Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

प्रधान के अपहरण में ब्लॉक प्रमुख पति पूर्व विधान सभा प्रत्याशी समेत छह पर मुकदमा

Feb 14, 2026 01:03 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, ठाकुरद्वारा
share Share
Follow Us on

यूपी के मुरादाबाद में ठाकुरद्वारा कोतवाली पुलिस ने भाजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख के पति वीर सिंह सैनी समेत छह लोगों के खिलाफ मारपीट, अपहरण, लूट, धमकी देने समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है।

प्रधान के अपहरण में ब्लॉक प्रमुख पति पूर्व विधान सभा प्रत्याशी समेत छह पर मुकदमा

यूपी के मुरादाबाद में ठाकुरद्वारा कोतवाली पुलिस ने भाजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख के पति वीर सिंह सैनी समेत छह लोगों के खिलाफ मारपीट, अपहरण, लूट, धमकी देने समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। यह मुकदमा कोर्ट के आदेश पर ग्राम पंचायत सहसपुरी के प्रधान राजवीर सिंह की तहरीर पर लिखा गया है।

दर्ज रिपोर्ट में डिलारी थाना क्षेत्र के गांव सहसपुरी निवासी राजवीर सिंह ने बताया कि वह ग्राम प्रधान हैं। 20 जनवरी 2026 को यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक ठाकुरद्वारा के बैंक प्रतिनिधि पद के चुनाव में नामांकन पत्र लेने ठाकुरद्वारा आए थे। करीब 11 बजे निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में नामांकन पत्र लेने लगे तभी गांव रामूवाला गनेश निवासी जितेंद्र सिंह व उनके समर्थकों ने अभद्रता करते हुए नामांकन पत्र नहीं खरीदने दिए।

ये भी पढ़ें:भाला मारकर पत्नी की हत्या, बेटी को पीटते पति को रोकने बीच में आई तो किया हमला

पीड़ित ने कहा कि एसडीएम को कॉल कर सूचना दी तो आरोपी फार्च्युनर कार में डालकर अपहरण कर अज्ञात स्थान पर ले गए। आरोपियों ने मोबाइल छीन लिया व मारपीट कर धमकी दी कि कहीं शिकायत की तो जान से मार देंगे। पीड़ित के अनुसार उनके साथ वारदात करने वालों में गांव मासूमपुर निवासी हरपाल सिंह सैनी, ठाकुरद्वारा के टांडा फजजलपुर निवासी सतपाल सिंह, तिकोनिया निवासी धर्मेन्द्र पाल, ठाकुरद्वारा होलिका मंदिर निवासी ब्लॉक प्रमुख के पति वीर सिंह सैनी व नारायणपुर छंगा निवासी भाजपा से विस चुनाव लड़ चुके अजय प्रताप सिंह शामिल थे।

ये भी पढ़ें:आस्था को संगठन ने किया सम्मानित, ऋतु बोलीं- गाली देने पर कैसा पुरस्कार?

जबरन दिलवाया था अपने पक्ष में बयान

पीड़ित के अनुसार बाद में शाम चार बजे आरोपियों ने उन्हें भाजपा कार्यालय पर छोड़ दिया और कनपटी पर पिस्टल रखकर जबरन वीडियो बनाकर अपने पक्ष में बयान दिलवाया। पीड़ित के अनुसार उनके बेटे ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी थी। इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से लेकर आला अधिकारियों तक से की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद कोर्ट में अर्जी लगाई।

ये भी पढ़ें:प्रेमिका के फोन से टूटी सगाई, मंगेतर फरार; लड़की वालों से बोली- 6 साल से अफेयर

सीओ ठाकुरद्वारा, आशीष प्रताप सिंह ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर छह नामजद आरोपियों के खिलाफ ठाकुरद्वारा कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ठाकुरद्वारा ब्लॉक प्रमुख पति, डॉ. वीर सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा के नेताओं के खिलाफ मुकदमा राजनीतिक प्रपंच के तहत दर्ज कराया गया है। अपहरण करने और धमकाए जाने के आरोप बेबुनियाद हैं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Moradabad News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
;;
;