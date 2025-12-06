बोल रहा हूं, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे...पुलिस को दी चुनौती, थाने में रील बनाई

संक्षेप: एक युवक द्वारा पुलिस को चुनौती देते हुए यूपी में मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाने में बनाई गई रील शुक्रवार की शाम से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। युवक ने थाने के अंदर बनाई गई रील में डायलॉग लगा रखा है कि भाई फिर से वही बात बोल रहा हूं कि कुछ नहीं उखाड़ पाओगे।

एक युवक द्वारा पुलिस को चुनौती देते हुए यूपी में मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाने में बनाई गई रील शुक्रवार की शाम से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। युवक ने थाने के अंदर बनाई गई रील में डायलॉग लगा रखा है कि भाई फिर से वही बात बोल रहा हूं कि कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। रील वायरल होते ही मीरापुर पुलिस के होश उड गए। पुलिस युवक की तलाश में जुट गई।

आज कल लोग सोशल मीडिया पर नए-नए कटेंट तैयार कर इंस्टाग्राम, यूट्यूब व अन्य सोशल साइटों पर वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहे हैं। वीडियो बनाकर वायरल होने के चक्कर मे युवक किसी भी हद तक जा रहें है। ऐसे लोगों के वीडियो खूब देखे व शेयर किए जाते हैं। इन वीडियो में युवक खुद को बदमाश की तरह प्रतीत कराते है और इंस्टाग्राम पर लोगों पर रौब ग़ालिब करते प्रतीत होते है। ऐसे लोग अक्सर पुलिस की गिरफ्त में फंस जाते है। ऐसी वीडियो बनाकर ख्याति पाने की चाह युवकों को जेल भी भिजवाने का काम कर रही हैं।

शुक्रवार की शाम को मीरापुर थाने के अंदर बनाई गई एक वीडियो(रील) इंस्टाग्राम पर वायरल हुई।जिसके बाद उक्त रील सोशल मीडिया के कई ग्रुपों में वायरल हो गई। वायरल वीडियो मीरापुर क्षेत्र के गांव सिकन्दरपुर निवासी युवक आमिर खान द्वारा बनाई गई बताई जा रही है।वीडियो में युवक थाने के गेट से बाहर आते नजर आ रहा है और वीडियो में डायलॉग चल रहा है। कि भाई फिर से वही बात बोल रहा हूं.. कि कुछ नही उखाड़ पाओगे।