नाबालिग लड़के ने दस साल के बच्चे की गला दबाकर की हत्या, घर जाकर आराम से सोया
मुजफ्फरनगर में एक नाबालिग लड़के ने 10 साल के बच्चे की हत्या कर दी। बच्चे के हाथ-पैर बंधे हुए थे, उसके गले में फंदा भी पड़ा था। दुकान से निकालने पर रंजिश में किया कत्ल। मृतक और आरोपी दोनों एक ही परिवार से हैं।
मुजफ्फरनगर/खतौली, हिटी। यूपी के मुजफ्फरनगर में रतनपुरी थाना क्षेत्र के सठेडी गांव में सनसनीखेज वारदात सामने आने पर पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दो दिनों से लापता दस साल के बच्चे की 15 साल के किशोर ने गला दबाकर हत्या कर दी। बच्चे का पता नहीं चलने पर परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले किशोर पर शक जताया। पुलिस ने किशोर को पकड़ा तो उसने हत्या का खुलासा कर दिया। आरोपी किशोर ने बच्चे का शव नेशनल हाईवे 58 पर गन्ने के खेत से बरामद कराया। बच्चे के हाथ-पैर बंधे हुए थे, उसके गले में फंदा भी पड़ा था।
गांव सठेडी निवासी जमशेद का दस वर्षीय बेटा अमन गांव के स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ता था। 28 अक्तूबर की शाम करीब छह बजे घर से अमन लापता था। परिजनों ने पुलिस को बताया कि पड़ोस में रहने वाले किशोर ने अमन को गायब किया है। पहले पुलिस ने विश्वास नहीं किया, लेकिन परिजनों के हंगामा करने पर पुलिस ने किशोर को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अमन की हत्या का खुलासा किया। मृतक अमन के चाचा गुलशेर ने बताया आरोपी किशोर हरियाणा में एक फर्नीचर की दुकान पर काम करता है।
कुछ दिन पहले वह अपने दोस्त के साथ दुकान पर आया तो उसे वहां काम पर लगा लिया था। 23 अक्तूबर को किशोर ने अपने दोस्त के साथ दुकान में चोरी की तो उसे निकाल दिया था। इसके बाद से वह रंजिश रखने लगा। किशोर 26 अक्तूबर को गांव आया और 28 अक्तूबर की शाम अमन को बहलाकर जंगल में ले गया। बच्चे से मारपीट की और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुढ़ाना सीओ गजेन्द्र सिंह ने बताया कि आरोपी किशोर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है।
हत्या कर घर पहुंचा किशोर, आराम से सो गया
मृतक अमन के चाचा गुलशेर ने बताया वह हरियाणा में एक फर्नीचर की दुकान पर काम करता है। आरोपी किशोर कुछ दिन पहले अपने दोस्त के साथ दुकान पर आया तो उसे वहां काम पर लगा लिया था। 23 अक्टूबर को किशोर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर दुकान में चोरी की तो इसका पता लगने पर किशोर को दुकान से निकाल दिया गया था। इसके बाद से ही किशोर रंजिश रखने लगा। किशोर 26 अक्टूबर को गांव पहुंचा और 28 अक्टूबर की शाम उनके भतीजे अमन को बहला फुसलाकर जंगल में ले गया। बच्चे के साथ मारपीट की और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद घर जाकर आराम से सो गया। बताया गया है कि आरोपी किशोर, अमन के परिवार से ही है। अमन के दादा और आरोपी के दादा आपस में भाई थे।
किशोर के परिवार ने दी थी बदला लेने की धमकी
बच्चे की हत्या के बाद कई बातें सामने आई हैं। आरोपी किशोर के परिवार में करीब तीन महीने पहले एक युवक की छत से गिरकर मौत हो गई थी। उसके परिजनों ने मृतक बच्चे के परिजनों पर उसे धक्का देकर मारने का आरोप लगाया था। उस दिन धमकी दी गई थी जिस तरह युवक को धक्का देकर मारा है इसका बदला लेकर रहेंगे। माना जा रहा है कि कहीं इसी धमकी को लेकर किशोर ने इस वारदात को अंजाम तो नहीं दिया है। पुलिस इसे लेकर भी जांच कर रही है।
इंस्पेक्टर रतनपुरी, महावीर सिंह चौहान ने कहा कि बच्चे की हत्या में नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर बच्चे का शव गन्ने के खेत से बरामद कर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
जिस दिन गायब हुआ उसी दिन कर दी बच्चे की हत्या
रतनपुरी इंस्पेक्टर महावीर सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी किशोर ने पूछताछ में बताया कि वह अमन को बहला-फुसला कर ले गया था। उसी रोज शाम को उसने बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी घर पहुंचा और आराम से सो गया। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो घंटों तक उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने हत्या का खुलासा कर दिया।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें