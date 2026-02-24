खीर में नींद की गोलियां खिलाकर सोने पर की बेटियों ने पिता की हत्या, दो दिन में ऐसे रची साजिश

योजना के मुताबिक आरोपी बहनों ने पहले खीर बनाई। उसके बाद खीर में नींद की गोलियां मिलाकर पूरे परिवार को खिला दी। गहरी नींद में जाने पर दोनों बेटियों ने चाकूओं से गोदकर पिता की हत्या कर दी और कमरे में जाकर सो गयीं।

यूपी के मुजफ्फरनगर में गांव मोरना में बेटियों ने टोका टाकी करने पर पिता की चाकूओं की गोदकर हत्या कर दी। सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के लिए दो बहनों ने पहले से पूरी योजना तैयार की थी। योजना के मुताबिक आरोपी बहनों ने पहले खीर बनाई। उसके बाद खीर में नींद की गोलियां मिलाकर पूरे परिवार को खिला दी। गहरी नींद में जाने पर दोनों बेटियों ने चाकूओं से गोदकर पिता की हत्या कर दी और कमरे में जाकर सो गयीं।

सोमवार को सुबह गांव मोरना में रविदास मंदिर के पीछे रहने वाले रामप्रसाद का शव लहूलुहान हालत में चारपाई के पास पड़ा मिला। उसकी गर्दन व पेट पर चाकूओं के घाव थे। सबसे पहले किसान की पत्नी चंद्रकली ने पति के शव को देखा। उसने शव देखकर शोर मचा दिया। शोर शराबा सुनकर परिवार के साथ आसपास पड़ोस के लोग मकान में पहुंचे। पुलिस को वारदात की सूचना दी गयी। जानकारी मिलने पर एसपी देहात आदित्य बंसल व अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। शुरु में पुलिस को बताया कि अज्ञात बदमाशों ने मकान में घुसकर किसान की हत्या की है, लेकिन पुलिस ने मकान का मुआयना किया तो मकान में घुसने व बाहर निकलने का कोई आम रास्ता नहीं दिखा।

उसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर किसान के बेटियों से पूछताछ की तो उन्होंने पुलिस के सामने वारदात का राज उगल दिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि परिवार को खीर में नींद की 16 गोलियां मिलाकर खिलाई थी। ताकि सब गहरी नींद में सो जाए। उसके बाद आधी रात में दोनों ने मिलकर पिता की हत्या कर दी।

बसीकलां की घटना सुनकर तैयार की हत्या की योजना पुलिस के अनुसार दोनों बहनों पिछले दो दिन से पिता की हत्या की साजिश रच रही थी, लेकिन हत्या करने के लिए उन्हें कोई आधार नहीं मिल रहा था। कुछ दिन पूर्व शाहपुर के गांव बसीकलां में ननद ने भाभी व परिवार को नींद की गोलियां मिलाकर वारदात की प्लानिंग की थी। उसके बाद आरोपी ननद ने अपनी भतीजी की पानी में डुबोकर हत्या कर भाभी फिरदौस पर चाकू से हमला किया था। सोशल मीडिया पर यह खबर देखकर दोनों बहनों ने हत्या की प्लानिंग की। प्लानिंग पिछले दो दिन से तैयार की जा रही थी।