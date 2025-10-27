Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Muzaffarnagar Police Beaten Stone Pelted during Arrest of Criminal family attacked
वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम से हाथापाई, गाड़ी पर पथराव में दो दरोगा-एक हेड कांस्टेबल घायल

वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम से हाथापाई, गाड़ी पर पथराव में दो दरोगा-एक हेड कांस्टेबल घायल

संक्षेप: यूपी के मुजफ्फरनगर में ककरौली थाना क्षेत्र के गांव जड़वड़ में वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम के साथ वारंटी और उसके परिवार के लोगों ने धक्का मुक्की, हाथापाई कर दी। पुलिस वारंटी को गाड़ी में बैठने लगी तो पथराव कर दिया। हमले में दो दरोगा और एक हैड कांस्टेबल घायल हो गए।

Mon, 27 Oct 2025 08:49 PMSrishti Kunj संवाददाता, मुजफ्फरनगर
यूपी के मुजफ्फरनगर में ककरौली थाना क्षेत्र के गांव जड़वड़ में वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम के साथ वारंटी और उसके परिवार के लोगों ने धक्का मुक्की, हाथापाई कर दी। पुलिस वारंटी को गाड़ी में बैठने लगी तो पथराव कर दिया। हमले में दो दरोगा और एक हैड कांस्टेबल घायल हो गए। पुलिस किसी तरह वारंटी को पकड़कर थाने पर ले आई। पुलिस ने वारंटी और उसके परिवार के लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

गांव जड़वड़ में स्थित अंबेडकर भवन के पास रहने वाले ओम प्रकाश का मारपीट के मुकदमे में वारंट न्यायालय से जारी हुआ था। ककरौली पुलिस सोमवार को वारंटी को गिरफ्तार करने के लिए गांव में गई थी। पुलिस ने वारंटी को पकड़कर ले जाने लगी तभी उसकी पत्नी बबली, बेटी मानसी व बॉबी ने विरोध करते हुए पुलिस टीम के साथ अभद्रता शुरु कर दी। आरोपियों ने पुलिस टीम के साथ धक्का मुक्की कर हाथापाई कर दी। पुलिस ओम प्रकाश को लेकर गाड़ी में बैठाने लगी तो आरोपियों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया।

पथराव में दरोगा दिनेश कुमार, मनोज कुमार व महिला हैड कांस्टेबल अनीता सिद्वु घायल हो गए। पुलिस ने किसी तरह वारंटी को दबोचकर थाने पर ले आई। मामले में पुलिस ने ओमप्रकाश, उसकी पत्नी व दोनों बेटियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने दबिश देकर ओमप्रकाश की बेटी मानसी को भी गिरफ्तार कर लिया है। घायल पुलिसकर्मियों का मेडिकल कराने के बाद गिरफ्तार पिता व बेटी का चालान कर दिया है। पुलिस वारंटी की पत्नी व दूसरी बेटी की तलाश कर रही है।

एसपी देहात, आदित्य बंसल ने कहा कि गांव जड़वड़ में वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम के साथ अभद्रता और धक्का मुक्की की गई है। सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पिता और पुत्री को जेल भेज दिया गया है। अन्य की तलाश की जा रही है।

