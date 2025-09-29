स्पा सेंटर की आड़ में हो रहे थे कई गलत काम, यूपी पुलिस ने रेड मार पकड़ीं चार लड़कियां

यूपी के मुजफ्फरनगर में स्पा सेंटर की आड़ में गंदा काम हो रहा था। यूपी पुलिस ने रेड मारकर स्पा सेंटर से चार लड़कियों को पकड़ा है। स्पा सेंटर के संचालक को भी हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि थाना सिविल लाइन पुलिस ने कमल प्लाजा में स्थित एक स्पा सैंटर में छापेमारी की।

यूपी के मुजफ्फरनगर में स्पा सेंटर की आड़ में गंदा काम हो रहा था। यूपी पुलिस ने रेड मारकर स्पा सेंटर से चार लड़कियों को पकड़ा है। स्पा सेंटर के संचालक को भी हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि थाना सिविल लाइन पुलिस ने कमल प्लाजा में स्थित एक स्पा सैंटर में छापेमारी की। पुलिस को स्पा सेंटर में अनैतिक कार्य होने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने स्पा सेंटर से चार लड़कियों को हिरासत में लिया है।

मामले में पुलिस पकड़े गए व युवतियों से पूछताछ कर रही है। हालांकि मौके से पुलिस को कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। पुलिस ने उसके बाद एक युवक को भी हिरासत में लिया है। सूचना और गंदे काम की टिप मिलने पर सीओ सिटी के सिद्वार्थ व थाना प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह टीम के साथ स्पा सेंटर पर पहुंचे और छापेमारी की। पुलिस को स्पा सैंटर में चार युवतियां मिली है। पुलिस ने चारों युवतियों को महिला पुलिस की हिरासत में सौंप दिया।