनट में सात लाख रुपये जुट गए। चेयरमैन जहीर फारूकी ने व्यापारियों और समाजसेवियों की बैठक बुलाई थी और इसमें विशाल भंडारा लगाने को लेकर फैसला हुआ।
कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर गुरुवार को यूपी के मुजफ्फरनगर में पुरकाजी नगर पंचायत सभागार में व्यापारियों और समाजसेवियों की बैठक में जब कांवड़ियों के लिए विशाल भंडारा लगाने को लेकर चर्चा हुई तो सिर्फ पांच मिनट में सात लाख रुपये जुट गए। बैठक में चेयरमैन जहीर फारूकी की पहल पर लाला सुखलाल सनातन धर्म इंटर कॉलेज में कांवड़ियों के लिए विशाल भंडारा लगाने का निर्णय लिया गया। चेयरमैन ने सबसे पहले एक लाख रुपये सहयोग देने की घोषणा की, जिसके बाद मात्र पांच मिनट में सात लाख रुपये से अधिक की राशि एकत्र हो गई।
बैठक में चेयरमैन जहीर फारूकी ने कस्बे के हिंदू-मुस्लिम समाज से मिलकर कांवड़ यात्रा में सेवा कार्य करने का आह्वान किया। संजय शर्मा ने एक लाख रुपये दिए, जबकि मनीष गोयल, मोनू प्रधान और निखिल गोयल ने 51-51 हजार रुपये देने की घोषणा की। भाजपा के वरिष्ठ नेता भारती खुल्लर ने 31 हजार रुपये का सहयोग दिया। अमित आसाम, दीपक माहेश्वरी, डॉ. महावीर समेत अन्य व्यापारियों ने भी सहयोग किया। बैठक में नगर के अनेक व्यापारी, समाजसेवी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
श्रावण मास शुरू होते ही बढ़ गया शिवभक्त कांवड़ियों का आगमन
पवित्र श्रावण मास के प्रारंभ होते ही यूपी पूरी तरह से शिवभक्ति के रंग में सराबोर हो चुका है। हरिद्वार से जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे शिवभक्त कांवड़ियों के आगमन से सभी प्रमुख कांवड़ मार्ग पट गए हैं। चारों ओर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष गूंज रहे हैं, जिससे वातावरण में आस्था की अद्भुत छटा बिखर गई है। कांवड़ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। कांवड़ मार्गों और प्रमुख चौराहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है।
श्रावण मास के पहले दिन शिवालयों में जलाभिषेक
पवित्र श्रावण मास के शुभारंभ के साथ ही गुरुवार को धर्मनगरी के शिवालय हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से गूंज उठे। महीने के पहले ही दिन भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह तड़के से ही शिव मंदिरों के बाहर लंबी-लंबी कतारें देखने को मिलीं।
मुजफ्फरनगर के हृदय स्थल स्थित ऐतिहासिक शिव चौक पर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए उनकी पूजा अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। वहीं गांधी कॉलोनी स्थित अनन्तेश्वर महादेव मंदिर और अंसारी रोड स्थित बोहरों का मंदिर में भी पूजन-अर्चन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। इसके अलावा दाल मंडी के मंदिरों के साथ-साथ श्मशान घाट के सामने स्थित मंदिर, काली मंदिर, बावन जी मंदिर, नई मंडी के मंदिरों के अलावा शहर के तमाम मंदिरों में जलाभिषेक हुआ।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें