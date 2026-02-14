प्रधान के अपहरण में ब्लॉक प्रमुख पति पूर्व विधान सभा प्रत्याशी समेत छह पर मुकदमा

यूपी के मुरादाबाद में ठाकुरद्वारा कोतवाली पुलिस ने भाजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख के पति वीर सिंह सैनी समेत छह लोगों के खिलाफ मारपीट, अपहरण, लूट, धमकी देने समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है।

यूपी के मुरादाबाद में ठाकुरद्वारा कोतवाली पुलिस ने भाजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख के पति वीर सिंह सैनी समेत छह लोगों के खिलाफ मारपीट, अपहरण, लूट, धमकी देने समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। यह मुकदमा कोर्ट के आदेश पर ग्राम पंचायत सहसपुरी के प्रधान राजवीर सिंह की तहरीर पर लिखा गया है।

दर्ज रिपोर्ट में डिलारी थाना क्षेत्र के गांव सहसपुरी निवासी राजवीर सिंह ने बताया कि वह ग्राम प्रधान हैं। 20 जनवरी 2026 को यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक ठाकुरद्वारा के बैंक प्रतिनिधि पद के चुनाव में नामांकन पत्र लेने ठाकुरद्वारा आए थे। करीब 11 बजे निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में नामांकन पत्र लेने लगे तभी गांव रामूवाला गनेश निवासी जितेंद्र सिंह व उनके समर्थकों ने अभद्रता करते हुए नामांकन पत्र नहीं खरीदने दिए।

पीड़ित ने कहा कि एसडीएम को कॉल कर सूचना दी तो आरोपी फार्च्युनर कार में डालकर अपहरण कर अज्ञात स्थान पर ले गए। आरोपियों ने मोबाइल छीन लिया व मारपीट कर धमकी दी कि कहीं शिकायत की तो जान से मार देंगे। पीड़ित के अनुसार उनके साथ वारदात करने वालों में गांव मासूमपुर निवासी हरपाल सिंह सैनी, ठाकुरद्वारा के टांडा फजजलपुर निवासी सतपाल सिंह, तिकोनिया निवासी धर्मेन्द्र पाल, ठाकुरद्वारा होलिका मंदिर निवासी ब्लॉक प्रमुख के पति वीर सिंह सैनी व नारायणपुर छंगा निवासी भाजपा से विस चुनाव लड़ चुके अजय प्रताप सिंह शामिल थे।

जबरन दिलवाया था अपने पक्ष में बयान पीड़ित के अनुसार बाद में शाम चार बजे आरोपियों ने उन्हें भाजपा कार्यालय पर छोड़ दिया और कनपटी पर पिस्टल रखकर जबरन वीडियो बनाकर अपने पक्ष में बयान दिलवाया। पीड़ित के अनुसार उनके बेटे ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी थी। इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से लेकर आला अधिकारियों तक से की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद कोर्ट में अर्जी लगाई।