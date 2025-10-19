जंगल में सड़ा-गला मिला दस दिन से लापता युवक का शव, पैर के नाखून में चोट से हुई पहचान

संक्षेप: यूपी के मुजफ्फरनगर के गांव खुड्डा से 10 दिनों से लापता कार चालक सुहेब का सहारनपुर के मोड़ के जंगल में सड़ा गला शव मिला। परिजनों ने पैर के नाखून में चोट के निशान से उसकी शिनाख्त की। जबकि उसकी कार शामली के झिंझाना में जली हुई अवस्था में मिली थी।

क्षेत्र के गांव खुड्डा निवासी 22 वर्षीय सुऐब पुत्र शराफत पर कार को बुंकिग में चलाता था। गत सात अक्तूबर की शाम सात बजे वह अपनी कार को बुंकिग के लिए घर से निकला था। इसके बाद वह कार सहित लापता हो गया था। परिजनों ने गत 10 अक्तूबर को थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। तभी से पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई थी।

तीन दिनों पूर्व उसकी कार शामली के झिझाना थाना क्षेत्र के जंगल से मिली थी। कार पूरी तरह से जली हुई थी। सुहेब के मोबाइल की लास्ट लोकेशन सहारनपुर जनपद के बिहारी गढ थाना क्षेत्र में मिल रही थी। शुक्रवार देर रात में सहारनपुर जनपद की मोड़ पुलिस चौकी क्षेत्र में जंगल में पुलिस को एक युवक का सड़ा गला शव मिला।