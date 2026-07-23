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10 रुपये चोरी करने पर टीचर ने कर दी पिटाई, चौथी क्लास की छात्रा ने घर जाकर दी जान

By Srishti Kunj
संवाददाता, मुजफ्फरनगर
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मुजफ्फरनगर में दस रुपये की चोरी में शिक्षिका ने छात्रा को पीट दिया। चौथी की छात्रा ने घर जाकर फांसी लगा ली। बेसिक शिक्षा विभाग ने जांच के लिए दो सदस्य कमेटी बनाई है। मामला सदर ब्लॉक के गांव पचेंडा स्थित प्राथमिक विद्यालय का है।

10 रुपये चोरी करने पर टीचर ने कर दी पिटाई, चौथी क्लास की छात्रा ने घर जाकर दी जान

यूपी में मुजफ्फरनगर के गांव पचेंडा स्थित प्राथमिक विद्यालय पचैंडा कलां प्रथम में पढ़ने वाली कक्षा चार की छात्रा ने घर पर फांसी लगा आत्महत्या कर ली। छात्रा के परिजनों ने विद्यालय की शिक्षिका पर कक्षा के अन्य छात्र के 10 रुपये चोरी करने पर छात्रा की पिटाई करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने देर शाम थाने पर पहुंचकर पुलिस को मामले में तहरीर दी है। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग ने भी विद्यालय के शिक्षकों पर विभागीय जांच के लिए समिति का गठन किया है।

बुधवार को गांव पचेंडा स्थित प्राथमिक विद्यालय पचैंडा कलां प्रथम से ऐसा मामला सामने आया है, जिसने बच्चों की मानवीय सोच पर चिंता पैदा कर दी है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार गांव पचेंडा निवासी युधिष्टिर पहलवान के घर में किराए पर रहने वाले झांसी के परिवार की 12 वर्षीय बेटी आयुषी गांव के प्राथमिक विद्यालय पचैंडा कलां प्रथम में कक्षा चार की छात्रा थी। बुधवार की दोपहर छात्रा ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी करने पर परिजनों ने विद्यालय की शिक्षिका पर छात्रा को पीटने का आरोप लगाया है।

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परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी ने कक्षा के छात्र के बैग से 10 रुपये चोरी कर लिए थे। सहपाठी की शिकायत पर शिक्षिका ने उसकी पिटाई कर दी। आरोप है कि इस बात से आहत होकर छात्रा ने घर पहुंचकर फांसी लगा ली। मामले की शिकायत पुलिस को की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं, स्कूल भी मामले में एक्शन ले रहा है।

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बीएसए ने बनाई जांच समिति

मामले में बीएसए संदीप कुमार ने भी जांच शुरू कर दी है। दो सदस्य कमेटी बनाई गई है, जिसमें बुढ़ाना और सदर ब्लाक के खंड शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है। जांच में बात सामने आई है कि प्रधानाध्यापिका अलका चौधरी अवकाश पर थी। सविता, राजीव स्कूल में थे। परिजनों ने कुछ दिन पूर्व परिजनों ने स्कूल में खुद भी शिकायत की थी कि उनकी बेटी अपने घर से पैसे चोरी कर लेती थी। मामले की जांच की जा रही है।

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थाना प्रभारी आंनद देव मिश्रा ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि सहपाठी छात्र के दस रुपए चोरी करने पर छात्रा की स्कूल में शिक्षिका ने पिटाई कर दी थी। जिसके बाद छात्रा ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में जांच जारी है।

Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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