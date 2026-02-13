वैलेंटाइन डे से पहले लठ पूजन; क्रांति सेना की वॉर्निंग- जहां मिलेंगे बंटी-बबली, तोड़ देंगे हड्डी-पसली

यूपी के मुजफ्फरनगर में वैलेंटाइन डे से पहले क्रांति सेना कार्यालय पर लठ पूजन किया गया। क्रांति सेना की महिलाओं ने लठ पूजन किया और वैलेंटाइन डे और उससे जुड़े अन्य दिनों के लिए चेतावनी जारी की है। वॉर्निंग देते हुए नारा दिया जहां मिलेंगे बंटी-बबली, तोड़ देंगे हड्डी-पसली।

यूपी के मुजफ्फरनगर में वैलेंटाइन डे से पहले क्रांति सेना कार्यालय पर लठ पूजन किया गया। क्रांति सेना की महिलाओं ने लठ पूजन किया और वैलेंटाइन डे और उससे जुड़े अन्य दिनों के लिए चेतावनी जारी की है। क्रांति सेना कार्यालय पर महिला मोर्चा क्रांति सेना जिलाध्यक्ष पूनम चौधरी के नेतृत्व व शिवसेना द्वारा 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के विरोध में लठ पूजन का कार्यक्रम किया गया। इसके बाद उन्होंने वॉर्निंग देते हुए नारा दिया जहां मिलेंगे बंटी-बबली, तोड़ देंगे हड्डी-पसली। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मुजफ्फनगर में क्रांति सेना ने लठ पूजन किया। वैलेंटाइन डे को लेकर उन्होंने कपल्स और होटल-रेस्टोरेंट के लिए भी चेतावनी जारी की है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए क्रांति सेना के वीडियो में कार्यालय पर महिलाएं लठ पूजन करती दिखीं। क्रांति सेना कार्यालय पर महिला मोर्चा क्रांति सेना जिलाध्यक्ष पूनम चौधरी ने इसके बाद नारा दिया जहां मिलेंगे बंटी-बबली, तोड़ देंगे हड्डी-पसली। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आज हमने कार्यालय पर लठ पूजन किया है। अब 14 तारीख पर या उससे पहले जो लोग किस डे, वैलेंटाइन डे, रोज डे, चॉकलेट डे जो मना रहे हैं इन्हें रोकने के लिए लठ पूजन का कार्यक्रम किया है।

पूनम चौधरी ने कहा कि हमले रेस्टोरेंट मालिकों को, होटल मालिकों को जा-जाकर लेटर भी दिया है। सभी को चेतावनी भी दी है अगर कोई प्रेमी जोड़ा या संदिग्ध जोड़ा हमें वहां पर मिला तो हम उसका वहीं लठों से इलाज कर देंगे। सभी को वहां पर गंजा करके पूरे शहर में घुमा देंगे। उन्होंने कहा कि 14 फरवरी को पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसके लिए ब्लैक डे मनाना चाहिए ना कि वैलेंटाइन डे। इस अवसर पर सुमन विश्वकर्मा, राखी प्रजापति, मोनिका प्रजापति महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष के साथ रहीं।