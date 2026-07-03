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होमगार्ड की हत्या करने वाले को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, आरोपी ने घोंपी थी छुरी

Srishti Kunj संवाददाता, मुजफ्फरनगर
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मुजफ्फरनगर में एक महिला को बचाने गए होमगार्ड की हत्या करने वाले को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी अपनी मां से मारपीट कर रहा था। होमगार्ड महिला की चींख सुनकर बचाने पहुंचे तो आरोपी ने छुरी घोंप दी थी।

होमगार्ड की हत्या करने वाले को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, आरोपी ने घोंपी थी छुरी

यूपी के मुजफ्फरनगर में साल 2020 में होमगार्ड की छुरी घोंपकर हत्या करने के आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट नंबर 3 ने दोषी पाते हुए गुरुवार को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 1.20 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। डीजीसी राजीव कुमार शर्मा, एडीजीसी कुलदीप सिंह ने बताया कि 4 जून 2020 की रात बुढ़ाना चौकी पर तैनात कांस्टेबल इस्लाम अली, होमगार्ड रतिराम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। अचानक बुढ़ाना मोड़ स्थित डीलर वाली गली से महिला की चीख सुनाई दी। आवाज सुनकर दोनों मकान पर पहुंचे तो यहां आरोपी दीपक अपनी मां राजबाला के साथ मारपीट कर रहा था।

होमगार्ड और सिपाही ने महिला को आरोपी से बचाने का प्रयास किया तो दीपक ने होमगार्ड के पेट में छुरी घोंप दी। इस हमले में होमगार्ड रतिराम गंभीर रूप से घायल हो गए और वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। घायल होमगार्ड को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने कांस्टेबल की तहरीर पर आरोपी दीपक के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज की। उपचार के दौरान होमगार्ड रतिराम की मौत हो गई।

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पुलिस ने मुकदमे में हत्या की धारा का इजाफा किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इस मामले में सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट नम्बर-3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में हुई। गुरुवार को न्यायाधीश ने आरोपी दीपक को होमगार्ड की हत्या में दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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अब तक जिले में फांसी की सजा

- छह अप्रैल 2026 को एडवोकेट समीर सैफी की हत्या के तीन आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई।

- 17 जून 2019 को सिसौली में खेड़ी सूड़ियान के शेखर की हत्या में 28 अप्रैल 2026 को मां और उसके तीन बेटों को फांसी की सजा सुनाई।

- 23 अगस्त 2001 को हिसार के पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया हत्याकांड, परिवार के आठ सदस्यों की बरवाला में हत्या की गई। इसमें सिसौली के संजीव और उसकी पत्नी सोनिया को फांसी की सजा सुनाई गई थी।

- 12 जनवरी 2000 को फहीमपुर गांव में बस में से उतारकर आठ लोगों की गोली मारकर हत्या के मामले में 19 मई 2002 को पांच आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी।

- 20 जून 2026 को ककरौली के राजेंद्र सैनी हत्याकांड में दो दोषी गजेंद्र उर्फ गीलू व रामकिरण उर्फ सावन गिरी को फांसी की सजा सुनाई गई।

- 2 जुलाई 2026 को होमगार्ड रतिराम की हत्या में आरोपी को फांसी की सजा।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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