Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Muzaffarnagar 6 including Mother Daughter Son Punished Life Imprisonment for killing Witness
गवाह की हत्या में मां, बेटा-बेटी समेत 6 को उम्रकैद, आरोपी गिरफ्तार कर भेजे जेल

गवाह की हत्या में मां, बेटा-बेटी समेत 6 को उम्रकैद, आरोपी गिरफ्तार कर भेजे जेल

संक्षेप: यूपी के मुजफ्फरनगर में हत्या के मामले में फैसला न करने पर आरोपियों ने चश्मदीद गवाह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में एफटीसी कोर्ट ने मां-बेटे व बेटी समेत छह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Sun, 2 Nov 2025 08:24 AMSrishti Kunj संवाददाता, मुजफ्फरनगर
share Share
Follow Us on

यूपी के मुजफ्फरनगर में हत्या के मामले में फैसला न करने पर आरोपियों ने चश्मदीद गवाह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में एफटीसी कोर्ट ने मां-बेटे व बेटी समेत छह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एडीजीसी नीरज कांत मलिक ने बताया कि शामली कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव लिलौन में वर्ष 2013 में एक बच्चे की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के मामले में परिवार का अंजुल निवासी लिलौन चश्मदीद गवाह था। हत्यारोपी उस पर हत्या के मामले में फैसला करने का दबाव बना रहे थे। फैसला न मानने पर आरोपियों ने 26 फरवरी 2017 को गांव में अंजुल की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में डिंपल पत्नी संदीप, शकुन्तला पत्नी श्याम सिंह, अंजु उर्फ बोबी पुत्री श्याम सिंह, अमित पुत्र श्याम सिंह, संदीप उर्फ छोटा पुत्र सीताराम व वीरेन्द्र पुत्र बाबूराम निवासीगण लिलोन को नामजद किया गया था।

ये भी पढ़ें:रोहित बनकर लिव इन में रहने वाले वाहिद ने की महिला की हत्या, घंटों शव के साथ सोया

पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सभी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गयी है। एडीजीसी ने बताया कि इस मामले की सुनवाई एफटीसी कोर्ट नम्बर एक के न्यायाधीश निशांत सिंगला की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में दो आरोपियों को सजा

मुजफ्फरनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस पर जानलेवा हमल के दो आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार आरोपी भोगा उर्फ आजाद उर्फ आबेखान निवासी भोपुर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद व फिरोज खान उर्फ सूरज निवासी लाहरा कामनगर थाना हयातनगर जनपद सम्भल हाल पता झुग्गी झोपड़ी मोहल्ला सराय थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत एफटीसी-3 कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी भोगा उर्फ आजाद को तीन साल की सजा व सात हजार का अर्थदंड, जबकि आरेापी फिरोज को तीन साल की सजा व 11 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Muzaffar Nagar News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |