शादी डॉट कॉम पर प्रोफाइल बनाते ही आई कॉल ने ठगा, अमेरिकी डॉक्टर बन शिक्षिका से 95 लाख ऐंठे

साइबर ठगों ने मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र निवासी शिक्षिका को जाल में फंसाकर 94 लाख 78 हजार रुपये ऐंठ लिए। पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बीते 25 जुलाई को उसने मेट्रीमोनियल साइट शादी डॉट कॉम पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी। शिक्षिका के अनुसार उसी दिन उसके पास एक अंजान नंबर से वाट्सएस मैसेज आया।

साइबर ठगों ने मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र निवासी शिक्षिका को जाल में फंसाकर 94 लाख 78 हजार रुपये ऐंठ लिए। कटघर थाना के लाजपतनगर चौकी क्षेत्र निवासी शिक्षिका ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बीते 25 जुलाई को उसने मेट्रीमोनियल साइट शादी डॉट कॉम पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी। शिक्षिका के अनुसार उसी दिन उसके पास एक अंजान नंबर से वाट्सएस मैसेज आया। खुद का परिचय अमेरिका में रहने वाले आरव सिंह के रूप में दिया। उसने कहा कि मैं भारत में पैदा हुआ हूं और मेरी शिक्षा अमेरिका में हुई है। यह भी बताया कि वह जनरल सर्जन एमबीबीएस है और 15 साल से अमरिका के ही अस्पताल में जॉब कर रहा है।

कहा कि वह भारत आना चाहता है और यहीं की लड़की से शादी करके भारत में ही सेटल होना चाहता है। दो दिन बाद शिक्षिका के पास उसने मैसेज किया कि मैने आपके लिए अमेरिका से पार्सल भेजा है। शिक्षिका के पास अलग-अलग नंबरों से वाट्सएप कॉल आई। कॉलर ने खुद को कस्टम दिल्ली से कस्टम अधिकारी बताया। उन्होंने शिक्षिका से कहा कि आरव सिंह के नाम से आपका पार्सल आया है, जिसमें काफी गोल्ड के साथ डायमंड रिंग और अमेरिकन करेंसी है। पार्सल के लिए आपको 30 हजार का भुगतान करना होगा।

शिक्षिका ने तीस हजार रुपये भेज दिए। बाद में उन्हीं नंबरों से कॉल करके और पैसों की डिमांड की जाने लगी। पैसे देने से मना किया तो डराना शुरू कर दिया, कहा मनी लॉड्रिग का केस लग जाएगा।शिक्षिका के तीन अलग-अलग बैंक खातों से 31 जुलाई से 18 अगस्त के बीच कुल 94 लाख 78 हजार ट्रांसफर करा लिए। अंत में पैसे देने से मना किया तो कथित आरव सिंह ने कहा कि यदि तुमने पैसे नहीं भेजे तो तुम्हारी फोटो डिट करके वायरल कर दूंगा।एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है।