गोरक्षा के नाम पर नेता कर रहा वसूली, महिला के पैर में गोली मारकर झूठे केसों में फंसाया

यूपी के मुरादाबाद में मूंढापांडे थाना क्षेत्र के गांव वीरपुर उर्फ खरग में ग्रामीणों ने मंगलवार को पंचायत करके झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर अवैध वसूली का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने क्षेत्र में ही गोरक्षा के नाम पर वसूली करने का आरोप एक नेता पर लगाया। डीआईजी और उच्चाधिकारियों को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की।

मंगलवार को गांव वीरपुर उर्फ खरग में आयोजित पंचायत में शामिल यासीन, भगवानदास, रशीद, अताउर रहमान, उस्मान अली, गुलाबी सैनी, भूरा, अशरफ, अब्दुल हक, मोहम्मद आलम, रामपाल, अब्दुल हमीद, अनीस आदि ने आरोप लगाया कि क्षेत्र का एक व्यक्ति खुद को गौरक्षा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है। वह आए दिन गोकशी के झूठे मुकदमे और अवैध खनन के मामले में फंसाने की धमकी देकर ग्रामीणों से अवैध वसूली करता है।

ग्रामीणों ने यह भी कहा कि गांव के ही रहने वाले उसके कुछ सहयोगी बीते दिनों महिला को जंगल में लेजाकर साजिश के तहत उसके पैर में गोली मरवा कर गांव के कुछ लोगों को फंसाने के लिए झूठा मुकदमा लिखा दिया था। हालांकि पुलिस ने निष्पक्षता से जांच कर महिला के पति समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इससे निर्दोश ग्रामीण कार्रवाई से बच गए। ग्रामीणों ने कहा कि गौरक्षा के नाम पर नेता बनकर घूमने वाले व्यक्ति और उसके गुर्गों से पूरा गांव परेशान है। इसलिए सभी ने मिलकर आरोपियों के खिलाफ आवाज उठाई है।