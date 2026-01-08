Hindustan Hindi News
7 year old missing child Dead body found in fields with marks on neck
लापता 7 साल के मासूम की गला दबाकर हत्या, खेत में मिला बच्चे का शव, चोट के निशान

यूपी के मुजफ्फरनगर में भौराकलां थाना क्षेत्र के गांव भौराखुर्द से मंगलवार शाम से लापता 7 वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। बुधवार सुबह बच्चे का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला। उसके गले पर चोट के निशान बने हुए थे।

Jan 08, 2026 01:23 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, मुजफ्फरनगर
यूपी के मुजफ्फरनगर में भौराकलां थाना क्षेत्र के गांव भौराखुर्द से मंगलवार शाम से लापता 7 वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। बुधवार सुबह बच्चे का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला। उसके गले पर चोट के निशान बने हुए थे। आशंका जताई जा रही है कि बच्चे की गला दबाकर हत्या की गयी है। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। एसएसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली।

भौराखुर्द निवासी जमील का 7 वर्षीय बेटा समध मंगलवार शाम अन्य बच्चों के साथ घर के पास खेल रहा था, लेकिन रात्रि में वह घर पर नही पहुंचा। परिजनों ने काफी देर तक उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। रात्रि में परिजनों ने थाने पर पहुंचकर उसकी गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी। रात्रि में पुलिस व परिजनों ने बच्चे की तलाश की, लेकिन बच्चे का सुराग नहीं मिला। बुधवार सुबह पुलिस व परिवार के लोग बच्चे की तलाश कर रहे थे।

बच्चे का शव सिसौली निवासी सुक्रमपाल के खेत में पड़ा मिला। उसके गले पर चोट के निशान बने हुए थे। शव मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर फोरेंसिक टीम व डॉग स्क्वायड को मौके पर बुला लिया। फोरेंसिक टीम ने आस पास से नमूने लिए। जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एसएसपी संजय कुमार, एसपी देहात आदित्य बंसल ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लेते हुए परिजनों से वार्ता की।

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि लापता बच्चे का शव गन्ने के खेत में मिला है। उसके गले पर चोट के निशान मिले है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। अज्ञात के खिलाफ बच्चे के पिता की तहरीर पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली गयी है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

