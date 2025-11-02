गवाह की हत्या में मां, बेटा-बेटी समेत 6 को उम्रकैद, आरोपी गिरफ्तार कर भेजे जेल

संक्षेप: यूपी के मुजफ्फरनगर में हत्या के मामले में फैसला न करने पर आरोपियों ने चश्मदीद गवाह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में एफटीसी कोर्ट ने मां-बेटे व बेटी समेत छह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

यूपी के मुजफ्फरनगर में हत्या के मामले में फैसला न करने पर आरोपियों ने चश्मदीद गवाह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में एफटीसी कोर्ट ने मां-बेटे व बेटी समेत छह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

एडीजीसी नीरज कांत मलिक ने बताया कि शामली कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव लिलौन में वर्ष 2013 में एक बच्चे की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के मामले में परिवार का अंजुल निवासी लिलौन चश्मदीद गवाह था। हत्यारोपी उस पर हत्या के मामले में फैसला करने का दबाव बना रहे थे। फैसला न मानने पर आरोपियों ने 26 फरवरी 2017 को गांव में अंजुल की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में डिंपल पत्नी संदीप, शकुन्तला पत्नी श्याम सिंह, अंजु उर्फ बोबी पुत्री श्याम सिंह, अमित पुत्र श्याम सिंह, संदीप उर्फ छोटा पुत्र सीताराम व वीरेन्द्र पुत्र बाबूराम निवासीगण लिलोन को नामजद किया गया था।

पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सभी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गयी है। एडीजीसी ने बताया कि इस मामले की सुनवाई एफटीसी कोर्ट नम्बर एक के न्यायाधीश निशांत सिंगला की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।