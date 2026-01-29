Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Muzaffarnagar Ganga Kisan Cooperative Sugar Mill to be hi-tech, crushing capacity increased; Yogi Cabinet decision
यूपी में यह चीनी मिल होगी हाईटेक, पेराई क्षमता बढ़ेगी; योगी कैबिनेट का फैसला

यूपी में यह चीनी मिल होगी हाईटेक, पेराई क्षमता बढ़ेगी; योगी कैबिनेट का फैसला

संक्षेप:

यूपी में मुजफ्फरनगर की गंगा किसान सहकारी चीनी मिल हाईटेक होगी। इसके साथ ही पेराई क्षमता बढ़ेगी। इससे मिल की जो वर्तमान क्षमता 2500 टीसीडी है, वह बढ़कर पहले 3500 टीसीडी होगी और उसके बाद 5000 टीसीडी तक की जाएगी।

Jan 29, 2026 05:47 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

योगी कैबिनेट की बैठक मे मुजफ्फरनगर के मोरना में गंगा किसान सहकारी चीनी मिल की पेराई क्षमता बढ़ाने और नई तकनीक से मिल का आधुनिकीकरण किए जाने संबंधी प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। इससे मिल की जो वर्तमान क्षमता 2500 टीसीडी है, वह बढ़कर पहले 3500 टीसीडी होगी और उसके बाद 5000 टीसीडी तक की जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दरअसल, गंगा किसान सहकारी चीनी मिल की जर्जर प्लांट व पुरानी तकनीक की वजह से किसानों को बहुत लाभ नहीं हो रहा था। कैबिनेट के निर्णय के बाद अब उसमें नई आधुनिक मशीनरी लगाई जाएगी, जिससे मिल में न सिर्फ उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि इसके संचालन में दक्षता भी आएगी। सबसे बड़ा लाभ सीधे गन्ना उगाने वाले किसानों को मिलेगा। नई तकनीक के कारण पेराई क्षमता बढ़ने से गन्ना किसानों की आय भी दोगुनी किए जाने और समय से गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित किए जाने में सहायता मिलेगी।

इस पहल से किसानों की आय बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। यह कदम गन्ना किसानों को उनका हक दिलाने और सहकारी मिल के जरिए कृषि को मजबूत करने की दिशा में अहम है। नई आधुनिक मिल की स्थापना से क्षेत्र के किसानों का भरोसा बढ़ेगा और उत्पादन के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

बहराइच के आपदा प्रभावित 136 परिवारों का होगा सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास

बहराइच जनपद के राजस्व ग्राम भरथापुर के आपदा प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर बसाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई घोषणा के क्रम में गुरुवार को कैबिनेट ने ग्राम को विस्थापित कर 136 परिवारों के पुनर्वास की योजना को मंजूरी दे दी है। पुनर्वास के बाद बसाई जाने वाली नई बस्ती का नामकरण मुख्यमंत्री की अनुमति से किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:यूपी सरकार की भर्ती में इनको उम्र में तीन साल की छूट, अनुभव के आधार पर वेटेज भी

9 फरवरी से शुरू होगा विधानमंडल का बजट सत्र

उत्तर प्रदेश का वर्ष 2026-27 का बजट 11 फरवरी को पेश किया जाएगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट बैठक में लिया गया। इसके साथ ही यह भी तय हुआ कि विधानमंडल का बजट सत्र 9 फरवरी से प्रारंभ होगा।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Yogi Cabinet अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |