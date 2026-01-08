लापता 7 साल के मासूम की गला दबाकर हत्या, खेत में मिला बच्चे का शव, चोट के निशान

संक्षेप: यूपी के मुजफ्फरनगर में भौराकलां थाना क्षेत्र के गांव भौराखुर्द से मंगलवार शाम से लापता 7 वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। बुधवार सुबह बच्चे का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला। उसके गले पर चोट के निशान बने हुए थे।

यूपी के मुजफ्फरनगर में भौराकलां थाना क्षेत्र के गांव भौराखुर्द से मंगलवार शाम से लापता 7 वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। बुधवार सुबह बच्चे का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला। उसके गले पर चोट के निशान बने हुए थे। आशंका जताई जा रही है कि बच्चे की गला दबाकर हत्या की गयी है। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। एसएसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली।

भौराखुर्द निवासी जमील का 7 वर्षीय बेटा समध मंगलवार शाम अन्य बच्चों के साथ घर के पास खेल रहा था, लेकिन रात्रि में वह घर पर नही पहुंचा। परिजनों ने काफी देर तक उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। रात्रि में परिजनों ने थाने पर पहुंचकर उसकी गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी। रात्रि में पुलिस व परिजनों ने बच्चे की तलाश की, लेकिन बच्चे का सुराग नहीं मिला। बुधवार सुबह पुलिस व परिवार के लोग बच्चे की तलाश कर रहे थे।

बच्चे का शव सिसौली निवासी सुक्रमपाल के खेत में पड़ा मिला। उसके गले पर चोट के निशान बने हुए थे। शव मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर फोरेंसिक टीम व डॉग स्क्वायड को मौके पर बुला लिया। फोरेंसिक टीम ने आस पास से नमूने लिए। जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एसएसपी संजय कुमार, एसपी देहात आदित्य बंसल ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लेते हुए परिजनों से वार्ता की।