24 घंटे में कर देंगे लड़के का कत्ल, प्रेम प्रसंग में जहर देकर हत्या, सात के खिलाफ केस दर्ज

मुजफ्फरनगर में प्रेम प्रसंग में एक युवक की जहर देकर हत्या कर दी गई। मामले में सात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दिन में मारपीट के बाद जहर देने का आरोप है। देर रात अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि प्रेम प्रसंग के चलते पड़ोसियों ने जहरीला पदार्थ पिलाया।

मुजफ्फरनगर/मीरापुर, हिन्दुस्तान टीम। यूपी में मीरापुर कस्बे के मोहल्ला सरायगेट में प्रेम प्रसंग के चलते युवक के ऐलानिया कत्ल का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने पड़ोसियों पर मारपीट के बाद जहर देकर हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों के घर के बाहर और थाने में शव रखकर हंगामा किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

कस्बे के मोहल्ला सरायगेट निवासी मोनू की मंगलवार दोपहर पड़ोसी हर्ष और उसके भाइयों से कहासुनी के बाद मारपीट हो गई थी। मृतक के चाचा सोनू कश्यप का आरोप है कि नानखटाई की ठेली पर विवाद शुरू हुआ था। इसके बाद आरोपी पक्ष के लोग एकत्र होकर हाथों में ईंट लेकर मोनू के घर पहुंचे, मोनू ने घर में छिपकर जान बचाई। आरोप है कि जाते समय आरोपियों ने उसे 24 घंटे के भीतर कत्ल करने की धमकी दी थी।

परिजनों का आरोप है कि मंगलवार देर रात आरोपियों ने मोनू को पकड़कर जबरदस्ती जहरीला पदार्थ पिला दिया, वह खतौली रोड पर कोल्ड स्टोर के पास मिला। बदहवास हालत में मोनू ने अपनी चचेरी बहन को फोन कर जहर दिए जाने की जानकारी दी। परिजन मौके पर पहुंचे और उसे डॉक्टर के पास ले गए, गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टर ने उसे मेरठ रेफर कर दिया। मेरठ के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मोनू की मौत हो गई।

आरोपियों के घर के बाहर रखा शव, थाने में जमकर हंगामा बुधवार सुबह करीब चार बजे परिजन मोनू का शव लेकर मीरापुर पहुंचे और आरोपियों के घर के बाहर शव रखकर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह और कस्बा इंचार्ज ओमेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले शव नहीं उठाने की बात कही। इंस्पेक्टर ने काफी समझाने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

दोपहर में पोस्टमार्टम के बाद सैकड़ों लोगों के साथ परिजन शव लेकर थाने पहुंच गए और थाने के गेट पर शव रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हंगामा किया। पुलिस अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों ने बिना आरोपियों की गिरफ्तारी के अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। बाद में पुलिस ने आरोपी हर्ष के पिता सतीश को हिरासत में लेकर थाने बैठाते हुए अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। इसके बाद कई घंटे चला हंगामा शांत हुआ और परिजन शव लेकर चले गए। देर शाम पुलिस की मौजूदगी में मोनू का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

सात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा सीओ ऋषिका सिंह भी मौके पर पहुंचीं और परिजनों से वार्ता कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मृतक के पिता मुन्ना की तहरीर पर पुलिस ने हर्ष, तुषार, मंगलसैन, अक्षय, ललित, चिराग और राजन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

मोहल्ले में पुलिस तैनात मोहल्ला सरायगेट में मोनू की मौत के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है। मृतक और नामजद आरोपियों के घर आसपास ही हैं। ऐसे में दोबारा विवाद की आशंका को देखते हुए पुलिस सतर्क है। सुरक्षा की दृष्टि से मृतक के घर के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया है। मृतक की चचेरी बहन पूजा और चचेरे भाई मनीष ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले भी आरोपियों ने मोनू की हथौड़े से पिटाई की थी। उनका आरोप है कि इससे पहले भी कई बार उसके साथ मारपीट की जा चुकी थी। परिजनों ने पुराने विवादों का हवाला देते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस दोनों पक्षों के बीच किसी नए विवाद की आशंका को देखते हुए स्थिति पर नजर रखे हुए है।