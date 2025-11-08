Hindustan Hindi News
दरोगा ने स्कूटी का काट दिया 20.74 लाख रुपए का चालान, पुलिस की खूब हो रही किरकिरी

संक्षेप: यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस की खूब किरकिरी हो रही है। दरअसल, यहां एक दरोगा ने यातायात नियमों का उल्लघंन करने के मामले में एक स्कूटी चालक का 20 लाख 74 हजार का चालान काट दिया। चालान की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस तो ऐक्शन में आई।

Sat, 8 Nov 2025 07:24 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस का गजब का कारनामा सामने आया है। यहां यातायात माह में दोपहिया वाहनों के चालान को लेकर नई मंडी कोतवाली पुलिस की खूब किरकिरी हो रही है। नई मंडी कोतवाली में तैनात दरोगा ने यातायात नियमों का उल्लघंन करने के मामले में एक स्कूटी चालक का 20 लाख 74 हजार का चालान काट दिया। चालान की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल होने पर ट्रैफिक पुलिस हरकत में आई। एसपी ट्रैफिक ने नई मंडी पर पहुंचकर चालान को ठीक करा दिया। अब यह चालान करीब चार हजार रुपये का कर दिया गया है।

गांधी कॉलोनी पुलिस चौकी पर तैनात दरोगा नवाब सिंह चौकी पर दोपहिया वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान उन्होंने एक स्कूटी चालक को रोक लिया। दरोगा ने स्कूटी सवार से कागजात मांगे। इस पर स्कूटी सवार ईधर-उधर की बातें करने लगा। स्कूटी के कागजात और चालक द्वारा हेलमेट न पहनने पर दरोगा ने स्कूटी को सीज कर उसका चालान काट दिया। चालान पर जुर्माने की रकम देखकर चालक के होश उड़ गए। पुलिस द्वारा स्कूटी का 20 लाख 74 हजार रुपये का चालान काटा गया। कुछ समय पश्चात चालान की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल होने से ट्रैफिक पुलिस हरकत में आई। उधर, स्कूटी का इतना बड़ा चालान का चर्चा में आ गया। लोगों में यह चालान चर्चा का विषय बन गया।

चालान की धनराशि को ठीक कराया गया

एसपी ट्रैफिक अतुल चौबे नई मंडी कोतवाली में पहुंचे और चालान की धनराशि को ठीक कराया। उन्होंने बताया कि चालान काटते समय धारा 207 को फीड करना था, जो गलती से धनराशि कॉलम में दर्ज हो गई, जिस कारण चालान की रकम लाखों में हो गई। स्कूटी के दस्तावेज व लाइसेंस न मिलने पर उसे सीज किया गया है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Up Police News अन्य..
