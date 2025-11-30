लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर बस ने मारी ऑटो में टक्कर, एक परिवार के 5 समेत 6 की मौत

संक्षेप: यूपी के मुरादाबाद में कटघर थाना क्षेत्र में लखनऊ–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार दोपहर हुए भीषण हादसे में एक ही परिवार के पांच सदस्यों समेत छह लोगों की मौत हो गई। परिवार पास के गांव में शादी समारोह में शामिल होने ऑटो से जा रहा था।

यूपी के मुरादाबाद में कटघर थाना क्षेत्र में लखनऊ–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार दोपहर हुए भीषण हादसे में एक ही परिवार के पांच सदस्यों समेत छह लोगों की मौत हो गई। परिवार पास के गांव में शादी समारोह में शामिल होने ऑटो से जा रहा था। रामगंगा पुल के पास पीछे से आई तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। मरने वालों में ऑटो चालक भी शामिल है, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

थाना कुंदरकी क्षेत्र के अब्दुल्लापुर गांव निवासी किसान करन सिंह रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे पत्नी सीमा (35) और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कटघर क्षेत्र के रफातपुर गांव में बुआ के यहां शादी समारोह में शामिल होने निकले थे। उन्होंने गांव के ही संजू पुत्र मुन्ना सिंह का इलेक्ट्रॉनिक ऑटो बुक किया था। जैसे ही ऑटो लखनऊ–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामगंगा पुल के करीब जीरो प्वाइंट पर पहुंचा, पीछे से तेज रफ्तार में आ रही मेरठ डिपो की रोडवेज बस ने उसे भयंकर टक्कर मार दी। टक्कर के बाद चीख–पुकार मच गई और सभी सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद बस चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।

सूचना मिलते ही कटघर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को निजी व जिला अस्पताल भिजवाया। जिला अस्पताल में करन की पत्नी सीमा (35), टैंपो चालक संजू (35), अभय (15) पुत्र ओमवीर, आरती (20) पुत्री मुरारीलाल और सुमन (24) पत्नी हरदीप को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। करन सिंह और उनकी भतीजी आन्या को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जबकि अनुष्का (9), रानी (17), झलक (15) और अंशु (18) को उपचार के लिए निजी अस्पतालों में भेजा गया। करीब आधे घंटे बाद इलाज के दौरान करन की पुत्री आन्या ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने सभी शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए और रोडवेज बस को कब्जे में ले लिया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि हादसे में छह लोगों की मौत और पांच लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। बस चालक की तलाश की जा रही है।