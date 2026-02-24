Hindustan Hindi News
खून से सने कपड़ों ने खोला राज, शादी न करवाने पर बेटियों ने उतारा पिता को मौत के घाट

Feb 24, 2026 08:41 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, मुजफ्फरनगर
यूपी के मुजफ्फरनगर में दो बेटियों ने पिता को मौत के घाट उतार दिया। रोक-टोक और बेटे-बेटियों में भेदभाव से क्षुब्ध दो बेटियों ने पिता की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। बेटियों ने पिता की गर्दन और पेट पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए।

यूपी के मुजफ्फरनगर में दो बेटियों ने पिता को मौत के घाट उतार दिया। रोक-टोक और बेटे-बेटियों में भेदभाव से क्षुब्ध दो बेटियों ने पिता की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। बेटियों ने पिता की गर्दन और पेट पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए। पुलिस ने सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए बेटियों को गिरफ्तार कर लिया। एक बेटी की उम्र लगभग 30 साल है, जबकि दूसरी नाबालिग है। पुलिस ने फोरेसिंक टीम को मौके पर बुलाकर जांच पड़ताल कराई। एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताय कि मकान में बाहरी व्यक्ति के घर में घुसने का कोई साक्ष्य पुलिस को नहीं मिला। उसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर मकान में जांच पड़ताल शुरू की।

पुलिस ने मकान में लगे हैंडपम्प के पास नाली में खून पड़ा देखा तो पुलिस का शक और भी गहरा गया। पुलिस को शक हो गया था कि हत्या में मकान में रहने वाले किसी शख्स द्वारा की गयी है। एसपी देहात के नेतृत्व में मकान में तलाशी कराई गयी। पुलिस को भूसे के कमरे में छिपाई गयी एक कपड़े की पोटली बरामद हुई। पोटली के भीतर खून से सनी तीन चुनरी, एक कमीज सलवार, एक जोड़ी जूते बरामद हुए। लेडीज कपड़े मिलने पर पुलिस ने दोनों बहनों को थाने पर लेकर आ गयी।

पुलिस ने सख्ती के साथ उनसे पूछताछ की तो उन्होंने पुलिस के सामने स्वीकार किया तो उन्होंने ही अपने पिता की हत्या की है। वहीं पुलिस को कोमल के बांए गाल व दहिने हाथ पर घाव के निशान भी मिले थे। दोनों बहनों ने वारदात में सब्जी काटने वाला चाकू का प्रयोग किया था। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर दो चाकू भी बरामद कर लिए हैं।

पिता के कत्ल से सनसनी

समाज मे बाप बेटी के रिश्ते को भावपूर्ण प्रेम से देखा जाता है,लेकिन मोरना मे बेटियों द्वारा पिता की निर्मम हत्या से प्रत्येक की भावनाओं को आघात लगा है। पुत्रियों द्वारा आधीरात को चारपाई पर सो रहे पिता पर चाकूओ से ताबड़तोड़ वार कर दिए। जूनून की हदों को पार करते हुए पिता की हत्या करने के बाद शव को चारपाई से उठाकर बराबर मे मुख्य द्वार के पास ले जा रख दिए। ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। वही मृतक का ख़ून जमीन पर फैल गया। दो स्थानों पर पुलिस को खून के निशान भी मिले थे।

शादी करने को कहती थीं पिता करता था इनकार

आरोपी पुत्री कोमल ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसकी उम्र 30 से अधिक हो चुकी है। बहन लता व शिल्पी की शादी के बाद कोमल को अपनी शादी का इंतजार था। लेकिन पिता द्वारा उसकी शादी न कराकर उसके तथा छोटी बहन के साथ दुर्व्यवहार किये जाने का आरोप लगाया। सप्ताह पूर्व कोमल व मृतक रामप्रसाद के बीच मारपीट हुई थी। वहीं नाबालिग आरोपी ने भी पिता पर मोबाइल फोन पर बात न करने देने अनावश्यक रोकटोक करने के आरोप लगाये। इन्हीं कारणों से दोनों बेटियां अपने पिता से काफी खफा थी।

