UP Muzaffar Nagar Man Killed His daughter strangled her to death said wanted her to get married पिता ने बेटी की गला दबाकर की हत्या, खुद थाने पहुंचकर बोला- शादी के संजोए थे सपने, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Muzaffar Nagar Man Killed His daughter strangled her to death said wanted her to get married

पिता ने बेटी की गला दबाकर की हत्या, खुद थाने पहुंचकर बोला- शादी के संजोए थे सपने

यूपी के मुजफ्फरनगर में खालापार थाना क्षेत्र के मोहल्ला किदवईनगर में पिता ने बेटी की गलत हरकतों से परेशान होकर गला दबाकर हत्या कर दी। बेटी का शव काफी देर तक चारपाई पर ही पड़ा है। पड़ोसियों की सूचना पर खालापार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

Srishti Kunj संवाददाता, मुजफ्फरनगरSun, 7 Sep 2025 01:47 PM
share Share
Follow Us on
पिता ने बेटी की गला दबाकर की हत्या, खुद थाने पहुंचकर बोला- शादी के संजोए थे सपने

यूपी के मुजफ्फरनगर में खालापार थाना क्षेत्र के मोहल्ला किदवईनगर में पिता ने बेटी की गलत हरकतों से परेशान होकर गला दबाकर हत्या कर दी। बेटी का शव काफी देर तक चारपाई पर ही पड़ा है। पड़ोसियों की सूचना पर खालापार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। हत्या करने वाले पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। युवती के चाचा ने थाने पर तहरीर दी है। हत्या करने के बाद आरोपी पिता खुद ही थाने पहुंच गया।

मोहल्ला किदवईनगर निवासी गय्युर मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। वह अपनी पत्नी, दो बेटी व दो बेटों के साथ छोटे से मकान में रह रहा था। सबसे बडी बेटी आरजु का रिश्ता उसने देवबंद में तय कर रहा था। बेटी शादी करने से इंकार रह रही थी। वह अपनी बेटी की गलत हरकतों से काफी परेशान था। शनिवार को शाम के समय बेटी व पिता के बीच शादी की बात को लेकर विवाद हो गया। बेटी ने शादी से इंकार कर दिया तो गुस्साए पिता ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को चारपाई पर डाल दिया।

ये भी पढ़ें:अपने घर में महिला ने की 25 लाख की चोरी, हिस्ट्रीशीटर दोस्त की सलाह पर रची कहानी

काफी देर तक शव चारपाई पर ही पड़ा रहा है। पड़ोसी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि हत्या की सूचना पड़ोस के किसी व्यक्ति ने दी थी । उसने पुलिस को बताया वह बेटी की गलत हरकतों से परेशान होकर बेटी की हत्या कर दी। हत्या के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

पिता बोला, शादी के संजोए थे सपने

बेटी आरजु की हत्या करने वाले पिता को अफसोस है। वह बोला उसने बेटी की शादी के सपने संजोए थे, लेकिन बेटी शादी करने का तैयार ही नहीं थी। कई बार उसे इज्जत की खातिर समझाया भी, लेकिन उसने शादी से इंकार कर दिया। कई बार उसने बेटी की गलत हरकत भी देखी। वह उसे लगातार समझाता आ रहा था, लेकिन उसने पिता की बात नहीं मानी तो उसकी हत्या कर दी। मोहल्ला किदवईनगर में गय्युर ने अपनी बेटी का रिश्ता देवबंद में तय किया था।

वह दिन रात मजदूरी कर बेटी की शादी के सामान व पैसे जोड रहा था ताकि बेटी को घर से रुकसत कर सके। उसकी पत्नी के दोनो पैर खराब है। इस कारण पत्नी चल नहीं सकते है। आरजु के तीनों भाई बहन अभी नाबालिग है। शादी के लिए कई बार पिता ने बेटी को मानने के लिए बात की, लेकिन उसने पिता की बात नहीं मानी। पुलिस के सामने आरोपी पिता फूट फूटकर रो पडा। बोला वह बेटी की गलत हरकतों से काफी तंग आ गया था। इसी कारण अपने हाथों से अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी।

Muzaffar Nagar News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |