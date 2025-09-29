UP Muzaffarnagar Man Died of Snake Bite Family did black Magic for three hours to revive सांप के काटने से हुई मौत, मरने के बाद तीन घंटे झाड़ फूंक में लगे रहे परिजन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Muzaffarnagar Man Died of Snake Bite Family did black Magic for three hours to revive

सांप के काटने से हुई मौत, मरने के बाद तीन घंटे झाड़ फूंक में लगे रहे परिजन

असलम को ईंटों के ढेर से निकले एक सांप ने काट लिया। परिजन उसे जिला चिकित्सालय ले गए। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घर आने के बाद परिजन शव को लेकर तीन घंटे इधर-उधर झाड़ फूंक के चक्कर में घूमते रहे।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, मुजफ्फरनगरMon, 29 Sep 2025 09:00 AM
share Share
Follow Us on
सांप के काटने से हुई मौत, मरने के बाद तीन घंटे झाड़ फूंक में लगे रहे परिजन

यूपी के मुजफ्फरनगर में अब भी लोग झाड़ फूंक के चक्कर में अपनों को खो रहे हैं। यहां तक की मौत के बाद भी झाड़ फूंक में लग रहे हैं। हाल ही में एक मामला कम्हेड़ा गांव का देखने को मिला। बताया जा रहा है कि गांव में रविवार को 65 वर्षीय असलम को ईंटों के ढेर से निकले एक सांप ने काट लिया। परिजन उसे जिला चिकित्सालय ले गए। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घर आने के बाद परिजन शव को लेकर तीन घंटे इधर-उधर झाड़ फूंक के चक्कर में घूमते रहे। बाद में उसे सुपुर्द ए खाक कर दिया।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार ककरौली थाना क्षेत्र के कम्हेड़ा गांव निवासी असलम 65 वर्षीय रविवार को घर से बाहर लघुशंका के लिए जा रहा था। घर के बाहर पुरानी ईंटों के ढेर में से अचानक एक जहरीला सांप निकल आया और उसके पैर में डस लिया। सांप वापस ईंटों के ढेर में घुस गया। परिजनों को इस बात की जानकारी हुई तो उसे तुरंत जिला चिकित्सालय ले गए।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में धर्मांतरण का खेल, चंगाई सभा में 50 से अधिक हिन्दुओं को किया कन्वर्ट

अस्पताल में चिकित्सकों ने असलम को मृत घोषित कर दिया। घर आने के बाद परिजन असलम के दोबारा जिंदा होने की उम्मीद से शव को लेकर तीन घंटे इधर-उधर झाड़ फूंक के चक्कर में घूमते रहे। इसके बाद परिजनों ने बिना किसी कानूनी कार्रवाई के उसे सुपुर्द-ए-खाक कर दिया।

असलम की मौत से पत्नी नफीसा, मां खातून, पुत्र अनस, साजिद, गुलबहार, पुत्री साईस्ता, भूरी, शिबा का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि असलम खेती-बाड़ी करता था। घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मचा है।

Muzaffar Nagar News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |