यूपी के इस शहर में शोहदों का जबरदस्त खौफ, छह छात्राओं ने स्कूल जाना छोड़ा, आधा दर्जन ने कटाया नाम
मुरादाबाद शहर के मल्टी सेक्टोरियल स्कूल सोनकपुर की छह से अधिक छात्राओं ने शोहदों से तंग आकर स्कूल आना छोड़ दिया है। इसके अलावा इस सत्र में छह छात्राओं ने नाम भी कटवा लिया है। कई छात्राएं ऐसी हैं, जो लंबे समय से स्कूल ही नहीं आ रही हैं।
मुरादाबाद शहर के मल्टी सेक्टोरियल स्कूल सोनकपुर की छह से अधिक छात्राओं ने शोहदों से तंग आकर स्कूल आना छोड़ दिया है। इसके अलावा इस सत्र में छह छात्राओं ने नाम भी कटवा लिया है। कई छात्राएं ऐसी हैं, जो लंबे समय से स्कूल ही नहीं आ रही हैं।कभी-कभार परिजनों के दबाव में वे एक-दो दिन आती हैं, लेकिन फिर घर पर रहना ही मुनासिब समझती हैं। इस मामले में कांशीराम नगर कॉलोनी के लोगों ने बीएसए को पत्र भी लिखा था। दूसरी ओर बीएसए ने एसएसपी को पत्र लिखकर जरूरी कदम उठाने का अनुरोध किया है। बता दें कि उच्च प्राथमिक विद्यालय मिलक भोला सिंह को मल्टीसेक्टोरियल कंपोजिट विद्यालय सोनकपुर में शिफ्ट किया गया है। यह विद्यालय एमडीए की सोनकपुर योजना के अंतर्गत शहरी गरीब आवासों के बीच है।
आरोप है कि मिलक स्कूल के लड़के कांशीराम कॉलोनी में आकर छात्राओं से छेड़छाड़ करते हैं। उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। डर के कारण विद्यालय की छह से ज्यादा छात्रों ने स्कूल आना छोड़ दिया है। इसके अलावा छह छात्राओं ने टीसी तक कटवा ली। छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ने पर कॉलोनी के लोगों ने बीएसए को पत्र भी लिखा। कहा कि मिलक स्कूल के लड़के यहां आकर छात्राओं से छेड़खानी करते हैं। उन्होंने इस मामले में उचित निर्णय लेते हुए कार्रवाई की मांग की। उधर बीएसए विमलेश कुमार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस बावत पत्र लिखकर छेड़खानी संबंधित शिकायत की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
पहले भी विद्यालय में हो चुकी हैं यहां छेड़छाड़ की घटना
एक वर्ष पहले भी इस विद्यालय की छात्राओं से छेड़छाड़ की घटना हो चुकी है। नवंबर, 24 में भी तीन छात्राओं ने मिलक भोला सिंह स्कूल से नाम कटवा लिया था और कई छात्राओं ने स्कूल आना ही छोड़ दिया था। मिलक भोला सिंह से कांशीराम नगर तक आने के दौरान शोहदे उनके साथ छेड़छाड़ करते थे। इस मामले में कई दिनों तक पुलिस ने काफी सख्ती की थी, लेकिन वर्तमान में स्थिति फिर उसी तरह हो गई है।
बीएसए विमलेश कुमार के अनुसार छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला संज्ञान में आते ही इसकी सूचना तत्काल दूरभाष पर एसपी सिटी को दे दी गई थी। बाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर भी इस मामले में कार्रवाई का अनुरोध कर चुके हैं।
