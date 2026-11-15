काम की बात: आधी रात भी आए आत्महत्या का ख्याल तभी मिलाएं कॉल, सेव कर लें ये जरूरी नंबर
मुरादाबाद में मानसिक बीमारियों का इलाज कराने वाले मरीजों को चौबीसों घंटे हेल्पलाइन सेवा के बारे में अवगत कराया जा रहा है। मरीजों के पर्चे पर हेल्पलाइन नंबर की मुहर लगाकर बनाना शुरू किया गया है। चौबीसों घंटों में किसी भी समय आत्महत्या कर लेने का विचार मन में आने पर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
मुरादाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। अत्यधिक मानसिक अवसाद एवं तनाव से पीड़ित तमाम लोगों में आत्महत्या कर लेने के सामने आते ख्याल से जुड़े मामले बढ़ने के बीच राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मुरादाबाद में मानसिक बीमारियों का इलाज शुरू कराने वाले मरीजों को चौबीसों घंटे हेल्पलाइन सेवा के बारे में अवगत कराने को खास पहल की गई है। कार्यक्रम के तहत मंडलीय जिला अस्पताल में संचालित हो रहे मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ पर मरीजों का पर्चा हेल्पलाइन नंबर की मुहर लगाकर बनाना शुरू किया गया है।
इस व्यवस्था से मरीजों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित की जा रही टेली मानस हेल्पलाइन की जानकारी हो सकेगी। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रकोष्ठ पर कार्यरत साइकैट्रिक सोशल वर्कर एसके शर्मा ने बताया कि मानसिक बीमारी एवं अवसाद से पीड़ित कई मरीज मन में बार-बार आत्महत्या कर लेने का ख्याल उठने की परेशानी को साझा कर रहे हैं। ऐसे सभी मरीजों को पर्चे पर हेल्पलाइन नंबर की मुहर लगाने के साथ ही उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि वह चौबीसों घंटों में किसी भी समय आधी रात को भी आत्महत्या कर लेने का विचार मन में आने पर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं।
यह नंबर 14416 टोल फ्री होने के कारण कॉल का कोई शुल्क भी नहीं लगेगा। जिन मरीजों के पास स्मार्ट फोन है वे टेली मानस एप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसके माध्यम से उन्हें हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने की सुविधा उपलब्ध होगी। इस एप पर मानसिक तनाव आदि परेशानियों के समाधान के बारे में भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी।
सोशल मीडिया भी भेज रहा अलर्ट
बता दें कि सोशल मीडिया के जरिे भी पुलिस को आत्महत्या के कई मामलों में अलर्ट पहुंच रहा है। पुलिस सतर्कता दिखाते हुए अलर्ट मिलते ही पहुंचकर कई की जान भी बचा चुकी है। बता दें कि अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी निगरानी की जा रही है। सुसाइड से जुड़े कंटेंट सोशल मीडिया पर पोस्ट होते ही पुलिस को अलर्ट भेजा जाता है। पुलिस अलर्ट मिलते ही लोकेशन निकाल कर पोस्ट करने वाले के पास पहुंचकर जान बचा रही है। पुलिस ने भी लोगों को आत्महत्या से जुड़े मामलों में जागरुक करने की कोशिश की है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें