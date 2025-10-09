UP Muzaffarnagar District Hospital Workers on strike Accuse Doctor Of misbehaving मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल में कर्मचारियों की हड़ताल, डॉक्टर पर लगाए आरोप, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल में कर्मचारियों की हड़ताल, डॉक्टर पर लगाए आरोप

यूपी के मुजफ्फरनगर में जिला अस्पताल में कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। कर्मचारियों की अचानक हड़ताल से अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गईं हैं।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, मुजफ्फरनगरThu, 9 Oct 2025 12:26 PM
मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल में कर्मचारियों की हड़ताल, डॉक्टर पर लगाए आरोप

यूपी के मुजफ्फरनगर में जिला अस्पताल में कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। कर्मचारियों की अचानक हड़ताल से अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गईं हैं। फार्मासिस्ट, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ ने कार्यस्थल पर विरोध जताते हुए कामकाज ठप कर दिया है। इसके चलते ओपीडी से लेकर दवा वितरण और अन्य सेवाएं बाधित हो गईं हैं, जिससे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में हड़ताल की वजह सर्जन चिकित्सक डॉ चारू ढल द्वारा एक कर्मचारी से की गई कथित अभद्रता बताई जा रही है। संयुक्त कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष संजीव लांभा ने आरोप लगाया कि संबंधित डॉक्टर ने एक फार्मासिस्ट के साथ अमर्यादित भाषा में बात की और उसे अपमानित किया। इसी के बाद इस घटना के विरोध में कर्मचारी एकजुट होकर डॉक्टर को हटाने की माँग पर सीएमएस के कमरे के बाहर बैठ गए।

हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उक्त चिकित्सक को हटाया नहीं जाता और मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन इस प्रकार की घटनाओं को बार-बार नजरअंदाज करता है, जिससे कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा है। उनकी मांग है कि डॉक्टर को हटाया जाए। मामले में जांच की भी मांग की गई है। वहीं, अस्पताल ने स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करने के लिए कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मांग माने जाने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही है। अस्पताल मामले में जांच कर रहा है।

