पिता ने बेटी की गला दबाकर की हत्या, खुद थाने पहुंचकर बोला- शादी के संजोए थे सपने

यूपी के मुजफ्फरनगर में खालापार थाना क्षेत्र के मोहल्ला किदवईनगर में पिता ने बेटी की गलत हरकतों से परेशान होकर गला दबाकर हत्या कर दी। बेटी का शव काफी देर तक चारपाई पर ही पड़ा है। पड़ोसियों की सूचना पर खालापार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

यूपी के मुजफ्फरनगर में खालापार थाना क्षेत्र के मोहल्ला किदवईनगर में पिता ने बेटी की गलत हरकतों से परेशान होकर गला दबाकर हत्या कर दी। बेटी का शव काफी देर तक चारपाई पर ही पड़ा है। पड़ोसियों की सूचना पर खालापार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। हत्या करने वाले पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। युवती के चाचा ने थाने पर तहरीर दी है। हत्या करने के बाद आरोपी पिता खुद ही थाने पहुंच गया।

मोहल्ला किदवईनगर निवासी गय्युर मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। वह अपनी पत्नी, दो बेटी व दो बेटों के साथ छोटे से मकान में रह रहा था। सबसे बडी बेटी आरजु का रिश्ता उसने देवबंद में तय कर रहा था। बेटी शादी करने से इंकार रह रही थी। वह अपनी बेटी की गलत हरकतों से काफी परेशान था। शनिवार को शाम के समय बेटी व पिता के बीच शादी की बात को लेकर विवाद हो गया। बेटी ने शादी से इंकार कर दिया तो गुस्साए पिता ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को चारपाई पर डाल दिया।

काफी देर तक शव चारपाई पर ही पड़ा रहा है। पड़ोसी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि हत्या की सूचना पड़ोस के किसी व्यक्ति ने दी थी । उसने पुलिस को बताया वह बेटी की गलत हरकतों से परेशान होकर बेटी की हत्या कर दी। हत्या के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

पिता बोला, शादी के संजोए थे सपने बेटी आरजु की हत्या करने वाले पिता को अफसोस है। वह बोला उसने बेटी की शादी के सपने संजोए थे, लेकिन बेटी शादी करने का तैयार ही नहीं थी। कई बार उसे इज्जत की खातिर समझाया भी, लेकिन उसने शादी से इंकार कर दिया। कई बार उसने बेटी की गलत हरकत भी देखी। वह उसे लगातार समझाता आ रहा था, लेकिन उसने पिता की बात नहीं मानी तो उसकी हत्या कर दी। मोहल्ला किदवईनगर में गय्युर ने अपनी बेटी का रिश्ता देवबंद में तय किया था।