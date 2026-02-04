कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर भारी वाहनों का रूट डायवर्ट, इन रास्तों से गुजरें

संक्षेप: यूपी के मुरादाबाद में फाल्गुन कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर भारी वाहनों का रूट डायवर्जन किया जाएगा। बदायूं-बिजनौर स्टेट हाईवे पर भी भारी वाहन रोके जाएंगे। जिला पुलिस ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। नौ फरवरी से हाईवे पर पुलिस की तैनाती की जाएगी।

यूपी के मुरादाबाद में फाल्गुन कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर भारी वाहनों का रूट डायवर्जन किया जाएगा। बदायूं-बिजनौर स्टेट हाईवे पर भी भारी वाहन रोके जाएंगे। जिला पुलिस ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। नौ फरवरी से हाईवे पर पुलिस की तैनाती की जाएगी।

कांवड़ियों का दबाव बढ़ने पर रूट डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा। भारी वाहनों का रूट डायवर्ट कर छोटे वाहनों को वनवे ट्रैफिक व्यवस्था के तहत निकाला जाएगा। हाईवे की एक सड़क कावंड़ियों के लिए खाली छोड़ी जाएगी। इस बार महाशिवरात्रि पर्व 15 फरवरी को मनाया जाना है। पुलिस-प्रशासन का अनुमान है कि कांवड़ियों की संख्या नौ फरवरी से बढ़नी शुरू होगी। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक वन-वे कर भारी वाहनों का रूट डायवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा बदायूं-बिजनौर स्टेट हाईवे पर भी रूट डायवर्ट करने की प्लानिंग की गई है। टीएसआई अनुज मलिक ने बताया कि हरिद्वार से कांवड़ में गंगा जल भरकर लाने वाले कांवड़िये चांदपुर मार्ग से ही आएंगे, जिसके चलते कावड़ियों का दबाव हाईवे पर बढ़ेगा। उधर, बृजघाट से कांवड़ में गंगा जल भरकर ले जाने वाले कांवड़ियों के लिए दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक वन-वे किया जाएगा।

भारी वाहनों को हापुड़ व मुरादाबाद जिले से डायवर्ट किया जाएगा। 10 फरवरी से रूट डायवर्ट करने की तैयारी है। नौ फरवरी से हाईवे पर पुलिस की ड्यूटी भी लगा दी जाएगी। इस संबंध में बिजनौर व अमरोहा जिले के अफसरों के बीच मंगलवार को बैठक भी हुई है। उधर, महाशिवरात्रि पर कांवड यात्रा की सुरक्षा को लेकर पुलिस - प्रशासन के अधिकारियों ने तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जिले को चार सुपर जोन, 12 जोन, 71 सेक्टर में बांटा जाएगा। कांवड़ यात्रा मार्ग की निगरानी में भी पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है।

इन रास्तों से होकर गुजरेंगे भारी वाहन - दिल्ली जाने वाले वाहन मुरादाबाद से डायवर्ट कर संभल, बुलंदशहर के रास्ते से दिल्ली रवाना किए जाएंगे।

- मुरादाबाद की दिशा में जाने वाले वाहनों को हापुड़ जिले से बुंलदशहर, अनूप शहर से संभल होते हुए मुरादाबाद की दिशा में भेजा जाएगा।

- बदायूं-बिजनौर स्टेट हाईवे पर गजरौला की दिशा से बिजनौर जाने वाले वाहनों को खाद गुर्जर, कुआखेड़ा, फीना से नूरपुर-बिजनौर की ओर रवाना होगा।

- बिजनौर से गजरौला की दिशा में आने वाले वाहन कुआखेड़ा, खाद गुर्जर से होते हुए गजरौला पहुंचेंगे।