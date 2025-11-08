दरोगा ने स्कूटी का काट दिया 20.74 लाख रुपए का चालान, पुलिस की खूब हो रही किरकिरी

संक्षेप: यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस की खूब किरकिरी हो रही है। दरअसल, यहां एक दरोगा ने यातायात नियमों का उल्लघंन करने के मामले में एक स्कूटी चालक का 20 लाख 74 हजार का चालान काट दिया। चालान की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस तो ऐक्शन में आई।

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस का गजब का कारनामा सामने आया है। यहां यातायात माह में दोपहिया वाहनों के चालान को लेकर नई मंडी कोतवाली पुलिस की खूब किरकिरी हो रही है। नई मंडी कोतवाली में तैनात दरोगा ने यातायात नियमों का उल्लघंन करने के मामले में एक स्कूटी चालक का 20 लाख 74 हजार का चालान काट दिया। चालान की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल होने पर ट्रैफिक पुलिस हरकत में आई। एसपी ट्रैफिक ने नई मंडी पर पहुंचकर चालान को ठीक करा दिया। अब यह चालान करीब चार हजार रुपये का कर दिया गया है।

गांधी कॉलोनी पुलिस चौकी पर तैनात दरोगा नवाब सिंह चौकी पर दोपहिया वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान उन्होंने एक स्कूटी चालक को रोक लिया। दरोगा ने स्कूटी सवार से कागजात मांगे। इस पर स्कूटी सवार ईधर-उधर की बातें करने लगा। स्कूटी के कागजात और चालक द्वारा हेलमेट न पहनने पर दरोगा ने स्कूटी को सीज कर उसका चालान काट दिया। चालान पर जुर्माने की रकम देखकर चालक के होश उड़ गए। पुलिस द्वारा स्कूटी का 20 लाख 74 हजार रुपये का चालान काटा गया। कुछ समय पश्चात चालान की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल होने से ट्रैफिक पुलिस हरकत में आई। उधर, स्कूटी का इतना बड़ा चालान का चर्चा में आ गया। लोगों में यह चालान चर्चा का विषय बन गया।