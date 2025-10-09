मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल में कर्मचारियों की हड़ताल, डॉक्टर पर लगाए आरोप

यूपी के मुजफ्फरनगर में जिला अस्पताल में कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। कर्मचारियों की अचानक हड़ताल से अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गईं हैं।

यूपी के मुजफ्फरनगर में जिला अस्पताल में कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। कर्मचारियों की अचानक हड़ताल से अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गईं हैं। फार्मासिस्ट, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ ने कार्यस्थल पर विरोध जताते हुए कामकाज ठप कर दिया है। इसके चलते ओपीडी से लेकर दवा वितरण और अन्य सेवाएं बाधित हो गईं हैं, जिससे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में हड़ताल की वजह सर्जन चिकित्सक डॉ चारू ढल द्वारा एक कर्मचारी से की गई कथित अभद्रता बताई जा रही है। संयुक्त कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष संजीव लांभा ने आरोप लगाया कि संबंधित डॉक्टर ने एक फार्मासिस्ट के साथ अमर्यादित भाषा में बात की और उसे अपमानित किया। इसी के बाद इस घटना के विरोध में कर्मचारी एकजुट होकर डॉक्टर को हटाने की माँग पर सीएमएस के कमरे के बाहर बैठ गए।