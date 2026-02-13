Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

वैलेंटाइन डे से पहले लठ पूजन; क्रांति सेना की वॉर्निंग- जहां मिलेंगे बंटी-बबली, तोड़ देंगे हड्डी-पसली

Feb 13, 2026 11:37 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरनगर
share Share
Follow Us on

यूपी के मुजफ्फरनगर में वैलेंटाइन डे से पहले क्रांति सेना कार्यालय पर लठ पूजन किया गया। क्रांति सेना की महिलाओं ने लठ पूजन किया और वैलेंटाइन डे और उससे जुड़े अन्य दिनों के लिए चेतावनी जारी की है। वॉर्निंग देते हुए नारा दिया जहां मिलेंगे बंटी-बबली, तोड़ देंगे हड्डी-पसली।

वैलेंटाइन डे से पहले लठ पूजन; क्रांति सेना की वॉर्निंग- जहां मिलेंगे बंटी-बबली, तोड़ देंगे हड्डी-पसली

यूपी के मुजफ्फरनगर में वैलेंटाइन डे से पहले क्रांति सेना कार्यालय पर लठ पूजन किया गया। क्रांति सेना की महिलाओं ने लठ पूजन किया और वैलेंटाइन डे और उससे जुड़े अन्य दिनों के लिए चेतावनी जारी की है। क्रांति सेना कार्यालय पर महिला मोर्चा क्रांति सेना जिलाध्यक्ष पूनम चौधरी के नेतृत्व व शिवसेना द्वारा 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के विरोध में लठ पूजन का कार्यक्रम किया गया। इसके बाद उन्होंने वॉर्निंग देते हुए नारा दिया जहां मिलेंगे बंटी-बबली, तोड़ देंगे हड्डी-पसली। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मुजफ्फनगर में क्रांति सेना ने लठ पूजन किया। वैलेंटाइन डे को लेकर उन्होंने कपल्स और होटल-रेस्टोरेंट के लिए भी चेतावनी जारी की है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए क्रांति सेना के वीडियो में कार्यालय पर महिलाएं लठ पूजन करती दिखीं। क्रांति सेना कार्यालय पर महिला मोर्चा क्रांति सेना जिलाध्यक्ष पूनम चौधरी ने इसके बाद नारा दिया जहां मिलेंगे बंटी-बबली, तोड़ देंगे हड्डी-पसली। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आज हमने कार्यालय पर लठ पूजन किया है। अब 14 तारीख पर या उससे पहले जो लोग किस डे, वैलेंटाइन डे, रोज डे, चॉकलेट डे जो मना रहे हैं इन्हें रोकने के लिए लठ पूजन का कार्यक्रम किया है।

ये भी पढ़ें:हिंदू लड़की की मुस्लिम से शादी टली, महापंचायत पर रार, हिंदूवादी नेता आउस अरेस्ट

पूनम चौधरी ने कहा कि हमले रेस्टोरेंट मालिकों को, होटल मालिकों को जा-जाकर लेटर भी दिया है। सभी को चेतावनी भी दी है अगर कोई प्रेमी जोड़ा या संदिग्ध जोड़ा हमें वहां पर मिला तो हम उसका वहीं लठों से इलाज कर देंगे। सभी को वहां पर गंजा करके पूरे शहर में घुमा देंगे। उन्होंने कहा कि 14 फरवरी को पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसके लिए ब्लैक डे मनाना चाहिए ना कि वैलेंटाइन डे। इस अवसर पर सुमन विश्वकर्मा, राखी प्रजापति, मोनिका प्रजापति महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष के साथ रहीं।

ये भी पढ़ें:8वीं की छात्रा को बहलाकर टीचर बनाता रहा संबंध, शादी कहीं और तय हुई तो फूटा भांडा

होटल मालिकों को भी चेतावनी

क्रांति सेना ने न केवल प्रेमी जोड़ों को बल्कि होटल मालिकों को भी चेतावनी दी है। क्रांति सेना ने होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को लिखित पत्र देकर वैलेंटाइन डे से जुड़ी आयोजनों की अनुमति न देने को कहा है और चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने पर जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। पूनम चौधरी ने इन आयोजनों को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों से समाज में गलत संदेश जाता है और युवाओं पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने अपील की है कि 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों की याद में श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाए। संगठन ने केंद्र और प्रदेश सरकार से इस संबंध में घोषणा करने की अपील की है।

ये भी पढ़ें:21 सेकेंड, 3 थप्पड़, धक्का-मुक्की में चली गोली; वकील हत्याकांड के खुले राज
Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Muzaffar Nagar News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
Hindi NewsUP NewsUP Muzaffarnagar Kranti Sena Warning Valentines Day jahan Milenge Bunty Babli todh denge Haddi pasli
;;
;