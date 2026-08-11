आसान फाइनेंस और सरकारी सपोर्ट से मजबूत हो रहे यूपी के MSMEs

उत्तर प्रदेश का MSME सेक्टर स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सही समय पर पेमेंट और सरकारी समर्थन से छोटे व्यावसायिक यूनिट्स अपनी क्षमता के अनुसार विकसित हो सकते हैं, जो रोजगार पैदा करने और स्थानीय बाजार को मजबूत करता है। जानिए MSME के विकास के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

किसी भी छोटे बिजनेस की सबसे बड़ी जरूरत होती है सही समय पर पेमेंट। मशीन खरीदनी हो, दुकान बढ़ानी हो, रॉ मटेरियल लेना हो, स्टाफ रखना हो, पैकेजिंग करनी हो या नया ऑर्डर पूरा करना हो, हर जगह फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। अगर पेमेंट समय पर न मिले, तो अच्छा बिजनेस आइडिया भी रुक सकता है। यूपी में MSME यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज राज्य की इकॉनमी का बड़ा हिस्सा हैं। गांव और छोटे शहरों में छोटी फैक्ट्री, वर्कशॉप, फूड यूनिट, टेक्सटाइल, फर्नीचर, मशीन पार्ट्स, सर्विस यूनिट और ट्रेडिंग बिजनेस हजारों लोगों को काम देते हैं। अब इन छोटे एंटरप्राइजेज को फाइनेंस, रजिस्ट्रेशन, सरकारी सपोर्ट, मार्केट लिंक और डिजिटल सिस्टम से जोड़ने पर फोकस बढ़ रहा है। मकसद साफ है। छोटा बिजनेस केवल संघर्ष न करे, बल्कि ग्रोथ प्लान बना सके। फाइनेंस से भरोसा, सपोर्ट से रफ्तार, MSME से यूपी इंडस्ट्री को नया आधार।

छोटा बिजनेस, बड़ी इकॉनमी MSME को छोटा कहा जाता है, लेकिन उनका असर बड़ा होता है। एक छोटी यूनिट भी कई परिवारों की कमाई से जुड़ती है। मालिक, मजदूर, मशीन ऑपरेटर, पैकिंग स्टाफ, दुकानदार और ग्राहक, सभी इस चेन का हिस्सा होते हैं। इन्वेस्ट यूपी के MSME सेक्टर पेज के अनुसार, राज्य में 90 लाख के करीब MSME बेस है। यह बताता है कि यूपी की इंडस्ट्री केवल बड़े प्लांट्स पर निर्भर नहीं है। छोटे बिजनेस भी राज्य की ग्रोथ में बड़ा रोल निभाते हैं। जब MSME को आसान फाइनेंस मिलता है, तो वे प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। जब प्रोडक्शन बढ़ता है, तो रोजगार बनता है। जब रोजगार बनता है, तो लोकल मार्केट में खरीदारी बढ़ती है। यही छोटे बिजनेस की बड़ी ताकत है।

उद्यम रजिस्ट्रेशन से फॉर्मल पहचान कई छोटे बिजनेस लंबे समय तक बिना फॉर्मल पहचान के चलते हैं। उनका काम अच्छा होता है, लेकिन दस्तावेज कमजोर होते हैं। बैंक लोन, सरकारी स्कीम, सब्सिडी, मार्केट लिंक या बड़े खरीदार तक पहुंच बनाने में यही कमी रुकावट बनती है। उद्यम रजिस्ट्रेशन छोटे एंटरप्राइजेज को फॉर्मल MSME पहचान देता है। यह सरकारी MSME रजिस्ट्रेशन पोर्टल है और रजिस्ट्रेशन फ्री व पेपरलेस बताया गया है। फॉर्मल रजिस्ट्रेशन से बिजनेस का भरोसा बढ़ता है। बैंक को लगता है कि यूनिट सिस्टम में है। खरीदार को भरोसा होता है कि बिजनेस रजिस्टर्ड है। उद्यमी को भी अपनी यूनिट को आगे बढ़ाने की दिशा मिलती है।

क्रेडिट सपोर्ट से आसान हुई डेवलपमेंट MSME को सबसे ज्यादा जरूरत वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन की होती है। वर्किंग कैपिटल से रोज का काम चलता है। टर्म लोन से मशीन, शेड, यूनिट विस्तार या नई टेक्नोलॉजी खरीदी जा सकती है। CGTMSE माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए संस्थागत क्रेडिट के फ्लो को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया क्रेडिट गारंटी सिस्टम है। इसका रोल खास तौर पर उन उद्यमियों के लिए अहम है, जिनके पास पर्याप्त कोलेटरल नहीं होता। जब बैंक को गारंटी सपोर्ट मिलता है, तो छोटे उद्यमी को क्रेडिट तक पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है। इससे नया उद्यमी मशीन लगा सकता है। पुराना कारोबारी यूनिट बढ़ा सकता है। और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को नई स्पीड मिल सकती है। क्रेडिट से मशीन, मशीन से प्रोडक्शन, बिजनेस को मिला नया एक्शन।

यूपी MSME पॉलिसी से सरकारी सपोर्ट राज्य स्तर पर पॉलिसी सपोर्ट MSME के लिए बहुत जरूरी होता है। केवल लोन से काम नहीं चलता। जमीन, इंफ्रा, बिजली, ब्याज, सब्सिडी, टेक्नोलॉजी और मार्केट जैसी कई जरूरतें होती हैं। उत्तर प्रदेश यूपी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज प्रमोशन पॉलिसी 2022 MSME को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इसमें MSME पार्क, इंडस्ट्रियल एस्टेट और फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जैसे इंफ्रा मॉडल को भी सपोर्ट की बात है। ऐसी पॉलिसी छोटे उद्योगों को बताती है कि सरकार सिर्फ बड़े निवेश पर नहीं, बल्कि छोटी और मध्यम यूनिट्स की ग्रोथ पर भी ध्यान दे रही है। इससे छोटे शहरों में इंडस्ट्रियल माहौल बन सकता है।

अब मिलेगा डिलेड पेमेंट का सॉल्यूशन MSME की एक बड़ी समस्या देर से मिलने वाला पेमेंट है। छोटा बिजनेस माल सप्लाई कर देता है, लेकिन पेमेंट देर से आता है। इससे उसकी वर्किंग कैपिटल अटक जाती है। वह अगला ऑर्डर लेने में डरता है। मजदूरी, बिजली, रॉ मटेरियल और लोन किस्त पर असर पड़ता है। MSME समाधान डिलेड पेमेंट से जुड़ा ऑनलाइन सिस्टम है। इसके जरिए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज अपने देर से भुगतान से जुड़े मामलों को ऑनलाइन उठा सकते हैं। इसके साथ ही माई MSME पोर्टल पर MSME यूनिट्स को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड होने की सलाह भी दी गई है। ट्रेड्स यानी ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम से छोटे बिजनेस अपने बिल और इनवॉइस के आधार पर फाइनेंस तक पहुंच बना सकते हैं। समय पर पेमेंट, बिजनेस में मूवमेंट, MSME को मिला कैशफ्लो मैनेजमेंट।

मार्केट लिंक से सेल और स्केल छोटे उद्योग को केवल बनाना नहीं, बेचना भी आना चाहिए। कई MSME अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन उन्हें बड़ा खरीदार नहीं मिलता। मार्केट लिंक, डिजिटल सेल, सरकारी खरीद और एक्सपोर्ट सपोर्ट ऐसे बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। रैंप स्कीम का उद्देश्य MSME स्कीम्स की कवरेज और क्षमता बढ़ाना, मार्केट एक्सेस, इनोवेशन, ग्रीनिंग और महिला स्वामित्व वाले माइक्रो व स्मॉल एंटरप्राइजेज को सपोर्ट देना है। इस तरह का सपोर्ट छोटे बिजनेस को केवल लोकल बाजार तक सीमित नहीं रखता। वह बड़े खरीदार, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सरकारी खरीद और एक्सपोर्ट चेन की ओर भी बढ़ सकता है।

यूथ के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता यूपी में कई यूथ नौकरी के साथ-साथ अपना बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं। कोई फूड यूनिट लगाना चाहता है। कोई पैकेजिंग यूनिट। कोई मशीन पार्ट्स, टेक्सटाइल, डिजिटल सर्विस, रिपेयरिंग, फर्नीचर, डेयरी या ट्रेडिंग बिजनेस शुरू करना चाहता है। MSME सेक्टर युवाओं को छोटा शुरू करके बड़ा बनने का मौका देता है। अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन, बैंक क्रेडिट, पॉलिसी सपोर्ट, ट्रेनिंग और मार्केट लिंक मिले, तो युवा अपने जिले में ही बिजनेस खड़ा कर सकता है। इससे रोजगार खोजने वाला युवा रोजगार देने वाला भी बन सकता है। छोटी यूनिट में दो लोग काम करेंगे, फिर पांच, फिर दस। यही MSME ग्रोथ का असली असर है।

MSME से यूपी की ग्रोथ को नई स्पीड आसान फाइनेंस और सरकारी सपोर्ट MSME के लिए ऑक्सीजन की तरह हैं। पेमेंट समय पर मिले, रजिस्ट्रेशन आसान हो, पॉलिसी सपोर्ट मिले, पेमेंट अटके नहीं और मार्केट तक रास्ता बने, तो छोटा बिजनेस मजबूत होता है। यूपी में MSME सेक्टर गांव-कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक रोजगार और प्रोडक्शन की मजबूत चेन बनाता है। यह सेक्टर स्थानीय हुनर, युवा उद्यमिता, महिला भागीदारी, छोटे निवेश और लोकल मार्केट को साथ लेकर चलता है। जब MSME मजबूत होंगे, तो लोकल प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो रोजगार बनेगा। जब रोजगार बनेगा, तो जिले की इकॉनमी चलेगी। यही आसान फाइनेंस और सरकारी सपोर्ट की सबसे बड़ी कहानी है।