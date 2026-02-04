एहसान अली ने दुर्गा मंदिर और मरी माई धाम के लिए दान कर दी 50 लाख रुपये की जमीन

संक्षेप: सुलतानपुर के समाजसेवी सैयद एहसान अली उर्फ मुन्ना ने सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश करते हुए वल्लीपुर कस्बे में अपनी 1960 वर्ग फीट जमीन दुर्गा मंदिर के निर्माण के लिए दान कर दी है। जमीन की कीमत करीब 50 लाख रुपये है।

जहां एक ओर दुनिया भर से धर्म और जमीन के नाम पर झगड़ा-फसाद की खबरें आती हैं, वहीं सुलतानपुर के एक मुस्लिम समाजसेवी ने अपनी दरियादिली से भाईचारे की नई इबारत लिख दी है। शहर से सटे वल्लीपुर कस्बे में समाजसेवी सैयद एहसान अली उर्फ मुन्ना ने अपनी करीब 50 लाख रुपये मूल्य की 1960 वर्गफुट जमीन मंदिर और आम रास्ते के लिए दान कर दी है। नगर क्षेत्र के घरहां खुर्द निवासी एहसान अली मुन्ना ने सदर तहसील के वल्लीपुर में गाटा संख्या 274 में यह भूमि खरीदी थी। घनी आबादी के बीच स्थित इस बेशकीमती जमीन का उपयोग उन्होंने किसी व्यावसायिक लाभ के बजाय जनहित में करने का फैसला किया।

एहसान अली मुन्ना क्षेत्र के जाने-माने चेहरे हैं। वे वर्ष 2004 से 2009 तक पूर्व सांसद मो. ताहिर खां और 2009 से 2012 तक पूर्व पर्यटन मंत्री विनोद सिंह के जनसम्पर्क अधिकारी (PRO) के रूप में कार्य कर चुके हैं। जनसेवा के अनुभव ने ही उन्हें इस नेक कार्य के लिए प्रेरित किया।

"खाली हाथ आए थे, छाप छोड़कर जाना है" इस पहल पर 'हिन्दुस्तान' से विशेष बातचीत में एहसान अली ने कहा, "इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। पीछे सिर्फ उसका मान-सम्मान और समाज के लिए किए गए कार्य ही रह जाते हैं।" उन्होंने मंदिर ट्रस्ट से आग्रह किया है कि इस भूमि को नियमानुसार मंदिर के नाम दर्ज कराकर निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जाए।

मुन्ना ने इस जमीन का उपयोग कुछ इस प्रकार किया है 400 वर्गफुट: दुर्गा माता मंदिर के लिए।

400 वर्गफुट: निषाद समाज की पूजनीय 'मरी माई धाम' के लिए।

260 वर्गफुट: आम जनमानस के सुगम रास्ते के लिए।