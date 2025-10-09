UP Moradabad two Townships with total 2200 Plots will be launched After Diwali यूपी के इस शहर में दिवाली के बाद मिलेंगी दो नई टाउनशिप, एक में 600 दूसरे में 1600 प्लॉट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी के मुरादाबाद में विकास प्राधिकरण की दो नई टाउनशिप को लेकर शहरवासियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कागजी औपचारिकताओं में समय लगने के कारण दोनों टाउनशिप दिवाली बाद लांच की जाएंगी।

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, मुरादाबादThu, 9 Oct 2025 02:22 PM
यूपी के मुरादाबाद में विकास प्राधिकरण की दो नई टाउनशिप को लेकर शहरवासियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कागजी औपचारिकताओं में समय लगने के कारण दोनों टाउनशिप दिवाली बाद लांच की जाएंगी। प्राधिकरण अधिकारियों के स्तर पर लांचिंग को लेकर तैयारियां पूरी हैं। उनका कहना है कि रेरा से एप्रूवल मिलते ही दोनों योजनाएं लांच की जाएंगी।

समय से फाइल एप्रूव्ड होने पर गोविंदपुरम योजना दिवाली पर ही लांच कर दी जाएगी। सहयाद्रि (सोनकपुर योजना) और गोविंदपुरम टाउनशिप के लेआउट को भी एमडीए बोर्ड बैठक से मंजूरी मिल चुकी है। रेरा में भी फाइल भेजी जा चुकी है। दोनों टाउनशिप शहर की प्रमुख लोकेशन पर विकसित की जा रही हैं।

गोविंदपुरम योजना में होंगे 600 प्लॉट

दिल्ली रोड पर मंगूपुरा और मनोहरपुर की जमीन पर गोविंदपुरम आवासीय योजना बसाई जाएगी। बोर्ड बैठक में इस आवासीय योजना का ले-आउट भी अनुमोदित हो चुका है। 47 हेक्टेयर में प्रस्तावित योजना में फिलहाल लगभग 35 हेक्टेयर पर योजना को लॉन्च किया जाएगा। इस योजना में विभिन्न साइज के लगभग 600 भूखंड होंगे। इसमें 20 से अधिक व्यावसायिक भूखंड हैं। आवासीय योजना में इंटर कॉलेज,जूनियर हाईस्कूल के अलावा दो नर्सरी स्कूल भी हैं।

सहयाद्रि योजना में होंगे 1600 प्लॉट

11 साल पहले सोनकपुर आवासीय योजना बनाई गई थी। अब इस योजना नाम सहयाद्रि कर दिया गया है। 50 हेक्टेयर क्षेत्र वाली इस योजना में आवासीय, व्यावसायिक, नर्सिंग होम, स्कूल आदि के करीब 1600 भूखंड होंगे। 800 सीटर ऑडिटोरियम सह कन्वेंशन सेंटर भी होगा। 11 साल पहले ग्राम पंचायत सोनकपुर देहात के पास विभिन्न श्रेणियों के 434 आवास बनाकर योजना को लॉच किया गया था। कई पार्क भी बनाए गए थे।

कांठ से दिल्ली रोड को मिलाने वाले मार्ग पर है योजना

आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह आवासीय योजना शहर के मध्य में कांठ रोड से दिल्ली रोड को मिलाने वाले 24 मीटर महायोजना मार्ग पर विकसित की जा रही है। मुरादाबाद से दिल्ली की ओर जाने वाली रेलवे लाइन योजना को दो भागों में विभाजित करती है।

