यूपी में तेंदुए की दहशत! खेत में पैरों के निशान, आंतक से परेशान किसानों का धरना

संक्षेप: यूपी में रामपुर के कोतवाली स्वार से सटे जालफ नगला में देर शाम मजार के पास तेंदुआ देखा गया। कस्बे से गांव की ओर जा रहे लोगों ने तेंदुए को टहलते देखा तो उनकी चीख निकल गई। ग्रामीणों ने तेंदुए के पैरों के निशान देखे जाने का भी दावा किया है।

यूपी में रामपुर के कोतवाली स्वार से सटे जालफ नगला में देर शाम मजार के पास तेंदुआ देखा गया। कस्बे से गांव की ओर जा रहे लोगों ने तेंदुए को टहलते देखा तो उनकी चीख निकल गई। ग्रामीणों ने तेंदुए के पैरों के निशान देखे जाने का भी दावा किया है। क्षेत्र में तेंदुए का खौफ लगातार बना हुआ है। मसवासी और उसके आसपास लगातार तेंदुआ देखा जा रहा है। 3 दिन पहले मसवासी क्षेत्र में तेंदुए का वीडियो भी वायरल हुआ था। लेकिन वन विभाग की टीम उसे पकड़ने में नाकाम रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

देर शाम स्वार से कुछ लोग नबी अहमद, शरीफ अहमद और दिलाबर बाइक से अपने गांव जालफ नगला जा रहे थे। गांव से पहले मजार के पास रास्ते में किसी जानवर को देखा तो बाइक रोक ली। पास जाकर देखा तो वह तेंदुआ था। तेंदुए को देखते ही ग्रामीणों की चीख निकल गई। शोर मचाया तो तेंदुआ जंगल की ओर चला गया। तेंदुए की बात गांव जाकर बताई तो सनसनी फैल गई। कुछ ग्रामीणों ने मौके पर आकर देखा तो तेंदुए के पर भी दिखाई दिए। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुआ पकड़ने की अपील की है।

तेंदुए के आतंक से किसान परेशान, खेत में डाला डेरा मुजफ्फरनगर के चरथावल के ग्राम बिरालसी के जंगल में किसानों ने तेंदुआ के आतंक और वन विभाग की कथित लापरवाही के विरोध में धरना देकर खेतों में ही डेरा डाल दिया है। यह धरना-प्रदर्शन किसान स्वाभिमान एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीश राणा के नेतृत्व में किया गया। किसानों का आरोप है कि तेंदुए के खौफ से वे खेतों में जाना बंद कर चुके हैं।