टीचर ने शादी का झांसा देकर छात्रा का 9 साल तक किया शोषण, मंगेतर को कॉल कर तुड़वाया रिश्ता
यूपी के मुरादाबाद में एक शिक्षक ने छात्रा का रेप किया। बताया जा रहा है कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल के शिक्षक द्वारा छात्रा के शोषण का शर्मनाक मामला सामने आया है।
यूपी के मुरादाबाद में एक शिक्षक ने छात्रा का रेप किया। बताया जा रहा है कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल के शिक्षक द्वारा छात्रा के शोषण का शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां साल 2016 में आरोपी ने आठवीं में पढ़ने वाली 14 वर्षीय किशोरी को फेल होने का डर दिखाकर गणित का ट्यूशन देने के बहाने बुलाना शुरू किया। शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना लिया।
पीड़िता के परिजनों ने उसका रिश्ता तय किया तो आरोपी ने मंगेतर को कॉल कर उसका रिश्ता भी तुड़वा दिया। सिविल लाइंस पुलिस ने को जेल भेज दिया है। मामले में थाना सिविल लाइंस क्षेत्र निवासी युवती ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि साल 2016 में वह पब्लिक स्कूल में आठवीं कक्षा की छात्रा थी। उस समय उसकी उम्र 14 साल थी। पीड़िता के अनुसार उस स्कूल में सिविल लाइंस के मोरा मुस्तकम में रहने वाला अमरोहा के गांव मालीपुर निवासी जलज शिक्षक था। वह गणित में फेल होने का डर दिखाकर पीड़िता को ट्यूशनल के बहाने अपने घर ले जाने लगा।
पीड़िता का आरोप है 5 नवंबर 2017 को जलज उसे बहलाफुसला कर कैलसा रोड स्थित एक कमरे पर ले गया। वहां आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया । एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर सिविल लाइंस थाने में आरोपी जलज के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एसएचओ मनीष सक्सेना की टीम ने आरोपी जलज को जेल भेजा।
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म
यूपी के मुरादाबाद में ही ठाकुरद्वारा कोतवाली क्षेत्र के रतुपुरा रोड स्थित एक गांव के युवक शिवा पुत्र डिग्गी ने अपने गांव की युवती को शादी का झांसा देकर उसे हवस का शिकार बनाया और उसकी अश्लील वीडियो बना ली। अश्लील वीडियो फिल्म वायरल करने की धमकी देकर युवती को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। युवती के परिवार वालों ने उसकी शादी कर दी तो 20 मई को दोपहर 12:30 बजे अपने भाई सचिन और दो अज्ञात लोगों की मदद से युवती की ससुराल से उसका अपहरण कर लिया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने शिवा उसके भाई सचिन और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। युवती को खोजा जा रहा है। साथ ही आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें