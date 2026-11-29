हिस्ट्रीशीटर पिता ने बेटी को गंगनहर में फेंका, सौतेली मां संग मिलकर हत्या की साजिश
हिस्ट्रीशीटर पिता ने बेटी को गंगनहर में फेंक दिया। अपनी दूसरी बीवी और लड़की की सौतेली मां संग मिलकर हत्या की साजिश रची गई। हालांकि लड़की किसी तरह बच गई। लड़की के चाचा ने अपने भाई के खिलाफ शिकायत करवाई है।
मोरना, संवाददाता। यूपी के मुजफ्फरनगर में भोपा क्षेत्र के गांव रुड़कली तालिब अली में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। हिस्ट्रीशीटर पिता और सौतेली मां ने मिलकर 15 वर्षीय किशोरी की हत्या की नीयत से उसे गंगनहर में धक्का दे दिया। किशोरी ने किसी तरह तैरकर पेड़ की शाखा पकड़ी, जिसके बाद पुलिस और राहगीरों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाला। उधर, पुलिस ने आरोपी माता-पिता का चालान कर जेल भेज दिया है।
पीड़िता हीबा के चाचा समीर उर्फ अबू सहमा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके भाई फैसल की पहली पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई थी। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की। पहली पत्नी से बेटी हीबा है। फैसल और उसकी दूसरी पत्नी साया हसीन आए दिन हीबा से मारपीट करते थे। हीबा को दादी ने पाला है। सितंबर में दादी की मौत के बाद उस पर अत्याचार और बढ़ गए। शनिवार को आरोपियों ने पहले हीबा का गला घोंटने का प्रयास किया और विरोध करने पर जौली-अकबर रोड के पास उसे गंगनहर में फेंक दिया।
इस बीच उसकी तलाश में निकले चाचा ने चीख-पुकार सुनकर पुलिस व ग्रामीणों की मदद से हीबा को नहर से बाहर निकाला। चाचा ने हीबा को बचाने के बाद पुलिस में भाई और भाभी के खिलाफ शिकायत दी। भोपा थाने के अपराध निरीक्षक धारा सिंह ने बताया कि चाचा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता फैसल और सौतेली मां साया हसीन को हिरासत में लिया है। दोनों से पूछताछ कर जेल भेजा जा रहा है। बताया गया है कि फैसल हिस्ट्रीशीटर है। उस पर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज है।
मां के बाद दादी कर रही थी हीबा की देखभाल
गांव रुड़कली तालाब अली निवासी फैसल की मीरापुर के गांव गढ़ी मुझेडा निवासी बुशरा के साथ शादी हुई थी। बुशरा से दो पुत्री हीबा व सिदरा हुई। फैसल व बुशरा के बीच विवाद रहने लगा। 12 वर्ष पूर्व बुशरा फैसल को छोड़कर चली गई, जिसके बाद फैसल ने गांव नगला बुजुर्ग निवासी साया हसीन से निकाह कर लिया। जिससे उजैर व उमर अली दो पुत्र पैदा हुए।
बुशरा के जाने के बाद हीबा को उसकी दादी संजीदा ने पाला। सितंबर माह में संजीदा की मौत हो गई। इसके बाद पिता व सौतेली मां का व्यवहार बदल गया और विवाद रहने लगा। दोनों मिलकर बच्चियों को मारते-पीटते थे। उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था। हालांकि बच्चियों का चाचा उनकी देखभाल की कोशिश करता था। घर पर न मिलने पर चाचा ही हीबा को खोजने पहुंचा था।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें