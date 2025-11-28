स्कार्पियों सवार युवकों ने दिखाई गुंडागर्दी, पुलिस अफसर की गाड़ी में टक्कर मार भागे और फिर…

संक्षेप: यूपी के मुजफ्फरनगर में गुरुवार की देर रात्रि शहर के शिव चौक पर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान जब एसपी सिटी ने भारतीय किसान यूनियन का झंडा लगी हुई स्कॉर्पियो सवारों को गाड़ी रोकने कहा, तो उल्टे ही कार सवारों ने गुंडागर्दी दिखाते हुए गाड़ी दौड़ा दी।

यूपी के मुजफ्फरनगर में गुरुवार की देर रात्रि शहर के शिव चौक पर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान जब एसपी सिटी ने भारतीय किसान यूनियन का झंडा लगी हुई स्कॉर्पियो सवारों को गाड़ी रोकने कहा, तो उल्टे ही कार सवारों ने गुंडागर्दी दिखाते हुए गाड़ी दौड़ा दी। एसपी सिटी खुद कार सवार को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर नहीं निकले।

बाद में पुलिस कर्मियों ने पीछा करते हुए स्कार्पियों सवार चार युवकों को पकड़ लिया। चारों से पूछताछ की जा रही है। चारों युवक बिजनौर के बताए जा रहे हैं। स्कार्पियों गाड़ी का नंबर भी बिजनौर का ही है। आरोप यह भी है कि स्कार्पियों सवार ने शिव चौक पर पुलिस अफसर की गाड़ी में टक्कर मारी थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई।

जानकारी के अनुसार एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत पुलिस कर्मियों को साथ में लेकर शिव चौक पर स्वयं चेकिंग अभियान चला रहे थे। इस दौरान बिजनौर जनपद की स्कार्पियों संख्या यूपी 20 सी 08880 में सवार युवकों को पुलिस ने रुकने के लिए इशारा किया। बताया जाता है कि स्कार्पियों ने एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत द्वारा कार की खिड़की पकड़ने के बावजूद गाड़ी रोकने के बजाए, उल्टे इधर - उधर मोड़ते हुए गाड़ी को भगा ले गया और पुलिस देखती रह गई।

बाद में पुलिस ने अपनी से पीछा करते हुए स्कार्पियों को रोक लिया और युवकों को हिरासत में ले लिया। पुलिस इनसे पूछताछ करने लगी है। चारों युवक बिजनौर के बताए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में इतनी रात को कैसे आना हुआ, भाकियू से कैसे जुड़े तमाम सवालों को लेकर पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत का कहना है कि इस तरह की गुंडागर्दी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।